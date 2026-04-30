બિહારમાં ભાજપ નેતાના ભત્રીજાની હત્યા, મુખ્ય આરોપીનું પોલીસે કર્યુ એન્કાઉન્ટર
પોલીસે મુખ્ય આરોપી છોટુ યાદવને અડધી એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર માર્યો હતો.
Published : April 30, 2026 at 12:12 PM IST
સિવાન : બિહારના સિવાન જિલ્લામાં બુધવારે સાંજે એક નાની રોડ રેજની ઘટના લોહિયાળ બની હતી. સિવાનના ભૂતપૂર્વ એમએલસી અને ભાજપ નેતા મનોજ સિંહના ભત્રીજા 28 વર્ષીય હર્ષ કુમાર સિંહની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેમના સાળા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટના ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લક્ષ્મીપુર-અંધાર ધલા ઓવરબ્રિજ પાસે બની હતી.
આ ઘટના તિલક સમારોહમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે બની
ચંદન સિંહ તેમના પુત્ર હર્ષ કુમાર સિંહ સાથે તિલક સમારોહમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા. તેઓ રસ્તાની બાજુમાં પોતાની કાર પાર્ક કરીને પરિવારના અન્ય સભ્યોની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એક ઝડપથી આવતી કાર તેમની કારને ટક્કર મારી, જેના કારણે બંને પક્ષો વચ્ચે ઝઘડો થયો. ઝઘડો એટલો વધી ગયો કે બીજી બાજુના સભ્યોએ અચાનક ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો.
હર્ષ કુમાર સિંહનું ઘટનાસ્થળે જ મોત
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઝઘડા દરમિયાન, બીજી કારમાં આવેલા ગુનેગારોએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર કર્યો. હર્ષ કુમાર સિંહને અનેક ગોળીઓ વાગી હતી અને તે લોહીલુહાણ હાલતમાં પડી ગયો હતો. હોસ્પિટલમાં પહોંચતા જ ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા. તેમના પિતા ચંદન સિંહને પણ ગોળી વાગી હતી અને તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
પોલીસે ગુનેગારની ધરપકડ કરી
પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરતા કલાકોમાં જ મુખ્ય આરોપીની ઓળખ કરી લીધી. આરોપીની ઓળખ છોટુ કુમાર યાદવ (વીર યાદવનો પુત્ર) તરીકે થઈ છે, જે હુસૈનગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના હથૌરા ગામના રહેવાસી છે. ગુરુવારે સવારે 3 વાગ્યાની આસપાસ પોલીસે તેને પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે આરોપીએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ગોળીબાર કર્યો.
એન્કાઉન્ટર દરમિયાન આરોપીને બંને પગમાં ગોળી વાગી હતી
પોલીસના ગોળીબારમાં છોટુ યાદવને બંને પગમાં ગોળી વાગી હતી. તે ઘાયલ થઈને પડી ગયો હતો અને હાલમાં તેને સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે. પોલીસે તેને વધુ સારી સારવાર માટે પટના રિફર કર્યો છે. આ એન્કાઉન્ટરમાં પોલીસકર્મીઓ સુરક્ષિત રહ્યા.
બાકીના આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, છોટુ યાદવ મુખ્ય આરોપી છે, પરંતુ ઘટનામાં સામેલ અન્ય લોકોની શોધ ચાલુ છે. પોલીસ અધિક્ષક પૂરણ કુમાર ઝા, એસડીપીઓ અજય કુમાર અને ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અવિનાશ કુમારે ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું અને તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી. કોઈપણ અશાંતિ અટકાવવા માટે વિસ્તારમાં વધારાના પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
"અન્ય આરોપીઓની ઓળખ માટે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, અને ટૂંક સમયમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, અને વિસ્તારમાં પોલીસ તૈનાત વધારી દેવામાં આવી છે." - અવિનાશ કુમાર, સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર
પોલીસ તપાસ ચાલુ
સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર અવિનાશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ હવે સમગ્ર મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. રોડ રેજની ઘટના પાછળનો વાસ્તવિક હેતુ જાણવા માટે આરોપી છોટુ યાદવની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. મનોજ સિંહના પરિવાર પાસેથી પણ માહિતી એકઠી કરવામાં આવી રહી છે. જવાબદાર તમામ લોકોને ટૂંક સમયમાં ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે.
