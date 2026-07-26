ભાજપ સાંસદ અને NDA મંત્રીની દીકરીઓએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની ઉજવણી કરી!
કેન્દ્રિય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યા બાદ ઘણા NDA નેતાઓના સંતાનો અને યુવા સમર્થકોએ ખુશી વ્યક્ત કરી.
Published : July 26, 2026 at 7:03 PM IST
ભુવનેશ્વર/ગુવાહાટી: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા આયોજિત NEET પરના વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ શનિવારે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું. આ સાથે, CJPના 36 દિવસથી ચાલી રહેલા આંદોલનનો અંત આવ્યો. ખાસ વાત એ રહી કે પાર્ટીના સમર્થકોના અને NDAના ઘણા નેતાઓના બાળકોએ સોશિયલ મીડિયા અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં આ ઘટના પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. અહીં એવા નેતાઓ પર એક નજર કરીએ જેમના બાળકોએ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અને CJPના આંદોલનની સફળતાની ઉજવણી કરી હતી.
ભાજપ સાંસદ અપરાજિતા સારંગીની પુત્રીએ ઉજવણી કરી
આ યાદીમાં પહેલું નામ અર્ચિતા સચિન રાહરનું છે. અર્ચિતા ભાજપના સાંસદ અપરાજિતા સારંગીની પુત્રી છે. તેમણે કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની ઉજવણી કરતી એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પોસ્ટ કરી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રાષ્ટ્રધ્વજના બેકગ્રાઉન્ડ સામે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની તસવીર શેર કરતા રાહરે લખ્યું, "NEET પ્રશ્નપત્ર લીક કૌભાંડ પર વ્યાપક વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે."
She is Archita Sachin Rahar.— Oppressor (@TyrantOppressor) July 25, 2026
Daughter of BJP MP Aparajita Sarangi.
Today, she posted an Instagram story celebrating Dharmendra Pradhan's resignation.
She later claimed that Dharmendra Pradhan's PA contacted her mother and asked her to delete the story.
Instead of deleting it,… pic.twitter.com/ojQ41JONmB
બીજી તરફ, તેમની માતા અપરાજિતા સારંગી સહિત રાજ્યના ભાજપ નેતાઓએ પ્રધાન પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી. દરમિયાન, સાંસદના ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, ધનેશ્વર બારિકે કહ્યું, "દરેકને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. તેમની પુત્રી 'જનરેશન ઝેડ' ની છે અને તેમણે કહ્યું છે કે, તે પોતાના નિવેદન પર અડગ છે. તેને પોતાના વિચારો રાખવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે."
જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે, શું રાહરની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે ભુવનેશ્વર સાંસદને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મુક્યા છે, ત્યારે બારિકે જવાબ આપ્યો, "સમય જ કહેશે."
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના કાર્યાલયમાંથી ફોન આવ્યા પછી, સાંસદે તેમની પુત્રીને પોસ્ટ ડિલીટ કરવા કહ્યું હતું, પરંતુ તે દૂર કરવામાં આવી ન હતી.
બાદમાં, બીજી એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, રાહરે લખ્યું, "અને ડીપી (ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના)ના પીએ (પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ) માટે, જે ચોક્કસપણે મારી માતાને સંદેશ મોકલીને મને પાછલી સ્ટોરી હટાવવા માટે કહેશે (જેમ પહેલા થયું છે), ચિંતા કરશો નહીં. હું તેને ડિલીટ કરીશ નહીં. જય જગન્નાથ. જય હિંદ."
પુત્રી પોતાના વલણ પર અડગ રહ્યા પછી, અપરાજિતા સારંગીએ શનિવારે રાત્રે 'X' પર લખ્યું, "ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આજે પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું. નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારીને રાજીનામું આપવું એ ખૂબ જ હિંમતનું કાર્ય છે. આ મુશ્કેલ સમયમાં હું તેમની સાથે છું. આવનારા દિવસો માટે તેમને મારી શુભકામનાઓ. ભગવાન જગન્નાથ તેમના પર આશીર્વાદ વરસાવતા રહે."
જોકે, ભાજપના ઓડિશાના નેતાઓએ રાહરના પોસ્ટની ટીકા કરી.
આસામ સરકારમાં NDA મંત્રી પિતા; પુત્રી વિદ્યાર્થી પ્રદર્શનમાં જોડાઈ
NEET પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓ સામેના વિરોધમાં આસામના મંત્રી કેશવ મહંતની પુત્રી ભાગ લેતી દર્શાવતો એક વીડિયો સામે આવ્યા પછી, મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ કહ્યું કે, તેમના કેબિનેટ સાથીદારને ટ્રોલ ન કરવા જોઈએ, કારણ કે "તે કદાચ તેના પિતાની રાજકીય વિચારધારાને અનુસરતી ન હોય."
પરીક્ષાની ગેરરીતિઓનો વિરોધ કરવા અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી માટે ગુવાહાટીમાં યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શને ધ્યાન ખેંચ્યું જ્યારે આસોમ ગણ પરિષદ (AGP) ના નેતા કેશવ મહંતની પુત્રી દિબિશા મહંત પ્રદર્શનમાં જોડાઈ. વધુમાં, તેણે વડા પ્રધાન વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરતા અને પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરતા દર્શાવતી ક્લિપ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે શેર કરવામાં આવી છે. જોકે, પીટીઆઈએ સ્વતંત્ર રીતે ક્લિપ્સની સત્યતા ચકાસી નથી.
શનિવારે આ વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપતા, સરમાએ કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે આપણે કેશવ મહંતની પુત્રીના વિરોધને કારણે તેમને ટ્રોલ કરવા જોઈએ. તે કદાચ તેના પિતાની રાજકીય વિચારધારાને અનુસરતી ન હોય. કાલે, જ્યારે મારો પુત્ર કાયદાનો અભ્યાસ કરશે, ત્યારે તે એવી વ્યક્તિનો બચાવ કરી શકે છે જેને હું પસંદ નથી કરતો." તેમણે ઉમેર્યું કે જ્યારે બાળકો મોટા થશે, ત્યારે તેમના કાર્યો તેમના માતાપિતા સાથે જોડાયેલા ન હોવા જોઈએ.
સરમાએ કહ્યું, "હું તેણે ઉઠાવેલા સૂત્રોચ્ચાર સાથે સહમત નથી. જ્યારે હું તેને આગામી વખત મળીશ, ત્યારે હું ચોક્કસપણે તેની સાથે આ વિશે વાત કરીશ અને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે તેણે જે કહ્યું તે સાચું નથી."
આ પણ વાંચો: