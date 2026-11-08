'લાલકૃષ્ણ અડવાણી, એક સદી તરફ વધતી પ્રેરણાદાયી યાત્રા': PM મોદી
લાલ કૃષ્ણ અડવાણી 99 વર્ષના થયા છે. જન સંઘથી લઈને ભાજપના ઉદય સુધીની સફરમાં તેમણે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
Published : November 8, 2026 at 4:55 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીને તેમના જન્મદિવસે શુભકામનાઓ પાઠવી છે. અડવાણીજી હવે તેમના જીવનના 100મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ઉલ્લેખ કર્યો કે ભૂતપૂર્વ નાયબ વડાપ્રધાન અડવાણીજી અને ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીએ સાથે મળીને કામ કરવાનો એક આદર્શ દાખલો બેસાડ્યો હતો, અને આમ કરીને તેમણે ભારતીય રાજકારણની દિશા બદલી નાખી હતી.
'X' પર એક પોસ્ટમાં વડાપ્રધાને લખ્યું, "દેશના ભાગલાની પીડાનો સામનો કરીને નવેસરથી જિંદગીને ફરીથી બનાવવી હોય, જનસંઘને મજબૂત બનાવવો અને ભાજપનું નિર્માણ કરવું હોય, ઇમરજન્સી દરમિયાન લોકશાહી માટે અડગ ઊભા રહેવું હોય, સોમનાથથી અયોધ્યા સુધીની રથયાત્રાનું નેતૃત્વ કરવું હોય, કે પછી સરકારમાં રહીને રાષ્ટ્રની સેવા કરવી હોય—અડવાણીજીની જીવનયાત્રા અત્યંત પ્રેરણાદાયી રહી છે. મેં તેમના વ્યક્તિત્વના અન્ય પાસાઓ વિશે પણ લખ્યું છે જેમ કે તેમનો વાંચન પ્રત્યેનો પ્રેમ, સંસ્કૃતિ અને સિનેમા પ્રત્યેનો તેમનો ઉત્સાહ, તેમનું વિપુલ લેખન કાર્ય અને ઘણું બધું."
આ અવસરે, વડાપ્રધાન મોદીએ એક લેખ દ્વારા લાલકૃષ્ણ અડવાણીજીની જીવનયાત્રા અને ભારતમાં તેમના યોગદાન પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. તેમણે એક સુંદર સંયોગનો ઉલ્લેખ કર્યો કે અડવાણીજીનો જન્મદિવસ દિવાળીના પવિત્ર તહેવાર સાથે આવે છે. ભગવાન શ્રી રામના સન્માનમાં ઉજવાતા અને દીવા પ્રગટાવીને મનાવવામાં આવતા આ તહેવાર સાથે અડવાણીજીના જીવનના આ મહત્વપૂર્ણ પડાવનો સંયોગ આ પ્રસંગને વધુ યાદગાર બનાવે છે.
વડાપ્રધાને વધુમાં નોંધ્યું કે, આ સંયોગ એટલા માટે પણ વિશેષ છે કારણ કે આ વર્ષે જનસંઘની સ્થાપનાની 75મી વર્ષગાંઠ, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)નું 100મું વર્ષ અને ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની 125મી જન્મજયંતિ પણ આવી રહી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, તેઓ પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે કે તેમને હંમેશા અડવાણીજીનો સ્નેહ, સાથ અને માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું છે. આજે, તેમની સાથે વિતાવેલી અસંખ્ય ક્ષણો અને તેમની સાથે જોડાયેલી યાદો તાજી થઈ રહી છે.
ઘણા વર્ષો પહેલાં, જ્યારે તેઓ પોતે જાહેર જીવનમાં સક્રિય થયા, ત્યારે તેમને પહેલીવાર અડવાણીજીના સંપર્કમાં આવવાની તક મળી હતી. પરંતુ સમય જતાં, આ સંબંધ એટલો ગાઢ બન્યો કે તેઓ મારા માટે એક વાલી (સંરક્ષક) સમાન બની ગયા. તેમણે મને રાજકારણની ઝીણવટભરી બાબતો શીખવી અને દરેક પગલે મારું માર્ગદર્શન કર્યું. જીવનમાં જ્યારે પણ મારે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો, ત્યારે તેમનો અનુભવ અને તેમના ઉપદેશો મારા માટે શક્તિના સ્ત્રોત બની રહ્યા. પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું કે, તેમની વૈચારિક સ્પષ્ટતા ઉપરાંત, તેમનો આત્મવિશ્વાસ અને પોતાના સિદ્ધાંતો પ્રત્યેની અડગ પ્રતિબદ્ધતાએ હંમેશા તેમને પ્રેરણા આપી છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ લખ્યું છે કે, આજે પણ, જ્યારે તેઓ તેમને મળવા જાય છે, ત્યારે તેમની સાથે વિતાવેલો સમય તેમને નવી ઊર્જા અને પ્રેરણાથી ભરી દે છે. આ અવસરે, આદરણીય અડવાણીજી માટે તેમના હૃદયમાં માત્ર એક જ ભાવ જાગે છે...
