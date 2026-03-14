ETV Bharat / bharat

વસીમ બારી હત્યા કેસ: NIA કોર્ટે ત્રણ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા, આતંકવાદીઓને મદદ કરવાના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી

8 જુલાઈ, 2020ના રોજ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના બાંદીપોરામાં, અજાણ્યા આતંકવાદીઓએ ભાજપના નેતા શેખ વસીમ બારી, તેમના પિતા અને ભાઈની હત્યા કરી હતી.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 8:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર : જમ્મુ અને કાશ્મીરના બાંદીપોરામાં આવેલી એક ખાસ NIA કોર્ટે 2020માં ભાજપ નેતા શેખ વસીમ બારી અને તેમના પરિવારના બે સભ્યોની હત્યામાં સંડોવાયેલા આતંકવાદીઓને મદદ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ લોકોને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. કોર્ટે કહ્યું કે ફરિયાદ પક્ષ વાજબી શંકાથી આગળ આરોપો સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો.

89 પાનાના ચુકાદામાં, જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયાધીશ અને બાંદીપોરાના વધારાના સત્ર ન્યાયાધીશ તરીકે ફરજ બજાવતા સ્પેશિયલ જજ મીર વજાહતે અબરાર ગુલઝાર ખાન, મુનીર અહમદ શેખ અને મોહમ્મદ વકાર લોનને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA)ની કલમ 39 હેઠળના આરોપમાંથી મુક્ત કર્યા.

આ હત્યા બાદ, બાંદીપોરા પોલીસ સ્ટેશનમાં IPCની કલમ 302 અને 452 હેઠળ, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA)ની કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી.

ફરિયાદ પક્ષ મુજબ, 8 જુલાઈ, 2020ના રોજ, અજાણ્યા આતંકવાદીઓ બાંદીપોરામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના જિલ્લા પ્રમુખ શેખ વસીમ બારીની દુકાનમાં ઘૂસી ગયા અને અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો. બારી, તેમના પિતા, બશીર અહેમદ શેખ અને તેમના ભાઈ, ઉમર સઈદ સુલતાન બારી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને બાદમાં બાંદીપોરાની જિલ્લા હોસ્પિટલમાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.

પોલીસની શરૂઆતની તપાસમાં ચાર કથિત હુમલાખોરોની ઓળખ થઈ હતી. આબિદ રશીદ ડાર ઉર્ફે કસાઈ, આઝાદ અહમદ શાહ, અબુ ઉસ્માન અને સજ્જાદ અહમદ મીર ઉર્ફે હૈદર. તપાસ દરમિયાન, બારામુલ્લાના ક્રીરીમાં અબુ ઉસ્માન અને સજ્જાદ મીર એક એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા હતા, જ્યારે આબિદ રશીદ ડાર અને આઝાદ અહમદ શાહ ફરાર રહ્યા હતા અને તેમની સામે ફોજદારી કાર્યવાહી સંહિતા (CrPC) ની કલમ 299 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે બાંદીપોરા જિલ્લાના ત્રણ અન્ય લોકો - અબરાર ગુલઝાર ખાન, મુનીર અહેમદ શેખ અને મોહમ્મદ વકાર લોન - એ આતંકવાદીઓને લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ અને માહિતી આપીને મદદ કરી હતી.

આતંકવાદી હુમલાના લગભગ 15 દિવસ પછી, 23 જુલાઈ, 2020ના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અને UAPAની કલમ 39 હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે આતંકવાદી સંગઠનને સમર્થન આપવા સાથે સંબંધિત છે.

9 જાન્યુઆરી, 2021ના ​​રોજ બારામુલ્લાની NIA કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. બાંદીપોરામાં વિશેષ NIA કોર્ટની સ્થાપના પછી, કેસ ત્યાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. 8 જુલાઈ, 2021ના ​​રોજ UAPAની કલમ 39 હેઠળ ત્રણેય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેઓએ પોતાને દોષિત ન કબૂલ્યા હતા અને ટ્રાયલની માંગ કરી હતી.

