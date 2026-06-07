5 કરોડના સોનાની તસ્કરી મામલે મુંબઈ એરપોર્ટ ભાજપના નેતા સહિત 7 લોકોની ધરપકડ
આ ઘટના બાદ રાજકીય ઘમસાણ શરૂ થઈ ગયું છે, સાંસદ સંજય રાઉતે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે
Published : June 7, 2026 at 10:31 PM IST
મુંબઈ: ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI) એ મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર રૂપિયા 5 કરોડથી વધુ કિંમતના સોનાની કથિત તસ્કરીના સંબંધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના પદાધિકારી અજિત આચરેકર સહિત સાત વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા અન્ય આરોપીઓની ઓળખ રોહિત કુમાર સિંહ, સંતોષ સુભાષ, સમીમુલ્લા શાહ, હમીદ લબરીફખાન અને ફલીલ મોહમ્મદ કાસિમ તરીકે થઈ છે.
મુંબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ટ્રેપ ગોઠવ્યા બાદ શનિવારે સવારે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. DRI અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એરપોર્ટની આસપાસ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ જોયા બાદ તેમણે આ કાર્યવાહી કરી હતી.
અહેવાલ છે કે આચરેકર ભાજપની કાર્યકર્તા પાંખના સચિવ તરીકે સેવા આપે છે. તેઓ થોડા મહિના પહેલા જ મહારાષ્ટ્ર ભાજપ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણની હાજરીમાં પાર્ટીમાં જોડાયા હતા અને તેમને પાર્ટીના મજૂર સંગઠનમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી.
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 7, 2026
यांची वागणे , बोलणे ,डोलणे आणि चालणे राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय संस्कृतीला कधीच शोभणारे नव्हते.
कोकणात प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी पैशाचा अतिरेकी वापर केला. जिल्हा बँक निवडणूकही याच पद्धतीने ताब्यात घेतली.
यांच्याकडे इतका पैसा येतो कुठून?… pic.twitter.com/bUYrrVq2Lk
શિવસેના (UBT) ના સાંસદ સંજય રાઉતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ ઘટના અંગે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે મહારાષ્ટ્ર ભાજપ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણનું વર્તન અને ભાષા ક્યારેય રાજ્યની સામાજિક અને રાજકીય સંસ્કૃતિ સાથે સુસંગત નથી. રાઉતે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, "કોંકણ ક્ષેત્રમાં દરેક ચૂંટણી દરમિયાન તેમણે મોટા પ્રમાણમાં પૈસા ખર્ચ્યા છે. જિલ્લા બેંકની ચૂંટણી પણ આવી જ રીતે સંચાલિત કરવામાં આવી હતી."
આ આરોપોનો જવાબ આપતા, ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા નવનાથ બાને જોરદાર ખંડન કર્યું. તેમણે કહ્યું, "સોનાની દાણચોરી માટે ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓ અને ભાજપ વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. ભાજપના કોઈ કાર્યકર્તા કે યુનિયન સભ્યની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી."
रविंद्र चव्हाण यांनी मुंबई विमानतळावर पोसलेले हे गुंड आहेत— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 7, 2026
सरळ कामगारांना धमक्या देत आहेत,
गृह मंत्री फडणवीस आणि @DevenBhartiIPS याना हे आव्हान आहे
विमान तळावर कालच्या gold smuggling प्रकरणात ही टोळी सहभागी आहे DRI कडे मी पुरावे दिले आहेत!
@CPMumbaiPolice pic.twitter.com/YfkeWigWK8
નવનાથે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય મરાઠી યુવાનોને વર્ષોથી 'કામગાર સેના'ના નામે શોષણ અને ખંડણીનો ભોગ બનવું પડ્યું છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, "આ શોષણ સંજય રાઉતના સમર્થનથી થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ રવિન્દ્ર ચવ્હાણે તેને અટકાવ્યું."
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