“તેઓ સો વર્ષ સુધી જીવે; અમે સો વર્ષ સુધી તેમને જોઈએ; અમે સો વર્ષ સુધી તેમના વચનો સાંભળીએ.”
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, એવા બહુ ઓછા લોકો છે જેમનું જીવન આધુનિક ભારતના ઇતિહાસના આટલા બધા અધ્યાયોને આવરી લેતું હોય. લાલ કૃષ્ણ અડવાણીનો જન્મ 8 નવેમ્બર, 1929ના રોજ, દેવ દિવાળીના દિવસે થયો હતો. 1947માં, એક યુવાન તરીકે, તેમણે દેશના ભાગલાની પીડા સહન કરવી પડી હતી. તેમણે સિંધમાં પોતાનું ઘર, પોતાનો પરિવેશ અને જે દુનિયાને તેઓ હંમેશાંથી જાણતા હતા, તે બધું જ પાછળ છોડી દેવાની ફરજ પડી હતી. બધું જ પાછળ રહી ગયું હતું અને તેમણે શૂન્યથી પોતાના જીવનની નવી શરૂઆત કરવી પડી હતી. તેમ છતાં, આ મુશ્કેલ અનુભવ અંગે તેમના મનમાં ક્યારેય કોઈ કડવાશ કે પસ્તાવો રહ્યો નહીં.
વધુમાં, સંજોગો ગમે તેટલા પડકારજનક રહ્યા હોય, કંઈક નવું સર્જન કરવાનો તેમનો સંકલ્પ જીવનભર તેમની સાથે રહ્યો. આ જ ગુણ જનસંઘને મજબૂત કરવાના તેમના પ્રયાસોમાં અને ત્યારબાદ ભાજપ (BJP)ની રચનામાં પણ સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યો હતો. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, દેશના રાજકીય પરિદ્રશ્યમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તનો આવ્યા. 1989માં, કોંગ્રેસની બેઠકોની સંખ્યા 400થી ઘટીને 200થી પણ ઓછી થઈ ગઈ. દરમિયાન, 1996માં ભાજપ પ્રથમ વખત દેશના સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યો. અડવાણીજીએ પક્ષના કાર્યકરોની અનેક પેઢીઓને તૈયાર કરી અને 'રાષ્ટ્ર પ્રથમ'ના સિદ્ધાંત પર આધારિત પક્ષનો મજબૂત પાયો નાખ્યો.
જ્યારે અડવાણીજી દિલ્હી આવ્યા, ત્યારે આ શહેર ભાગલાની ભયાનકતામાંથી બહાર આવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે પોતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન જનસંઘને મજબૂત કરવામાં લગાવ્યું. 1967માં, તેઓ દિલ્હી મેટ્રોપોલિટન કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ બન્યા અને વિજય કુમાર મલ્હોત્રા સાથે મળીને કામ કર્યું, જેઓ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલર તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા.
સંસદસભ્ય તરીકે અડવાણીજીની સફર 1970ના દાયકામાં શરૂ થઈ. સંસદમાં તેમની સક્રિય ભાગીદારીને આજે પણ ખૂબ માનનીય ગણવામાં આવે છે. પછી ભલે તે સંસદસભ્ય તરીકે હોય, બંનેમાંથી કોઈ પણ ગૃહમાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે હોય, કે પછી સત્તાધારી પક્ષના ભાગરૂપે હોય તેમણે દરેક ભૂમિકામાં પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી.
સંસદીય જવાબદારીઓમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં, તેઓ સતત દેશના વિવિધ ભાગોનો પ્રવાસ કરતા, લોકો સાથે મુલાકાત કરતા અને તેમની સાથે સંવાદ સાધતા હતા. 1991ની લોકસભા ચૂંટણીની યાદો મારા મનમાં આજે પણ તાજી છે. તે સમયે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે અડવાણીજી બે લોકસભા મતવિસ્તારોમાંથી ચૂંટણી લડશે જેમાંનો એક ગાંધીનગર હતો. ગુજરાત સાથે અડવાણીજીનો જૂનો નાતો રહ્યો છે; દેશના ભાગલા પછી તેમના પિતા કચ્છમાં સ્થાયી થયા હતા. 1976માં, કટોકટીના ચરમસીમાના સમયગાળા દરમિયાન, અડવાણીજી ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા. આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો, 1991માં ગાંધીનગરથી ચૂંટણી લડવી એ તેમના માટે એક રીતે 'ઘર વાપસી' સમાન હતું.
