પશ્ચિમ બંગાળ: મુસ્લિમ બહુમતીવાળા જિલ્લાઓમાં ભાજપનો દબદબો, મતોના વિભાજનથી TMCને નુકસાન
લઘુમતી મતોમાં વિભાજનથી TMCનો ગઢ તૂટ્યો, મુસ્લિમ બહુમતીવાળા જિલ્લામાં ભાજપની લોકપ્રિયતા વધી.
Published : May 5, 2026 at 1:07 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળના પરિણામોએ તમામ રાજકીય વિશ્લેષકોને ચોકાવી દીધા છે.કોઇએ પણ ભાજપની ઐતિહાસિક જીતની અપેક્ષા રાખી નહતી. ભાજપની શાનદાર જીતે પરંપરાગત ગઢ જ નહીં પણ મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા જિલ્લાઓમાં પણ અણધાર્યા ફાયદાને કારણે નિર્ણાયક ગતિ પ્રાપ્ત કરી છે.
વિભાજીત લઘુમતી મતદારોનો સૌથી વધુ ફાયદો ભાજપને થયો છે. અત્યાર સુધી, TMCને તેનો ફાયદો મળતો હતો. એક દાયકા કરતા વધુ સમય સુધી મુર્શીદાબાદ, માલદા અને ઉત્તર દિનાજપુર જેવા જિલ્લામાં TMCનું વર્ચસ્વ મુસ્લિમ મતોના લગભગ સંપૂર્ણ એકીકરણ પર આધારિત હતું. આ વિસ્તારમાં તેમની વસ્તી 50 ટકા કે તેથી વધુ છે.
2011માં ડાબેરી પક્ષોની હાર બાદ TMCએ તેમના પર વર્ચસ્વ બનાવ્યું હતું. 2011માં TMCને તેનો ફાયદો પણ મળ્યો પરંતુ આ વખતે એકતા તૂટી ગઇ. આ ત્રણ જિલ્લામાં આવેલી 43 વિધાનસભા બેઠકમાંથી 2021માં ભાજપને માત્ર આઠ બેઠક મળી હતી. જ્યારે આ વખતે આ સંખ્યા વધીને 19 થઇ ગઇ છે. અહીં TMCને ગત વખતે 35 બેઠક મળી હતી જ્યારે આ વખતે 22 બેઠક જ મળી છે. બાકીની બેઠક CPM, કોંગ્રેસ અને હુમાયુ કબીર પાસે ગઇ છે.
ચૂંટણી પહેલા એવું વ્યાપકપણે અનુમાન લગાવવામાં આવતું હતું કે મતદાર યાદીઓનું સ્પેશ્યલ ઇન્ટેસિવ રિવિઝન (SIR) જેમાં મોટા પાયે નામ હટાવવામાં આવ્યા હતા તે મુસ્લિમ મતદારો TMCમાં એકજુટ થઇ જશે પરંતુ પરિણામ વિપરિત સંકેત આપે છે.
વ્યૂહાત્મક એકતાને બદલે, લઘુમતી મતદારો વિવિધ પક્ષમાં વિભાજિત થયા હતા. નજીકના મુકાબલા ધરાવતા મતવિસ્તારોમાં TMCની લીડ ઘટી ગઇ હતી.આ પરિવર્તન ખાસ કરીને મુર્શિદાબાદમાં નાટકીય છે, જે આ ઉથલપાથલનું કેન્દ્ર છે.66 ટકા કરતા વધુની મુસ્લિમ વસ્તી સાથે આ જિલ્લો TMCનો ગઢ હતો.
2021માં, TMCએ અહીંની 22માંથી 20 બેઠક જીતી હતી. આ વખતે, આ સંખ્યા ઘટીને 9 થઇ ગઇ છે. ભાજપે આટલી જ બેઠકો જીતી છે. ગત ચૂંટણીમાં તેમની બે બેઠકની તુલનામાં આ એક અસાધારણ છલાંગ છે.
રાજકીય વિશ્લેષક વિશ્વનાથ ચક્રવર્તીએ PTI ન્યૂઝ એજન્સી સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, SIR પ્રક્રિયા હેઠળ મુર્શિદાબાદમાં લગભગ 7.8 લાખ નામ હટાવવામાં આવ્યા હતા. TMCનો તર્ક છે કે નામ હટાવવામાં આવતા તેના સમર્થન આધાર પર અપ્રમાણસર અસર પડી છે પરંતુ ચૂંટણી આંકડાથી ખબર પડે છે કે કોંગ્રેસ, CPI(M) અને AJUP વચ્ચે મત વિભાજિત થતા નુકસાન થયું હતું.
કોંગ્રેસે રાણીનગરમાં TMCને સામાન્ય અંતરથી હરાવ્યું હતું જ્યારે CPI(M)એ મહત્ત્વપૂર્ણ વોટ શેર મેળવ્યા હતા જેનાથી ક્યારેક એકજુટ રહેલા TMC સમર્થિક લઘુમતી મતને નુકસાન થયું હતું.
ડોમકલમાં સીપીએમની જીતે લઘુમતી પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોમાં ડાબેરીઓના ગઢના પુનરૂત્થાનને વધુ સ્પષ્ટ કરી દીધો છે.
રેજીનગર અને નૌદામાં, AJUPના હુમાયુ કબીરે સ્થાનિક પ્રભાવનો ઉપયોગ કરીને નિર્ણાયક જીત મેળવતા મુસ્લિમ મતદારોનો નોંધપાત્ર ટેકો મેળવ્યો છે જે TMCને મળી શકતો હતો.
