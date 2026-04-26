ભાજપ મહિલા સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ: PM મોદી
પશ્ચિમ બંગાળમાં એક ચૂંટણી રેલીમાં, પીએમ મોદીએ રાજ્યની ટીએમસી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા.
Published : April 26, 2026 at 8:28 PM IST
બાણગાંવ (પશ્ચિમ બંગાળ): વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પર "મહિલાઓને ત્રાસ આપનારા ગુંડાઓને આશ્રય આપવાનો" આરોપ મૂક્યો અને કહ્યું કે, સંદેશખલીથી રેખા પાત્રા અને આર.જી. કર હોસ્પિટલની પીડિતાની માતાને ચૂંટણી ઉમેદવાર તરીકે ઉતારવાનો ભાજપનો નિર્ણય મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટેની પાર્ટીની પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે.
ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના બાનગાંવમાં સ્થિત માટુઆ સમુદાયના ગઢ ઠાકુરનગરમાં એક ચૂંટણી રેલીમાં બોલતા મોદીએ જાહેરાત કરી કે, પાડોશી દેશમાં ધાર્મિક અત્યાચારને કારણે ભારતમાં આશ્રય માંગનારા તમામ શરણાર્થીઓને સંશોધિત નાગરિકતા સુધારા કાયદા (CAA) હેઠળ નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓ દ્વારા નાગરિકતા આપવામાં આવશે.
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal: Addressing a public rally in Bangaon, Prime Minister Narendra Modi says, " for the bjp, the welfare of farmers is our priority. we understand the concerns of both farmers and labourers. that is why, over the last 11 years, the bjp… pic.twitter.com/9Y0S8g8eHj— ANI (@ANI) April 26, 2026
ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં 93 ટકાથી વધુના રેકોર્ડ મતદાનનો ઉલ્લેખ કરતા, મોદીએ ટિપ્પણી કરી, "પ્રથમ તબક્કામાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો ઘમંડ તૂટી ગયો હતો; બીજા તબક્કામાં રાજ્યમાં ભાજપની જીત મજબૂત થશે."
નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના સ્વતંત્રતા પહેલાના સૂત્ર, 'તુમ મુઝે ખૂન દો ઔર મેં તુમ્હે આઝાદી દૂંગા' ને યાદ કરીને, પ્રધાનમંત્રીએ લોકોને ભાજપને મત આપવા વિનંતી કરી, અને કહ્યું, "અને હું તમને તૃણમૂલના 'મહા જંગલ રાજ' થી આઝાદી આપીશ."
મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું, "તૃણમૂલ કોંગ્રેસની 'નિર્દય સરકાર' આ રાજ્યની મહિલાઓ પર અત્યાચાર કરનારા ગુંડાઓના સમર્થનમાં ઉભી છે. હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે જાહેર કરીએ કે આપણે આને હવે સહન નહીં કરીએ."
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal: Addressing a public rally in Bangaon, Prime Minister Narendra Modi says, " the biggest victims of tmc's 'maha jungleraj' are our sisters and our daughters. they were betrayed. that is why, this time, the greatest anger is seen among the… pic.twitter.com/7u2KZnWpUi— ANI (@ANI) April 26, 2026
પ્રધાનમંત્રીએ તમામ ઘુસણખોરોને ચેતવણી આપી કે તેઓ ચૂંટણીના બીજા ચરણના મતદાનની તારીખ 29 એપ્રિલ પહેલા દેશ છોડી દે, નહીંતર '4 મેએ પરિણામ આવવા પર તેમને બહાર કરી દેવામાં આવશે'.
તમામ મતુઆ શરણાર્થીઓ માટે નાગરિકતાની મોદીની ગેરંટી
આ દરમિયાન, ઠાકુરનગરમાં બોલતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ખાતરી આપી કે દેશભરના તમામ મતુઆ, બેઘર વ્યક્તિઓ અને શરણાર્થીઓને નાગરિકતા આપવામાં આવશે. તેમણે ઉત્તર 24 પરગણાના ઠાકુરનગરમાં આયોજિત ચૂંટણી રેલી દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી. વધુમાં, પ્રધાનમંત્રીએ આશ્વાસન આપ્યું: "મતુઆ લોકોને ભારતના નાગરિકોને આપવામાં આવતા દરેક અધિકારનો ફાયદો મળશે."
