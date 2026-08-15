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ભાજપે સોનિયા ગાંધીને 'વંદે માતરમ્' અંગે વાંધો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો, કોંગ્રેસે ખંડન કર્યું

ભાજપનો દાવો છે કે, સોનિયા ગાંધીએ કાર્યક્રમમાં ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ છ અંતરાઓના ગાન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો

ભાજપનો દાવો છે કે, સોનિયા ગાંધીએ કાર્યક્રમમાં ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ છ અંતરાઓના ગાન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો
ભાજપનો દાવો છે કે, સોનિયા ગાંધીએ કાર્યક્રમમાં ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ છ અંતરાઓના ગાન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 3:21 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)એ શનિવારે આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહ દરમિયાન ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ છ અંતરાઓનું ગાન કરવામાં આવતા સોનિયા ગાંધીએ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. જોકે, કોંગ્રેસે આ આરોપને ફગાવી દીધો છે. કોંગ્રેસે કહ્યું કે સોનિયા ગાંધી માત્ર પાર્ટીના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે માટે ખુરશી લાવવાનું કહી રહ્યાં હતાં, કારણ કે તેઓ ઘણા સમયથી ઊભા હતા.

મુખ્ય વિપક્ષી દળે એમ પણ કહ્યું કે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ છ અંતરાઓ ગાવામાં આવ્યા હતા. હકીકતમાં, કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં ‘વંદે માતરમ્’નું ગાન ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે સોનિયા ગાંધી તેમની બાજુમાં ઊભેલા મલ્લિકાર્જુન ખડગે તરફ ઈશારો કરીને કંઈક કહેતા જોવા મળ્યાં હતાં.

ભાજપ પ્રવક્તા ગોપાલ કૃષ્ણ અગ્રવાલે ‘એક્સ’ પર એક પોસ્ટમાં આરોપ લગાવ્યો કે ‘વંદે માતરમ્’ના ગાન દરમિયાન સોનિયા ગાંધીએ વાંધો ઉઠાવ્યો અને કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓને પૂછ્યું કે, આ કેમ વગાડવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, “વંદે માતરમ્ માત્ર એક ગીત નથી, પરંતુ ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામ, રાષ્ટ્રચેતના અને દેશભક્તિનું ઐતિહાસિક પ્રતીક છે. તેના પ્રત્યેનું આવું વલણ કોંગ્રેસની ‘કટોકટીકાળની માનસિકતા’ દર્શાવે છે.”

ભાજપ પ્રવક્તા આર.પી. સિંહે પણ સોશિયલ મીડિયા પર સોનિયા ગાંધીને નિશાન બનાવતાં સવાલ કર્યો કે, તેમને ‘વંદે માતરમ્’થી આટલી નફરત કેમ છે? તેમણે દાવો કર્યો કે રાષ્ટ્રગીતના ગાન દરમિયાન ગાંધી કથિત રીતે નારાજ થયા હતા અને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને તેનું ગાન રોકવા માટે કહ્યું હતું.

બીજી તરફ, કોંગ્રેસે ભાજપના આરોપને ફગાવી દેતાં કહ્યું કે ‘વંદે માતરમ્’નું ગાન રોકવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો નહોતો. સોનિયા ગાંધી માત્ર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે માટે ખુરશી લાવવાનું કહી રહ્યાં હતાં.

કોંગ્રેસ મહાસચિવ જયરામ રમેશે જણાવ્યું કે 28 ઓક્ટોબર, 1937ના રોજ કલકત્તામાં મહાત્મા ગાંધી, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ, જવાહરલાલ નેહરુ, ગોવિંદ બલ્લભ પંત અને સી. રાજગોપાલાચારીની હાજરીમાં કોંગ્રેસ કાર્યસમિતિની બેઠક મળી હતી.

રમેશે કહ્યું કે આ બેઠકમાં રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની સલાહ પર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે કોંગ્રેસના અધિવેશનોમાં ‘વંદે માતરમ્’ના શરૂઆતના અંતરાઓનું ગાન કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે ત્યારથી કોંગ્રેસના દરેક અધિવેશનમાં આ પંક્તિઓનું ગાન થતું આવ્યું છે અને કોંગ્રેસ સેવા દળ તથા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પણ તેનું ગાન કરે છે. તેમનું કહેવું હતું કે આ મુદ્દે કોઈ વિવાદ નથી.

રમેશે કહ્યું કે શનિવારે ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ છ અંતરાઓનું ગાન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે આ મુદ્દે સંસદમાં 16 કલાક સુધી ચર્ચા થઈ હતી અને કોંગ્રેસે પોતાનું વલણ રજૂ કર્યું હતું. રમેશના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે સાંસદોને ‘વંદે માતરમ્’ અંગે 1937માં લેવામાં આવેલા નિર્ણયનો ઐતિહાસિક સંદર્ભ પણ સમજાવ્યો હતો.

કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ અંતરાઓનું ગાન રોકવાના પ્રયાસના આરોપ અંગે પૂછવામાં આવતા રમેશે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે આવો કોઈ પ્રયાસ થયો નહોતો. તેમણે કહ્યું, “કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ઘણા સમયથી ઊભા હતા, સોનિયા જી તેમના માટે ખુરશી લાવવાનું કહી રહ્યાં હતાં.”

સરકારે ઓગસ્ટ, 2026માં ‘રાષ્ટ્રીય સન્માનના અપમાનની રોકથામ (સુધારા) અધિનિયમ, 2026’ હેઠળ રાષ્ટ્રગીત ‘વંદે માતરમ્’ને રાષ્ટ્રગાન ‘જન ગણ મન’ સમાન કાનૂની દરજ્જો આપીને સત્તાવાર રીતે અધિસૂચિત કર્યું છે. આ અંતર્ગત હવે તમામ સરકારી કાર્યક્રમો અને સમારોહોમાં રાષ્ટ્રગાન પહેલાં ‘વંદે માતરમ્’ના તમામ છ અંતરાઓનું ગાન ફરજિયાત છે.

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