તે સમયે હું ભાજપ સંગઠનમાં કામ કરતો હતો. મને તેમના ઉમેદવારી પત્રો તૈયાર કરવાથી લઈને સમગ્ર ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અડવાણીજી સાથે કામ કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું હતું. ગાંધીનગરની જનતાએ તેમને જંગી બહુમતીથી સંસદમાં ચૂંટી કાઢ્યા. મારું એ પણ સદભાગ્ય હતું કે ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારના મતદાર તરીકે, મને અનેક પ્રસંગોએ અડવાણીજીને મત આપવાની તક મળી. પોતાના સંસદીય મતવિસ્તાર અને ત્યાંના લોકો પ્રત્યેનો તેમનો ઊંડો સ્નેહ, તેમજ તેમની જરૂરિયાતો પ્રત્યેની તેમની સાચી સંવેદનશીલતા, આપણા સૌ માટે એક અમૂલ્ય પાઠ સમાન છે.
કટોકટીનો સમયગાળો અડવાણીજીના જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક સાબિત થયો. તે દરમિયાન, લોકશાહીના રક્ષણ અને બંધારણના જતન માટેના સંઘર્ષમાં તેઓ મોખરે રહ્યા હતા. કટોકટી દરમિયાન તેમણે જે ઘટનાઓ જોઈ, અનુભવી અને મહેસૂસ કરી, તેનું પ્રતિબિંબ તેમના પુસ્તક 'અ પ્રિઝનર્સ સ્ક્રેપ-બુક'માં જોવા મળે છે. આ પુસ્તકના એક વિભાગમાં, જેનું શીર્ષક છે "અ ટેલ ઓફ ટુ ઇમરજન્સીઝ", તેમણે જૂન 1975થી ભારતમાં બનેલી ઘટનાઓ અને 1933માં હિટલરના શાસન હેઠળ જર્મનીમાં બનેલી ઘટનાઓ વચ્ચે નોંધપાત્ર સમાનતાઓ દર્શાવી છે.
જેમ અડવાણીજી વિપક્ષમાં એક પ્રભાવશાળી નેતા હતા, તેમ તેઓ વહીવટી ક્ષેત્રે પણ એટલા જ કુશળ સાબિત થયા. 1977માં જ્યારે જનતા સરકારની રચના થઈ, ત્યારે તેમને માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી; આ મંત્રાલયમાં તેમનો કાર્યકાળ આજે પણ અત્યંત પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, નાયબ વડાપ્રધાન અને દેશના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા ગૃહમંત્રીઓમાંના એક તરીકે, તેમણે ભારતની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. આપણા સુરક્ષાકર્મીઓના જીવનને બહેતર બનાવવાના તેમના પ્રયાસોને આજે પણ ખૂબ જ આદર અને ઊંડા સ્નેહ સાથે યાદ કરવામાં આવે છે. આતંકવાદ સામે તેમનું વલણ હંમેશા સ્પષ્ટ અને દ્રઢ રહ્યું હતું. આ દ્રઢ નિશ્ચયને કારણે જ દેશને આતંકવાદનો સામનો કરવા માટે એક કડક કાયદો મળ્યો.
સોમનાથથી અયોધ્યા સુધીની 'રથયાત્રા' અડવાણીજીના જીવનનો એક ઐતિહાસિક અધ્યાય છે. આ યાત્રાએ ભારતીય સમાજને એક નવી અને સકારાત્મક દિશા આપી. હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને આ ઐતિહાસિક અભિયાન સાથે જોડાવાની તક મળી. તેના પ્રારંભિક વિચાર અને તૈયારીઓથી લઈને તેના અમલીકરણ સુધી, મને દરેક તબક્કે યોગદાન આપવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. રથયાત્રાના પ્રારંભ સમયે સોમનાથમાં હાજર રહેવું એ મારા માટે એક અવિસ્મરણીય અનુભવ છે.
આટલા વિશાળ પાયાની યાત્રા પોતે જ એક મોટો પડકાર છે. સતત પ્રવાસ, લાંબા કલાકો સુધી કામ, શારીરિક થાક અને આ બધાની વચ્ચે પોતાના લક્ષ્ય પર અડગ ધ્યાન કેન્દ્રિત રાખવું આ માટે અસાધારણ ધીરજ અને સહનશક્તિની જરૂર હોય છે. આ યાત્રા દરમિયાન અડવાણીજીએ જે મક્કમતા અને દ્રઢ સંકલ્પશક્તિ દર્શાવી, તે ખરેખર પ્રેરણાદાયી છે.
