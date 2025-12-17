'ગાંધી પરિવાર રાજકારણમાં સૌથી ભ્રષ્ટ છે',નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ પર ભાજપનો વળતો પ્રહાર
ભાજપના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને રોબર્ટ વાડ્રા હજુ પણ આ કેસમાં જામીન પર બહાર છે.
Published : December 17, 2025 at 3:48 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હીની એક કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ફરિયાદ પર નોંધ લેવાનો ઇનકાર કર્યા બાદ રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપના પ્રવક્તા ગૌરવ ભાટિયાએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર વળતો પ્રહાર કર્યો અને આ નિર્ણયને ગાંધી પરિવાર માટે નૈતિક વિજય ગણાવ્યો. તેમણે ગાંધી પરિવાર પર ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપો લગાવતા કહ્યું કે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી અને રોબર્ટ વાડ્રા હજુ પણ આ કેસમાં જામીન પર બહાર છે.
ભાટિયાએ બુધવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ તાજેતરમાં નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ વિશે મીડિયા સાથે વાત કરી હતી, જેમાં સોનિયા અને રાહુલ ગાંધીનો સમાવેશ થાય છે. તેની ચર્ચા કરતા પહેલા, ગઈકાલના કોર્ટના નિર્ણય પર વિચાર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. જો કોઈ રાજકારણમાં સૌથી વધુ ભ્રષ્ટ હોય, તો તે ગાંધી પરિવાર છે. સોનિયા, રાહુલ અને રોબર્ટ વાડ્રા 420 કેસમાં જામીન પર બહાર છે."
#WATCH | Delhi | BJP leader Gaurav Bhatia says, " sonia gandhi and rahul gandhi are accused in this trial and are out on bail. it won't be wrong to say that the most corrupt family is this fake gandhi family. this is ‘bail-gadi’..." pic.twitter.com/87kNw0zOSQ— ANI (@ANI) December 17, 2025
ગૌરવ ભાટિયાએ કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીને 12 જૂન 2016 પછી અનેક વખત કોર્ટમાં જવા છતાં કોઈ રાહત મળી નથી. ભાટિયાએ કહ્યું, "મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને મનુ સિંઘવી ખોટું બોલી રહ્યા છે."
કાનૂની પાસાઓ પર ચર્ચા કરતાં ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) મની લોન્ડરિંગના કેસોને સંભાળે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે કોર્ટે તાજેતરમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ કેસ FIR વગરની ખાનગી ફરિયાદનો હતો, તેથી તેને આ રીતે આગળ વધારવામાં આવી રહ્યો નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે શિક્ષણ વિભાગ તેની તપાસ ચાલુ રાખી શકે છે, કારણ કે તેને રદ કરવામાં આવી નથી.
અગાઉ, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કેન્દ્ર સરકાર "રાજકીય બદલો લેવા" માટે નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ ચલાવી રહી છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ કેસનો એકમાત્ર હેતુ ગાંધી પરિવારને હેરાન કરવાનો હતો.
#WATCH | Delhi | On National Herald case, Congress President Mallikarjun Kharge says, " they are doing this for political vendetta. this case is only to trouble the gandhi family. there is no fir in this case...our slogan is ‘satyamev jayate’, and we welcome the judgment in the… pic.twitter.com/ZetPQqecVW— ANI (@ANI) December 17, 2025
મંગળવારે દિલ્હીની એક કોર્ટે નેશનલ હેરાલ્ડ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ફરિયાદ પર ધ્યાન આપવાનો ઇનકાર કર્યા પછી, કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે, "આરોપોનો કોઈ આધાર નથી અને આ મામલે કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવી નથી. "અમે આ કેસમાં કોર્ટના નિર્ણયનું સ્વાગત કરીએ છીએ."
કોર્ટે શું કહ્યું
દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે ED ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે નિર્ધારિત ગુના માટે FIRના અભાવે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળની કાર્યવાહી જાળવી શકાય નહીં.
કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, સેમ પિત્રોડા, સુમન દુબે, યંગ ઇન્ડિયન, ડોટેક્સ મર્ચેન્ડાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્યો સામે ED ફરિયાદ ભાજપ નેતા સુબ્રમણ્યમ સ્વામી દ્વારા દાખલ કરાયેલી ખાનગી ફરિયાદ અને 2014 માં પસાર કરાયેલ સમન્સ ઓર્ડર પર આધારિત હતી, FIR પર નહીં. કોર્ટે કહ્યું કે આવી ફરિયાદ PMLA માળખા હેઠળ FIRની કાનૂની જરૂરિયાતને બદલી શકે નહીં.