હિન્દુ મતદારોનું પ્રમાણ વધુ હોય તેવા આ જિલ્લાઓમાં, એક પ્રતિકૂળ એકીકરણ જોવા મળ્યું હતું.
કાંડી અને નાબાગ્રામ જેવી બેઠકો પર, ભાજપે એકીકૃત હિન્દુ મતનો લાભ લીધો, જ્યાં TMC આગળ હતું.
માલદામાં પણ આવું જ પરિવર્તન જોવા મળ્યું. અહીં, ભાજપે પોતાની બેઠકની સંખ્યા ચારથી વધારીને છ કરી લીધી છે. જ્યારે મુસ્લિમ મતમાં વિભાજન અને કોંગ્રેસની સંગનાત્મક તાકાતને કારણે TMCનો દબદબો નબળો પડ્યો હતો. જિલ્લામાં પોતાના ઐતિહાસિક મૂળ હોવા છતાં, કોંગ્રેસને મર્યાદિત સફળતા મળી પરંતુ કેટલાક મતવિસ્તારોમાં TMCના માર્જિનને ઘટાડવા માટે પૂરતી હતી.
ઉત્તર દિનાજપુરમાં પણ આવી જ પેટર્ન જોવા મળી. ભાજપે પોતાની બેઠકોની સંખ્યા બમણી કરતા બેથી ચાર કરી લીધી જ્યારે TMCની બેઠક સાતથી ઘટીને પાંચ થઇ ગઇ.
ઘણા મતવિસ્તારોમાં, કોંગ્રેસ અને ડાબેરી ઉમેદવારોનો સંયુક્ત મત TMCની હારના અંતરથી ઘણો વધારો હતો જે વોટ વિભાજનના નિર્ણાયક પ્રભાવને દર્શાવે છે.
આ ત્રણ જિલ્લાઓ ઉપરાંત, દક્ષિણ 24 પરગણા અને બીરભૂમના કેટલાક ભાગમાં પણ સમાન પેટર્ન જોવા મળી, જ્યાં લઘુમતી મતદારો સંખ્યામાં નોંધપાત્ર છે પરંતુ બહુમતીમાં નથી. અહીં પણ ભાજપે સારી લીડ મેળવી જેમાં સમાન ગતિશીલતાનું યોદાન રહ્યું અને લઘુમતી મોતનું વિભાજન અને હિન્દુ મતદારોનું એકીકરણ જોવા મળ્યું.
આ પરિણામ 2021ની ચૂંટણીના મહત્ત્વપૂર્ણ બદલાવને દર્શાવે છે જ્યારે TMCએ NRC-NAAને લઇને તીવ્ર ધ્રુવીકરણ વચ્ચે લઘુમતી સમર્થન મેળવીને ભાજપનો મુખ્ય ગઢ તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરી હતી.
TMCના સીનિયર નેતાએ કહ્યું, "એવું લાગે છે કે રણનીતિક વ્યવહાર નબળુ પડી ગયું છે કારણ કે મુસ્લિમ મતદારોનો એક વર્ગ કોંગ્રેસ અને ડાબેરી પક્ષ તરફ પરત ફરી રહ્યો છે જ્યારે અન્ય AJUP અને ઇન્ડિયન સેક્યુલર ફ્રન્ટ જેવા ઉભરતા પ્રાદેશીક વિકલ્પો તરફ આકર્ષાઇ રહ્યા છે."
રાજકીય વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે આ ચૂંટણી એક મહત્ત્વપૂર્ણ બદલાવને રેખાંકિત કરે છે. કોલકાતા સ્થિત એક ચૂંટણી વિશ્લેષકે કહ્યું, "TMCનું મોડલ લઘુમતી મતોના લગભગ સંપૂર્ણ ટ્રાન્સફર પર આધાર રાખતું હતું. અહીં સુધી કે મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠકો પર 10-15 ટકાનો બદલાવ પણ પરિણામોને પલટી શકે છે."
તેમણે એવા ઘણા મતવિસ્તારો તરફ ધ્યાન દોર્યું જ્યાં ભાજપે તેના મત હિસ્સામાં નાટ્યાત્મક વધારો કર્યા વિના જીત મેળવી.આ ગતિશીલતા ભાજપની વિશાળ સફળતાના માપદંડને સમજવા માટે કેન્દ્રિય છે. આમાંની ઘણી બેઠકો પર પાર્ટીને તેના આધારને મહત્ત્વપૂર્ણ રીતે વધારવાની જરૂર નહતી, તેને માત્ર વિભાજિત વિપક્ષથી લાભ મળ્યો.
મુર્શિદાબાદ, માલદા, ઉત્તર દિનાજપુર, દક્ષિણ 24 પરગણા અને બીરભૂમ - આ પાંચ જિલ્લાઓમાં કુલ 85 વિધાનસભા બેઠકો છે. અહીં ભાજપનું પ્રદર્શન માત્ર તેની બેઠકોની સંખ્યામાં વધારો કરતું નથી પરંતુ એક સમયે ચૂંટણીમાં દુર્ગમ ગણાતા વિસ્તારોમાં તેની પહોંચની ધારણાને પણ બદલી નાખે છે.
TMC માટે, આ નિર્ણય એક ચેતવણી છે કે તેનો સૌથી વિશ્વસનીય ટેકો આધાર હવે એકીકૃત નથી. આ ઘટાડો હજુ એકસમાન અથવા બદલી ન શકાય તેવો નથી, પરંતુ તે આ ચૂંટણીના પરિણામને અસર કરવા માટે પૂરતો છે.