ટ્રાયલ દરમિયાન, ફરિયાદ પક્ષે ઓગસ્ટ 2021 થી જૂન 2025 દરમિયાન 17 સાક્ષીઓની તપાસ કરી અને પુરાવા રજૂ કર્યા, જેમાં પ્રતિબંધિત સંગઠન તહરીક-ઉલ-મુજાહિદ્દીનના પોસ્ટરો અને મોબાઇલ ફોનની કથિત રિકવરીનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, કોર્ટે ફરિયાદ પક્ષના કેસમાં નોંધપાત્ર ખામીઓ શોધી કાઢી, જેમાં સાક્ષીઓની જુબાનીમાં વિરોધાભાસ, શોધ દરમિયાન અલગ સાક્ષીઓનો અભાવ અને આતંકવાદી સંગઠનને ટેકો આપવાના કોઈપણ ચોક્કસ કાર્યને સાબિત કરવામાં અસમર્થતાનો સમાવેશ થાય છે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષ UAPAની કલમ 39 હેઠળ ગુનો સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી પક્ષ વાજબી શંકાથી આગળ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે કે આરોપીએ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, 1967 ની કલમ 39 હેઠળ આરોપ મુજબ ગુનો કર્યો હતો." ન્યાયાધીશે એ પણ શોધી કાઢ્યું કે પુરાવા આતંકવાદી સંગઠનની પ્રવૃત્તિઓને આગળ વધારવાનો જરૂરી હેતુ દર્શાવતા નથી, જે ગુનાનું મુખ્ય તત્વ છે.

ચુકાદામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "પ્રોસિક્યુશન ખાસ કરીને કલમ 39(1) હેઠળ જરૂરી ચોક્કસ ગુનાહિત સ્થિતિ - આતંકવાદી સંગઠનની પ્રવૃત્તિઓને આગળ વધારવાના હેતુ - સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે."

કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા આધાર રાખવામાં આવેલા પ્રાથમિક પુરાવા કાયદેસર રીતે અપૂરતા હતા. ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 65-B હેઠળ જરૂરી પ્રમાણપત્રના અભાવે સીડીઆર પુરાવા તરીકે અસ્વીકાર્ય છે." ન્યાયાધીશે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રેકોર્ડ આરોપીને હુમલા સાથે જોડતા નથી.

પોસ્ટર અને ફોનની કથિત પુનઃપ્રાપ્તિ અંગે, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે પુરાવા અવિશ્વસનીય હતા કારણ કે તેમાં વિરોધાભાસ હતા, અલગ સાક્ષીઓનો અભાવ હતો અને જપ્ત કરાયેલ વસ્તુઓની યોગ્ય સીલિંગ અથવા ઓળખનો અભાવ હતો. તમામ સરકારી વકીલના સાક્ષીઓની જુબાની અને દસ્તાવેજી રેકોર્ડનું વિશ્લેષણ કર્યા પછી, કોર્ટે તારણ કાઢ્યું કે સંજોગોવશાત્ પુરાવાઓની સાંકળ અધૂરી હતી.

"સરકારી વકીલ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓની પ્રામાણિકતા, સખતાઈ અને સહેજ પણ શંકા વિના તપાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફક્ત એક જ જવાબ મળે છે: તે સાબિત થયું નથી," ચુકાદામાં કહેવામાં આવ્યું છે.

ત્યારબાદ કોર્ટે આદેશ આપ્યો, "તે મુજબ, આરોપી અબરાર ગુલઝાર ખાન... મુનીર અહેમદ શેખ... અને મોહમ્મદ વકાર લોન... ને UAPAની કલમ 39 હેઠળ શંકાના લાભ સાથે આરોપમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે, અને જો અન્ય કોઈ કેસમાં તેમની કસ્ટડી જરૂરી ન હોય, તો તેમને તાત્કાલિક મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવે છે."

કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે અપીલની મુદત પૂરી થયા પછી, પોસ્ટરો અને જપ્ત કરાયેલા મોબાઇલ ફોન સહિતની કેસ પ્રોપર્ટીનો કાયદા અનુસાર નિકાલ કરવામાં આવે. ફરાર આરોપી આબિદ રશીદ ડાર અને આઝાદ અહેમદ શાહ સામેની કાર્યવાહી કોર્ટમાં અલગથી ચાલુ રહેશે.

TAGGED:

BJP LEADER
NO PROOF OF TERROR SUPPORT
JAMMU KASHMIR NEWS
BJP LEADER WASEEM BARI KILLING CASE
NIA COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.