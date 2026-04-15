'ભાજપ આગ સાથે રમી રહ્યું છે,' સીએમ સ્ટાલિનની ચેતવણી, સીમાંકન સામે કાળા ઝંડા ફરકાવવાનું આહ્વાન
સીમાંકનના મુદ્દા પર સીએમ સ્ટાલિને ડીએમકે સાંસદો સાથે એક બેઠક યોજી હતી, જેના પરિણામ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
Published : April 15, 2026 at 4:51 PM IST
ચેન્નાઈ: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિને બુધવારે લોકોને સીમાંકન પ્રક્રિયાનો વિરોધ કરવા માટે તેમના ઘરો અને જાહેર સ્થળોએ કાળા ધ્વજ ફરકાવવા કહ્યું. તેમણે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું અને ભાજપને ચેતવણી આપી કે તે "આગ સાથે રમી રહી છે."
તમિલનાડુ માટે સીમાંકનના પરિણામોની ચર્ચા કરવા માટે દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK) ના સાંસદોની તાત્કાલિક બેઠક બોલાવ્યા બાદ સ્ટાલિને આ નિવેદન આપ્યું.
ગુરુવાર, 16 એપ્રિલથી શરૂ થઈ રહેલા સંસદના ત્રણ દિવસીય વિશેષ સત્રમાં, સરકાર લોકસભામાં બંધારણ સુધારો બિલ, સીમાંકન કાયદા પર બિલ અને દિલ્હી, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પુડુચેરીમાં પ્રસ્તાવિત કાયદાને લાગુ કરવા માટે બિલ રજૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે, જેથી મહિલા અનામત કાયદા 2023 ના અમલીકરણને ઝડપી બનાવી શકાય.
છેલ્લી વસ્તી ગણતરીના આધારે સીમાંકન પ્રક્રિયા બાદ, 2029 ની સંસદીય ચૂંટણી પહેલા મહિલા અનામત કાયદાને "લાગુ" કરવા માટે લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા 543 થી વધારીને 850 કરી શકાય છે.
એક લાંબી પોસ્ટમાં, સીએમ સ્ટાલિને સીમાંકન બિલને "તમિલનાડુ અને દક્ષિણ રાજ્યો સાથે કરવામાં આવેલો એક મોટો ઐતિહાસિક અન્યાય" ગણાવ્યો. તેમણે પોતાની પોસ્ટની શરૂઆત "કાળા ઝંડા ફરકાવો! તમિલનાડુ લડશે! તમિલનાડુ જીતશે!" થી કરી.
સીએમ સ્ટાલિને કહ્યું, "વિંધ્યના દક્ષિણમાં રહેતો દરેક દક્ષિણ ભારતીય ગુસ્સાથી ભડકી રહ્યો છે. ભાજપ આગ સાથે રમી રહ્યો છે! આવતીકાલે, સમગ્ર તમિલનાડુમાં, સીમાંકનનો વિરોધ કરવા માટે ઘરો અને જાહેર સ્થળોએ કાળા ઝંડા ફરકાવવામાં આવશે."
તેમણે પૂછ્યું કે શું તમિલનાડુ અને દક્ષિણ રાજ્યોને "ભારતને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરવા" બદલ "સજા" આપવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "જો કેન્દ્ર સરકાર તમિલનાડુનો અવાજ સાંભળવાનો ઇનકાર કરે છે અને પીછેહઠ કરે છે, તો તમારે પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે. તમારે આ માટે ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે! ડીએમકે પ્રમુખ તરીકે, અને સૌથી ઉપર, એક ગૌરવશાળી તમિલ તરીકે, હું તમને ફરી એકવાર ચેતવણી આપું છું!"
સીએમ સ્ટાલિને તેમના વ્યસ્ત ચૂંટણી પ્રચાર કાર્યક્રમ વચ્ચે ધર્મપુરીથી વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સીમાંકન પર એક કટોકટી બેઠક યોજી હતી.
બીજી પોસ્ટમાં, સ્ટાલિને સીમાંકન યોજનાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "આપણા માથા પર લટકતી તલવાર હવે આપણા પર આવી ગઈ છે." તેમણે ઉમેર્યું, "ડીએમકે સાંસદો સાથે પરામર્શ કરીને, અમે બધા રાજ્યોના સાંસદો સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ અને આ ગંભીર ખતરાનો સામનો કરવા માટે સંયુક્ત રીતે રણનીતિ બનાવી રહ્યા છીએ. આ પક્ષો કે લોકો વિશે નથી. તે આપણા લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા વિશે છે. હું ભારતભરના તમામ પક્ષો અને સાંસદોને આપણા લોકશાહીના રક્ષણ માટે એક થવા અપીલ કરું છું."