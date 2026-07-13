કેરળમાં પહેલીવાર, ભાજપના કાઉન્સિલર માટે જેલની અંદર શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે
કેરળ હાઈકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે તિરુવનંતપુરમ કોર્પોરેશનના ભાજપ કાઉન્સિલર આર. સુગુથનનો શપથવિધિ સમારોહ વિયુર સેન્ટ્રલ જેલની અંદર યોજવામાં આવે.
Published : July 13, 2026 at 9:47 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: એક અભૂતપૂર્વ કાનૂની અને વહીવટી પગલામાં, કેરળ હાઈકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે તિરુવનંતપુરમ કોર્પોરેશનના ભાજપ કાઉન્સિલર આર. સુગુથનનો શપથવિધિ સમારોહ વિયુર સેન્ટ્રલ જેલની અંદર યોજવામાં આવે. આ સમારોહ આવતીકાલે સવારે 11:00 વાગ્યે જેલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટના રૂમમાં યોજાવાનો છે. જસ્ટિસ પી.વી. કુન્હીકૃષ્ણને રાજ્ય સરકારના મક્કમ વલણ બાદ અંતિમ આદેશ જારી કર્યો હતો કે સુગુથન, જે હાલમાં કેરળ એન્ટી-સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ (પ્રિવેન્શન) એક્ટ (KAAPA) હેઠળ પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શનમાં છે, તેમને અસ્થાયી રાહત આપી શકાતી નથી. રાજ્યના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને જેલની અંદર શપથ લેશે.
હાઈકોર્ટે પરિસ્થિતિને ખૂબ જ અસાધારણ ગણાવી. દલીલો દરમિયાન, કોર્ટે સરકારના વિરોધ પર સવાલ ઉઠાવતા પૂછ્યું કે, શું લોકશાહી આદેશનું સન્માન કરવું અને શપથવિધિને મંજૂરી આપવી યોગ્ય નથી. કોર્ટે એ પણ પૂછ્યું કે, શું સુગુથન સામે લગાવવામાં આવેલા KAAPA આરોપો તેમની ચૂંટણી પહેલા નોંધાયેલા કેસો સંબંધિત છે. જનતાને લોકશાહી પ્રક્રિયા જોવાનો અધિકાર છે તેના પર ભાર મૂકતા, કોર્ટે માન્યતા પ્રાપ્ત પત્રકારોને આ કાર્યક્રમના કવરેજ માટે જેલમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી. જોકે, તેણે કડક સૂચના આપી હતી કે કાર્યવાહી માટે વિયુર જેલમાં જનારા તિરુવનંતપુરમ કોર્પોરેશન સેક્રેટરી સહિત ફક્ત આવશ્યક અધિકારીઓને જ રૂમમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. કોર્ટે એ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે જો કાઉન્સિલર સમયસર શપથ લેવામાં નિષ્ફળ જાય તો કોર્પોરેશનમાં ચુકાદાની વ્યવસ્થા પર અસર પડશે કે કેમ.
સુનાવણી દરમિયાન, હાઇકોર્ટે કેટલીક ઓનલાઈન ચેનલોની આકરી ટિકા કરી હતી, જે કોર્ટના અગાઉના આદેશને લઈને સાંપ્રદાયિક અને ધાર્મિક વિભાજન પેદા કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. આ આદેશમાં શરૂઆતી શપથ ગ્રહણને અમાન્ય જાહેર કરાયો હતો. બેન્ચે આવા અભિયાનોને સમાજમાં ખતરનાક વલણ ગણાવ્યું. સરકારે, તેના તરફથી, જાળવી રાખ્યું હતું કે, KAAPA હેઠળ પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શનની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સુગુથનને અસ્થાયી રાહત આપવી પણ અશક્ય છે, જેના કારણે કોર્ટને આખરે જેલ પરિસરમાં સમારોહનું આયોજન કરવાની ફરજ પડી હતી.
વાઝોટ્ટુકોનમ વોર્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા કાઉન્સિલર સુગુથને રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ મહાનિર્દેશકને તેમના શપથ ગ્રહણમાં હાજરી આપવા માટે કામચલાઉ મુક્તિ માટે નિર્દેશ આપવાની માંગણી સાથે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, સરકાર રાજકીય દુશ્મનાવટથી તેમને અવરોધી રહી છે અને દલીલ કરી હતી કે તેમને શપથ ગ્રહણ કરતા અટકાવવા એ ન્યાયિક નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન છે. જોકે નેદુમંગડ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે તાજેતરમાં તેમને KAAPA આરોપો સાથે જોડાયેલા બે અંતર્ગત કેસોમાં એક દિવસના વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા હતા, પરંતુ તે જામીન પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શનમાંથી મુક્તિ પર શરતી હતા. 9 જૂનથી, સુગુથન KAAPA આદેશ હેઠળ જેલમાં રહ્યા છે, જેના કારણે તેમની તાત્કાલિક અપીલ હાઇકોર્ટમાં થઈ હતી.
આ સંકટ અગાઉના હાઇકોર્ટના ચુકાદાથી શરૂ થયું, જેમાં સુગુથન સહિત 20 ભાજપના કાઉન્સિલરોના શપથને અમાન્ય ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. કારણ કે તેઓએ અનેક દેવતાઓના નામે શપથ ગ્રહણ કરીને સત્તાવાર પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. કોર્ટે તેમને તેમના શપથ યોગ્ય રીતે ફરીથી લેવા માટે ચાર અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો હતો. જ્યારે અન્ય 19 કાઉન્સિલરોએ સફળતાપૂર્વક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી અને પદ સંભાળ્યું, ત્યારે સુગુથન જેલમાં હોવાને કારણે તેમ કરી શક્યા નહીં. સમયમર્યાદા પૂર્ણ થાય તો ગેરલાયક ઠેરવવાના ભયનો સામનો કરી રહ્યા હતા અને તેમની કાઉન્સિલ બેઠક ખતરામાં હતી, જે તિરુવનંતપુરમ કોર્પોરેશનમાં ભાજપની તાકાત જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
તિરુવનંતપુરમ કોર્પોરેશનના મેયર વી.વી. રાજેશે જણાવ્યું હતું કે, "ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે કે કોઈ જનપ્રતિનિધિ જેલની અંદર શપથ લઈ રહ્યા છે. કોઈ પણ લોકશાહી અધિકારોને દબાવી શકતું નથી. કસ્ટડીમાં રહેલા વ્યક્તિને સ્વાભાવિક રીતે જ જામીન મળશે, અને કાઉન્સિલની બેઠક આ મહિનાના અંતમાં યોજાશે. કોઈપણ કાઉન્સિલરને ગેરલાયક ઠેરવવાનો સામનો કરવો પડશે નહીં."
આ ઘટનાક્રમ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, મેયર વી.વી. રાજેશે જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટના આદેશની સત્તાવાર નકલ મળતાની સાથે જ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઔપચારિક પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, ભાજપ રાજ્ય અને જિલ્લા નેતૃત્વ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે અને યોગ્ય સમયે આગળના પગલાં લેવાનો નિર્ણય લેશે.
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