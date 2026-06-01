"ભાજપ છોડીને... નવી પાર્ટી બનાવી રહ્યા છો!” અન્નામલાઈએ આ મામલે આપ્યો જવાબ

છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે તેઓ પાર્ટી છોડી દેશે. તેમના જવાબથી સસ્પેન્સનો અંત આવ્યો છે.

Published : June 1, 2026 at 7:40 PM IST

નવી દિલ્હી: તમિલનાડુ ભાજપના નેતા કે. અન્નામલાઈ ભાજપ છોડી રહ્યા હોઈ શકે છે. આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા, અન્નામલાઈએ પોતે કહ્યું હતું કે તેઓ એક કે બે દિવસમાં માહિતી આપશે. ઘણા દિવસોથી ભાજપમાંથી રાજીનામું આપ્યાના અહેવાલો આવી રહ્યા છે. તેઓ મંગળવારે ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નબીન સાથે મુલાકાત કરશે.

નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, તેમણે પાર્ટી છોડી રહ્યા હોવાના અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા નથી. વધુમાં, આજે તેઓ જે વાહનમાં ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા તેમાં ભાજપનો ધ્વજ નહોતો, જેના કારણે ચાલી રહેલી અફવાઓ વચ્ચે ધ્યાન ખેંચાયું હતું.

4 જૂને અન્નામલાઈના જન્મદિવસ પહેલા, તેમના વતનના મુખ્ય રસ્તાઓ અને શેરીઓ પર "આપણા નેતા, આવો અને અમારું નેતૃત્વ કરો" જેવા નારાવાળા પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. રાજકીય વિશ્લેષકો આનો અર્થ એ કરી રહ્યા છે કે અન્નામલાઈ એક કે બે દિવસમાં ભાજપ છોડી દેશે અને પછી એક નવી પાર્ટી બનાવશે. તેઓ છ વર્ષ પહેલાં ભાજપમાં જોડાયા હતા, IPSમાંથી રાજીનામું આપ્યા પછી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા.

તમિલનાડુ ભાજપના પ્રમુખ પદ પરથી હટાવાયા ત્યારથી તેઓ ગુસ્સે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે અન્નામલાઈની કાર્યશૈલી કંઈક અલગ છે.

તમિલનાડુ હાલમાં એક મોટી રાજકીય ઉથલપાથલનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. વર્ષોથી સત્તા ભાગીદાર રહેલા DMK અને AIADMK સત્તાથી બહાર છે. અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા થલાપતિ વિજયની પાર્ટી, TVK, સત્તામાં આવી ગઈ છે. વિજયે કહ્યું છે કે તેઓ લાંબા સમય સુધી તમિલનાડુના લોકોની સેવા કરશે. તેમની સફળતા MGR કરતા પણ વધુ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે, કારણ કે પાર્ટી બનાવ્યાના માત્ર બે વર્ષમાં તેમણે જે સફળતા મેળવી હતી તે કોઈએ મેળવી નથી.

રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે કે અન્નામલાઈ તમિલનાડુમાં આ તકનો લાભ લેવા માંગે છે. એવી શક્યતા છે કે તેઓ પોતાની પાર્ટી શરૂ કરશે અને DMK અને AIADMK ના નબળા પડવાથી રાજ્યમાં જે ખાલી જગ્યા રહી છે તેને ભરવાનો પ્રયાસ કરશે. DMK હાલમાં મુખ્ય વિપક્ષી પાર્ટી છે. AIADMK ની અંદર આંતરિક ઝઘડાની સ્થિતિ છે. આ પાર્ટીમાં ઘણા નેતાઓ વિજયને ટેકો આપવા તૈયાર છે.

આજે જ, તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી ટી. વિજયાએ કહ્યું, "હું હજુ પણ રાજકીય દ્રષ્ટિકોણથી એ જ વાત કહું છું. સ્પર્ધા ફક્ત બે પક્ષો વચ્ચે છે: ડીએમકે અને ટીવીકે. વચ્ચે બીજા કોઈ માટે કોઈ જગ્યા કે ભૂમિકા નથી."

આવી સ્થિતિમાં, એ શક્ય છે કે અન્નામલાઈ તમિલનાડુમાં પોતાનું રાજકીય ભવિષ્ય શોધી રહ્યા હોય. તેઓ છેલ્લા પાંચથી છ વર્ષથી તમિલનાડુ ભાજપનો એક અગ્રણી ચહેરો રહ્યા છે. તેમની ઉર્જા, સંગઠનાત્મક કુશળતા અને વક્તૃત્વ કૌશલ્યએ બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે. તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર પણ ખૂબ સક્રિય છે.

તેમણે 2021 થી 2025 સુધી પક્ષના તમિલનાડુ પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી અને આક્રમક રાજ્યવ્યાપી ઝુંબેશ અને મજબૂત સોશિયલ મીડિયા હાજરી દ્વારા, રાજ્યમાં પક્ષના સૌથી અગ્રણી નેતાઓમાંના એક બન્યા હતા. પીએમ મોદીએ પોતે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અન્નામલાઈની પ્રશંસા કરી હતી.

કારણ કે તમિલનાડુનું રાજકારણ દેશના અન્ય ભાગોથી થોડું અલગ હતું, અન્નામલાઈએ તમિલ ઓળખનો લાભ લઈને ભાજપની પહોંચને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેઓ હિન્દુત્વનું સમર્થન કરે છે, પરંતુ તેમનામાં ભાજપના અન્ય નેતાઓમાં જોવા મળતો ઉગ્રવાદનો અભાવ છે.

ઘણા નિષ્ણાતો માને છે કે જો વિજયને વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા હટાવવામાં ન આવ્યા હોત, તો આજે તમિલનાડુમાં ભાજપ વધુ સારી સ્થિતિમાં હોત. અન્નામલાઈ ઇચ્છતા ન હતા કે ભાજપ AIADMK સાથે સમાધાન કરે. શરૂઆતમાં, તેમણે તેનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ બાદમાં કેન્દ્રીય નેતૃત્વના દબાણ હેઠળ તેને સ્વીકારી લીધો હતો. જોકે, ત્યારથી, તેઓ પાર્ટીથી દૂર રહ્યા છે, ભલે તે પાર્ટીમાં રહ્યા હોય. તે ચૂંટણીમાં, ભાજપે 2.97 ટકા મત મેળવ્યા હતા, જ્યારે 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં, પાર્ટીએ લગભગ 11 ટકા મત મેળવ્યા હતા. તે ચૂંટણીમાં અન્નામલાઈ ભાજપના સૌથી લોકપ્રિય ચહેરા તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા. આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અન્નામલાઈને કોઈ મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી ન હતી.

અન્નામલાઈને કોઈમ્બતુર મતવિસ્તારમાંથી ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા ન હતા, જે બેઠક પર તેમણે ચૂંટણી લડવામાં રસ દર્શાવ્યો હોવાના અહેવાલ છે. ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ત્રિભાષી નીતિ લાગુ કરવાના કેન્દ્રના નિર્ણયની તેમની ટીકાએ પક્ષના નેતૃત્વના કેટલાક વર્ગો સાથે સંભવિત મતભેદોની ચર્ચા પણ શરૂ કરી.

સંપાદકની પસંદ

