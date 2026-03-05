ETV Bharat / bharat

ભાજપે 2024-25માં 6769 કરોડ રૂપિયાની આવક, કોંગ્રેસ બીજા નંબરે: ADR

ભાજપ પછી કોંગ્રેસની આવક સૌથી વધુ છે. અન્ય પક્ષોની કમાણી વિશેના સમાચાર વાંચો.

ભાજપ
ભાજપ (X-account, BJP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: શાસક ભાજપે નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં 6769.14 કરોડ રૂપિયાની સૌથી વધુ આવક જાહેર કરી, જ્યારે કોંગ્રેસ આશરે 918.28 કરોડ રૂપિયા સાથે બીજા ક્રમે રહી. આ માહિતી એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) ના એક અહેવાલમાં આપવામાં આવી છે.

રાજકીય પક્ષો દ્વારા ચૂંટણી પંચને કરવામાં આવેલી ઘોષણાઓનું વિશ્લેષણ કરતા અહેવાલ મુજબ, છ રાષ્ટ્રીય પક્ષો (ભાજપ, કોંગ્રેસ, CPI(M), આમ આદમી પાર્ટી, BSP અને NPP) એ 2024-25માં કુલ 7960.09 કરોડ રૂપિયાની આવક જાહેર કરી, જેમાં ભાજપનો હિસ્સો 85.03 ટકા હતો.

ભાજપે તેની આવકના આશરે ૫૫.૭૬ ટકા અથવા ₹3774.58 કરોડ ખર્ચ્યા, જ્યારે કોંગ્રેસે આશરે ₹1111.94 કરોડ ખર્ચ્યા, જે તેની કુલ આવક કરતાં 21.09 ટકા (₹193.66 કરોડ) વધુ છે.

ભાજપને દાનમાંથી તેની કુલ આવકના 90.48 ટકા, એટલે કે ₹6124.85 કરોડ મળ્યા. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ને 99.85 ટકા (₹39.22 કરોડ) મળ્યા. રાષ્ટ્રીય અને નાણાકીય દાન/ફાળામાંથી સૌથી વધુ આવક ધરાવતા રાષ્ટ્રીય પક્ષોમાં ભાજપ (₹6124.85 કરોડ), કોંગ્રેસ (₹522.13 કરોડ), સીપીઆઈ(એમ) (₹84.17 કરોડ), આપ (₹39.22 કરોડ) અને એનપીઈપી (₹2.14 કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે.

કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કૂપન જારી કરવાથી મળેલા રૂ. 350.12 કરોડ વર્ષ 2024-25 દરમિયાન તેની કુલ આવકના 38.12 ટકા હતા. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે રાષ્ટ્રીય પક્ષો માટે ખર્ચની સૌથી સામાન્ય અને પ્રચલિત વસ્તુઓ ચૂંટણી ખર્ચ અને વહીવટી/સામાન્ય ખર્ચ છે.

ભાજપે ચૂંટણી/સામાન્ય પ્રચાર પર રૂ. 3335.36 કરોડ ખર્ચ્યા, ત્યારબાદ વહીવટી ખર્ચ પર રૂ. 323.05 કરોડ ખર્ચ્યા. કોંગ્રેસે ચૂંટણી ખર્ચ પર રૂ. 896.22 કરોડ ખર્ચ્યા, ત્યારબાદ વહીવટી અને સામાન્ય ખર્ચ પર આશરે રૂ. 159.68 કરોડ ખર્ચ્યા.

સીપીએમએ વહીવટી અને સામાન્ય ખર્ચ પર રૂ. 78.11 કરોડ ખર્ચ્યા, ત્યારબાદ કર્મચારીઓના ખર્ચ પર રૂ. 51.03 કરોડ ખર્ચ્યા. સીપીએમે વર્ષ 2024-25 દરમિયાન કુલ ₹170.60 કરોડની આવક નોંધાવી હતી, જ્યારે તેનો કુલ ખર્ચ ₹173.86 કરોડ હતો, જે તેની આવક કરતા ₹1.26 કરોડ (0.73 ટકા) ઓછો હતો.

બસપાની કુલ આવક ₹58.58 કરોડ હતી, જ્યારે વર્ષ માટે તેનો ખર્ચ ₹106.30 કરોડ હતો. તે વર્ષે પાર્ટીનો ખર્ચ તેની કુલ આવક ₹47.71 કરોડ (81.45 ટકા) કરતાં વધુ હતો.

AAPએ કુલ આવક ₹39.28 કરોડ અને કુલ ખર્ચ ₹36.46 કરોડ નોંધાવ્યો, જેનો અર્થ એ થયો કે પાર્ટીએ તેની કુલ આવકના 92.83 ટકા ખર્ચ કર્યો. નેશનલ પીપલ્સ પાર્ટી (NPP) એ કુલ આવક ₹2.18 કરોડ અને કુલ ખર્ચ ₹1.19 કરોડ જાહેર કર્યા, જે દર્શાવે છે કે પાર્ટીએ તેની કુલ આવકના 54.72 ટકા ખર્ચ કર્યો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BJP INCOME
RS 6769 CRORE IN 2024 25
BJP
ADR
BJP DECLARED INCOME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.