સંસદનું ત્રણ દિવસીય સ્પેશ્યલ સત્ર મળશે, ભાજપે સંસદના ખાસ સત્રમાં હાજરી આપવા માટે વ્હીપ જાહેર કર્યું
સંસદનું ત્રણ દિવસનું સ્પેશ્યલ સત્ર મળશે, નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ બિલ પર ચર્ચા થઇ શકે છે.
Published : April 12, 2026 at 1:15 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ લોકસભા અને રાજ્યસભામાં પોતાના તમામ સાંસદોને વ્હીપ જાહેર કર્યું છે. આગામી સંસદ સત્ર દરમિયાન 16થી 18 એપ્રિલ સુધી સદનમાં હાજર રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સંસદ સત્રમાં તમામ સાંસદોએ હાજર રહેવું જરૂરી છે અને કહેવામાં આવ્યું કે આ દરમિયાન કોઇ રજા આપવામાં નહીં આવે.
સંસદનું 16 એપ્રિલે ત્રણ દિવસનું સ્પેશ્યલ સત્ર શરૂ થવાનું છે જેમાં મહિલા અનામત સંશોધન બિલ પર ફોકસ કરવામાં આવશે. પત્રમાં લખવામાં આવ્યું, 'લોકસભા અને રાજ્યસભામાં તમામ ભાજપના સભ્યોએ ગુરૂવારથી શનિવાર, 16થી 18 એપ્રિલ 2026 સુધી ત્રણ લાઇનનું વ્હીપ જાહેર કરવામાં આવી રહ્યું છે. તમામ કેન્દ્રીય મંત્રી અને સાંસદોને અનુરોધ છે કે ઉપર જણાવવામાં આવેલી ત્રણ તારીખો પર સદનમાં હાજર રહે.'
પત્રમાં લખવામાં આવ્યું, 'સદનમાં હાજર રહેવું જરૂરી છે. કોઇ રજા આપવામાં નહીં આવે. સભ્યોને ભલામણ છે કે તે વ્હીપનું કડકાઇથી પાલન કરે અને સદનમાં પોતાની હાજરી પાક્કી કરે. સરકારે બે મોટા એમેડમેન્ટ પ્લાન કર્યા છે. 2023ના નારી શક્તિ વંદન એક્ટે મહિલા અનામતને નવી સેંસસ અને ડિલિમિટેશન સાથે જોડી છે. સેંસસમાંમાં મોડુ થવાનું કારણ 2011થી સેંસસ ડેટા સાથે આગળ વધવાનો પ્લાન છે.'
આ પહેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ વડાપ્રધાન મોદીને પત્ર લખીને સરકારને મહિલા અનામત બિલ અને પરિસીમનના મુદ્દા સાથે જોડાયેલા પ્રસ્તાવિત બંધારણીય સંશોધનો પર ચર્ચા કરવા માટે એક સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાનો આગ્રહ કર્યો હતો.
ખડગેએ આરોપ લગાવ્યો કે વિપક્ષે વિશ્વાસમાં લીધા વગર સંસદનું સ્પેશ્યલ સેશન બોલાવવામાં આવ્યું છે અને ચેતવણી આપી કે યોગ્ય કર્ચા માટે જરૂરી વાતો હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. પત્રમાં ખડગેએ લખ્યુ, 'મને અત્યારે 16 એપ્રિલથી નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ પર ચર્ચા માટે સંસદના સ્પેશ્યલ સત્રનો પત્ર મળ્યો છે.'
આ સ્પેશ્યલ સેશન અમને વિશ્વાસમાં લીધા વગર બોલાવવામાં આવ્યું છે અને તમારી સરકાર ડિલિમિટેશન પર કોઇ જાણ કર્યા વગર ફરી અમારૂ સમર્થન માંગી રહી છે. તમે સમજશો કે ડિલિમિટેશન અને બીજી વાતોની ડિટેલ આપ્યા વગર આ ઐતિહાસિક કાયદા પર કોઇ કામની ચર્ચા કરવી અશક્ય બનશે.'
તમે તમારા પત્રમાં લખ્યુ છે કે તમારી સરકારે આ મામલે રાજકીય પક્ષો સાથે વાતચીત કરી છે. જોકે, મને એમ જણાવતા દુ:ખ થઇ રહ્યું છે કે આ સત્યની વિરૂદ્ધ છે કારણ કે તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓ સરકારને કહી રહી છે કે 29 એપ્રિલ 2026એ વર્તમાન ચૂંટણી સમાપ્ત થયા બાદ બંધારણમાં કરવામાં આવી રહેલા બદલાવો પર ચર્ચા કરવા માટે એક ઓલ પાર્ટી મીટિંગ બોલાવવામાં આવે.
અત્યારે ચાલી રહેલી રાજ્યની ચૂંટણી દરમિયન સ્પેશ્યલ સત્ર બોલાવવો આ વિશ્વાસને વધુ પાક્કો કરે છે કે તમારી સરકાર મહિલાઓને મજબૂત બનાવવાની જગ્યાએ રાજકીય ફાયદો ઉઠાવવા માટે બિલને લાગુ કરવાની ઉતાવળ કરી રહી છે.
જો સ્પેશ્યલ સત્રનો અર્થ આપણી લોકશાહીને મજબૂત કરવો અને બધાને સાથે લઇને આગળ વધવાનો છે જેમ કે તમે પત્રમાં લખ્યું છે તો મારૂ સૂચન છે કે સરકાર 29 એપ્રિલ બાદ કોઇ પણ સમયે ડિલિમિટેશન મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે ઓલ પાર્ટી મીટિંગ બોલાવે, જેને નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023માં બદલાવ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે.
