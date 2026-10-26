ખડગેના PM મોદીના સ્વર્ગસ્થ પિતા પર ટિપ્પણી વિરૂદ્ધ ભાજપનું આજે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન
ભાજપના પ્રવક્તાઓએ જણાવ્યું કે પ્રદર્શનોથી સ્પષ્ટ મેસેજ જશે કે આવી વાતો સહન નહીં કરી શકાય.
Published : October 26, 2026 at 7:30 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વર્ગસ્થ પિતા પર કરવામાં આવેલી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની અપમાનજક ટિપ્પણી વિરૂદ્ધ દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી છે.
પાર્ટીના એક નિવેદન અનુસાર, ભાજપ સોમવારે દેશભરમાં પોતાના તમામ રાજ્યના હેડક્વાર્ટર પર પ્રદર્શન કરશે. પાર્ટીએ જણાવ્યું છે કે આ વિરોધ પ્રદર્શન કોંગ્રેસના અધ્યક્ષની પટણામાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીના જવાબમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેને ઘણી આપત્તિજનક અને વડાપ્રધાનના પરિવારની ઇજ્જત પર હુમલો ગણાવ્યો છે.
ભાજપના નેતાઓએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસના અધ્યક્ષની કોમેન્ટે પોલિટિકલ વાતચીતની તમામ હદો પાર કરી દીધી અને આ ગવર્નન્સ અથવા પોલિસીની ટિકાની જગ્યાએ પર્સનલ હુમલા જેવું હતું. તેમણે કહ્યું કે, પોલિટિકલ નેતાઓના પરિવારજનોને ટાર્ગેટ કરવા, ખાસ કરીને જે હવે જીવિત નથી, પબ્લિક ડિબેટમાં એક નવો નીચલો સ્તર બતાવે છે.
ભાજપે પોતાના સ્ટેટ યૂનિટ્સને સ્ટેટ પાર્ટી ઓફિસ પર શાંતિપૂર્ણ પરંતુ મજબૂત વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. પાર્ટી કાર્યકર્તા અને નેતાઓનો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઇને ગુસ્સો વ્યક્ત કરવાની આશા છે. ભાજપના પ્રવક્તાઓએ જણાવ્યું કે પ્રદર્શનોથી આ સ્પષ્ટ મેસેજ જશે કે આવી વાતો સહન નહીં કરી શકાય.
ભાજપના સીનિયર નેતાઓએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પાસે બિનશરતી માફીની માંગ કરી છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે રાજકીય મતભેદો વ્યક્તિગત અપમાનોના સ્તરે ન ઉતરવા જોઈએ. તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે લોકશાહીમાં, જાહેર જીવન દરમિયાન મર્યાદા અને પરસ્પર સન્માનના પાયાના ધોરણો જળવાઈ રહેવા જોઈએ.
જોકે, કોંગ્રેસે આ મામલે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી. આ વિવાદ આગામી દિવસોમાં બંને મુખ્ય પક્ષો વચ્ચે રાજકીય ગરમાવો વધુ તીવ્ર બનાવે તેવી શક્યતા છે. દેશભરમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો સૂચવે છે કે ભાજપ આ મુદ્દાને અત્યંત ગંભીરતાથી લઈ રહ્યો છે. સોમવારે ભાજપ દ્વારા આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનોને જોતા, હવે સૌની નજર આ પ્રદર્શનોના વ્યાપ અને બંને પક્ષો તરફથી આવનારી રાજકીય પ્રતિક્રિયાઓ પર રહેશે.
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