આ યાત્રાનો એક પ્રસંગ આજે પણ મારી સ્મૃતિમાં તાજો છે. બિહારમાં અડવાણીજીની ધરપકડ અમારા બધા માટે અત્યંત દુઃખદ ક્ષણ હતી. તે સમયે, ગુજરાતમાં ભાજપે ચીમનભાઈ પટેલના નેતૃત્વવાળી સરકાર પાસેથી પોતાનું સમર્થન પાછું ખેંચી લીધું હતું. આ પગલા પાછળનો સંદેશ સ્પષ્ટ હતો: અમારી વિચારધારા કે રામ મંદિર નિર્માણ પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા સાથે કોઈ બાંધછોડ કરવામાં આવશે નહીં. અમારા ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ અને કાર્યકરોએ સંકલ્પ લીધો હતો કે, ગમે તેટલા અવરોધો આવે, અયોધ્યામાં રામ મંદિરનું નિર્માણ તો થશે જ. અને પછી, વર્ષો બાદ, તે ઐતિહાસિક ક્ષણ આવી જ્યારે જનતાના આશીર્વાદથી અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામ માટે એક ભવ્ય મંદિરનું સ્વપ્ન સાકાર થયું.
અડવાણીજીના વ્યક્તિત્વના ઘણા પાસાં છે જે તેમને ખરેખર અનોખા બનાવે છે; તેમની સાદગી અને નિષ્કપટ સ્વભાવ તેમાંના મુખ્ય છે. 'નવનિર્માણ' આંદોલન પછી, અડવાણીજી જૂનાગઢ ગયા હતા. ત્યાં તેઓ એક મહિના સુધી રહ્યા, એક સામાન્ય પક્ષ કાર્યકરની જેમ જીવન જીવ્યું અને વિધાનસભા ચૂંટણીઓ માટે પક્ષને તૈયાર કરવામાં પોતાને સમર્પિત કરી દીધા. એવી ચૂંટણીઓ જેમાં જનતાએ ઈન્દિરા ગાંધીની કોંગ્રેસનો અસ્વીકાર કર્યો હતો.
પોતાના આચરણ દ્વારા, અડવાણીજીએ જાહેર જીવનમાં હંમેશાં પ્રામાણિકતા અને નિષ્ઠાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. તેમને વાંચનનો ખૂબ શોખ છે; જેઓ તેમની નજીક રહ્યા છે તેઓ જાણે છે કે તેઓ કેટલી ઝીણવટપૂર્વક અને ધ્યાનપૂર્વક અખબારો વાંચે છે. તેમને સિનેમા અને થિયેટર પ્રત્યે પણ ઊંડો લગાવ છે. વર્ષો સુધી તેમણે ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ફિલ્મોની સમીક્ષા પણ કરી હતી. ઇતિહાસની તેમની ઊંડી સમજ અને તેને જાળવી રાખવા પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા પણ એટલી જ નોંધપાત્ર છે; આ બાબત તેમના પુસ્તક, 'માય કન્ટ્રી માય લાઈફ'માં સુંદર રીતે પ્રતિબિંબિત થાય છે.
અડવાણીજીએ હંમેશાં પોતાની સિંધી વિરાસત સાથે ઊંડો સંબંધ જાળવી રાખ્યો છે. લેહ નજીક 'સિંધુ દર્શન' પરંપરાને લોકપ્રિય બનાવવામાં તેમણે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. મને પણ એકવાર અડવાણીજી અને જ્યોર્જ ફર્નાન્ડિસજી સાથે 'સિંધુ દર્શન'માં ભાગ લેવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું હતું.
અડવાણીજીની અસાધારણ જીવન યાત્રાનો કોઈપણ ઉલ્લેખ કમલા અડવાણીજીના ઉલ્લેખ વિના અધૂરો ગણાશે. તેમના લાંબા જાહેર જીવન દરમિયાન, કમલાજી તેમના માટે શક્તિ અને ટેકાનો સ્ત્રોત બની રહ્યા અને દરેક ડગલે તેમની પડખે ઊભા રહ્યા.
કરાચીમાં ઉછરેલા અડવાણીજીએ કદાચ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે તેમનું જીવન તેમને આટલી લાંબી અને અસાધારણ યાત્રા પર લઈ જશે. રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના તેમના યોગદાનના સન્માનમાં, કૃતજ્ઞ દેશે ૨૦૨૪માં તેમને 'ભારત રત્ન'થી નવાજ્યા.
જેમ જેમ અડવાણીજી તેમના સોમા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, ત્યારે હું ઈશ્વરને તેમના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું. તેઓ આપણને સૌને સતત પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન આપતા રહે તેવી કામના છે.
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