સંસદ ભવનમાં નુક્કડ નાટક કરવા બદલ રાહુલ ગાંધી, પપ્પૂ યાદવ અને અવધેશ યાદવ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ
ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સંસદ સંકુલમાં કરાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં હિન્દુ માન્યતાઓ, સનાતન સંસ્કૃતિ, સંત સમુદાય અને ભારતીય પરંપરાઓની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી
Published : August 1, 2026 at 10:26 PM IST
નવી દિલ્હી: સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજના નેતૃત્વમાં દિલ્હી ભાજપના એક પ્રતિનિધિમંડળે આજે જિલ્લા પોલીસ કમિશનરને ઔપચારિક ફરિયાદ સુપરત કરી હતી. ફરિયાદમાં સાંસદ રાજેશ રંજન (પપ્પુ યાદવ), લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, સાંસદ અવધેશ પ્રસાદ અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે, સંસદ સંકુલના મકર દ્વાર પાસે યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિન્દુ ધર્મ, ભગવાન શ્રી રામ અને તેનાથી સંબંધિત ધાર્મિક પ્રતીકોનો રાજકીય પ્રદર્શન માટે જે રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અને તેમની મજાક ઉડાવવામાં આવી તેનાથી કરોડો હિન્દુઓની ધાર્મિક લાગણીઓને ભારે ઠેસ પહોંચી છે.
Delhi: A delegation led by BJP MP Bansuri Swaraj meets the DCP, New Delhi, and submits a memorandum alleging that Opposition MPs hurt Hindu sentiments during a protest the previous day. pic.twitter.com/qak4bAOnAo— IANS (@ians_india) August 1, 2026
ફરિયાદીઓએ જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ લોકશાહી પ્રણાલીમાં, અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના નામે ધર્મ દ્વારા આદરણીય પ્રતીકોનું અપમાન માફ કરી શકાતું નથી. ફરિયાદમાં એ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે કે, સમગ્ર ઘટના વિવિધ સમાચાર માધ્યમો, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને જાહેરમાં ઉપલબ્ધ વિડિઓઝ પર રેકોર્ડ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદ સાથે પોલીસને ઘટના સંબંધિત વિડિઓઝના સંદર્ભો પણ પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે.
ફરિયાદીઓનો દાવો છે કે, આ ફરિયાદ સાંભળેલી વાતો પર આધારિત નથી પરંતુ જાહેરમાં ઉપલબ્ધ ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ પુરાવા પર આધારિત છે; તેથી, પોલીસ પાસે FIR નોંધવા અને તપાસ શરૂ કરવા માટે પૂરતા કારણો છે.
તેમની ફરિયાદમાં, સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજ, ધારાસભ્યો અનિલ શર્મા અને કર્ણૈલ સિંહ અને એડવોકેટ સંકેત ગુપ્તાએ તપાસ દરમિયાન કોઈ પુરાવાનો નાશ ન થાય તે માટે ઘટના સાથે સંબંધિત તમામ સીસીટીવી ફૂટેજ, વિડિયો રેકોર્ડિંગ, મીડિયા કવરેજ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાઓને તાત્કાલિક સાચવવાની માંગ કરી છે. તેમણે સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની પણ હાકલ કરી છે.
ચારેય જનપ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતની સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક પરંપરાઓનું સન્માન કરવું એ દરેક નાગરિકનું કર્તવ્ય છે અને કોઈપણ ધર્મની શ્રદ્ધાને તુચ્છ ગણવાથી સમાજમાં વિખવાદ પેદા થાય છે. તેમણે પોલીસ વહીવટીતંત્રને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન અટકાવવા માટે દોષિતો સામે ઝડપી કાનૂની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરી હતી.
નવી દિલ્હીના સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજે જણાવ્યું હતું કે સંસદ સંકુલમાં, વિરોધની આડમાં, હિન્દુ માન્યતાઓની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી, સનાતન સંસ્કૃતિની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી, સંતોના સમુદાયની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી અને ભારતીય પરંપરાઓની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પપ્પુ યાદવ, અવધેશ પ્રસાદ અને વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ સમગ્ર ઘટનાનું આયોજન કર્યું હતું.
બાંસુરી સ્વરાજે ટિપ્પણી કરી હતી કે લોકશાહી દરેકને વિરોધ કરવાનો અધિકાર આપે છે, પરંતુ તે કોઈને પણ સમાજના કોઈપણ વર્ગના વિશ્વાસ સાથે છેડછાડ કરવાની મંજૂરી આપતી નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વિપક્ષે સામૂહિક રીતે સનાતન સંસ્કૃતિની મજાક ઉડાવી છે, જે એક એવું કૃત્ય છે જે સહન કરવામાં આવશે નહીં.
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