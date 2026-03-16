પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે 144 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી
ભાજપની યાદીમાં સુવેન્દુ અધિકારી અને દિલીપ ઘોષનો સમાવેશ થાય છે.
Published : March 16, 2026 at 5:50 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સોમવારે 2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 144 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી.
ભાજપે બે બેઠકો - ભવાનીપુર અને નંદીગ્રામ પરથી વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, જ્યારે શંકર ઘોષને સિલિગુડી, અશોક ડિંડાને મોયના અને અગ્નિમિત્ર પોલને આસનસોલ દક્ષિણથી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં દિલીપ ઘોષ ખડગપુર સદરથી અને સ્વપ્ન દાસગુપ્તા કોલકાતાના રાસબિહારી મતવિસ્તારથી ચૂંટણી લડશે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્ય સ્પર્ધા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે છે. કોંગ્રેસ અને ડાબેરી પક્ષો પણ મેદાનમાં છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે હજુ સુધી ઔપચારિક રીતે પોતાના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા નથી.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પાર્ટી એક એવી ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરી રહી છે જે સત્તા વિરોધી લહેરને ઘટાડી શકે, સ્થાનિક રાજકીય સમીકરણોને ફરીથી સંતુલિત કરી શકે અને 15 વર્ષથી સત્તામાં રહેલા પક્ષના વર્ચસ્વને જાળવી શકે.
આ ઉમેદવાર પસંદગી પ્રક્રિયાને રાજકીય વર્તુળોમાં શાસક પક્ષ માટે એક મોટી કસોટી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. જ્યારે ચૂંટણી પહેલાં મતદાર યાદીઓના SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) ને લગતી સત્તા વિરોધી લહેર અને બદલાતી રાજકીય અને ચૂંટણીલક્ષી ચર્ચા ચૂંટણીના માહોલને જટિલ બનાવી રહી છે, ત્યારે પાર્ટીએ અનુભવ અને યુવા નેતૃત્વ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું જોઈએ.
રાજ્યની 294 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલના રોજ બે તબક્કામાં યોજાવાનું છે. 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે 294 બેઠકોમાંથી 215 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ 77 બેઠકો જીતી હતી.
