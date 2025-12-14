ETV Bharat / bharat

મણિપુરમાં સરકાર બનાવવાની કવાયત, ભાજપે ધારાસભ્યોની બેઠક બોલાવી

બીરેન સિંહે કહ્યું કે મણિપુરમાં સ્થિતિની સમીક્ષા માટે ધારાસભ્યોને દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યા છે, સરકાર બનાવવા પર વાત થઇ શકે છે.

મણિપુરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન.બિરેન સિંહ
મણિપુરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન.બિરેન સિંહ (ફાઇલ ફોટો, ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 10:49 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ રવિવારે નવી દિલ્હીમાં મણિપુરના ધારાસભ્યોની બેઠક બોલાવી છે. પાર્ટીના નેતાઓએ સંકેત આપ્યો છે કે ચર્ચા ફક્ત સરકાર બનાવવા પર કેન્દ્રિત રહેશે. મણિપુરમાં હાલ રાષ્ટ્રપતિ શાસન છે.

નવી સરકારની રચના અંગે વધતી અટકળો અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપના ધારાસભ્યો અને નેતાઓ દ્વારા પાર્ટીની આગામી સરકાર બનાવવા માટે વધતી માંગણીઓ વચ્ચે રવિવારની બેઠકનું રાજકીય મહત્ત્વ વધી ગયું છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન.બીરેન સિંહે રવિવારે દિલ્હીમાં મળનારી બેઠકની પૃષ્ટી કરતા કહ્યું હતું કે કેન્દ્રીય નેતૃત્વએ રાજ્યના તમામ ભાજપના ધારાસભ્યોને બેઠકમાં હાજરી આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. 86મા નુપી લાલ દિવસની ઉજવણી સિવાય, તેમણે કહ્યું કે પ્રસ્તાવિત બેઠક માટે કોઈ ઔપચારિક એજન્ડાની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ નવી સરકારની રચના સંબંધિત ચર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે.

મણિપુરમાં અત્યારે રાષ્ટ્રપતિ શાસન

એન.બીરેન સિંહે મીડિયાને જણાવ્યું, "મણિપુરની પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ભાજપના ધારાસભ્યોને દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યા છે. અમને બેઠકનો ચોક્કસ એજન્ડા જણાવવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ તેમાં સરકારની રચના અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે." એન. બિરેન સિંહે મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યાના ચાર દિવસ પછી, 13 ફેબ્રુઆરીથી મણિપુર રાષ્ટ્રપતિ શાસન હેઠળ છે. રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થયા પછી 60 સભ્યોની રાજ્ય વિધાનસભા સ્થગિત કરવામાં આવી છે, અને તેનો કાર્યકાળ 2027માં સમાપ્ત થાય છે.

મણિપુરમાં મજબૂત સરકાર બનાવવા અપીલ

ભાજપના બે સીનિયર કેન્દ્રીય નેતાઓ, રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) બી. એલ. સંતોષ અને પાર્ટીના ઉત્તર-પૂર્વ સંયોજક સંબિત પાત્રાએ ગયા મહિને ત્રણ દિવસ માટે મણિપુરની મુલાકાત લીધી હતી અને રાજ્ય પક્ષના નેતાઓ અને ધારાસભ્યો સાથે ઘણી બેઠકો કરી હતી, જેનાથી ઉત્તર-પૂર્વ રાજ્યમાં નવી સરકારની રચના અંગે અટકળોને વેગ મળ્યો હતો.

ઓક્ટોબરમાં, બિરેન સિંહ સહિત 26 ભાજપના ધારાસભ્યો નવી દિલ્હીમાં બી.એલ. સંતોષ અને સંબિત પાત્રાને મળ્યા હતા અને તેમને મણિપુરમાં મજબૂત સરકાર બનાવવા માટે અપીલ કરી હતી. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બિરેન સિંહે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે મણિપુરમાં ભાજપના તમામ ધારાસભ્યો રાજ્યમાં લોકપ્રિય સરકાર બનાવવાના પ્રયાસોમાં એક સાથે છે.

તેમણે કહ્યું કે સરકાર રચવાની પ્રક્રિયા પહેલાથી જ ચાલી રહી છે, પરંતુ ધારાસભ્યોના પોતાના મંતવ્યો પર ટિપ્પણી કરવાનું ટાળ્યું હતું. રાહત શિબિરોમાં રહેતા હિંસાથી પ્રભાવિત આંતરિક વિસ્થાપિત વ્યક્તિઓ (IDPs)ની દુર્દશા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, બિરેન સિંહે તેમની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા અને તેમની રહેવાની સ્થિતિમાં સુધારો કરવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. મણિપુરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "એકવાર લોકોની ચૂંટાયેલી સરકાર રચાઈ જાય, પછી વિસ્થાપિત પરિવારોની સમસ્યાઓ અને રાજ્યના અન્ય મુદ્દાઓ સરકારની ટોચની પ્રાથમિકતા હશે."

