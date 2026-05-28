2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ભાજપે ચાર પ્રદેશ પ્રમુખો બદલ્યા; જાણો કોની નિમણૂક થઈ

ભાજપે 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે, જે આવતા વર્ષે અનેક રાજ્યોમાં યોજાશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 12:52 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને આજે, ગુરુવાર, 28 મે, 2026 ના રોજ પાર્ટી સંગઠનમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. ભાજપે ચાર રાજ્યો માટે નવા પ્રદેશ પ્રમુખોની જાહેરાત કરી છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, હર્ષ મલ્હોત્રાને દિલ્હી ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. વીરેન્દ્ર સચદેવ અગાઉના પ્રદેશ પ્રમુખ હતા.

દિલ્હી ઉપરાંત, હરિયાણા, પંજાબ અને ત્રિપુરાના પ્રદેશ પ્રમુખોને પણ બદલવામાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે સરદાર સિંહ ધિલ્લોનને પંજાબના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. અભિષેક દેબરોયને ત્રિપુરાના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. હરિયાણામાં, અર્ચના ગુપ્તાને નવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

હર્ષ મલ્હોત્રા દિલ્હી પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હર્ષ મલ્હોત્રાને દિલ્હી પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ કેન્દ્ર સરકારમાં મંત્રી પણ છે. માહિતી અનુસાર, હર્ષ મલ્હોત્રા પરિવહન રાજ્યમંત્રીની જવાબદારી સંભાળે છે. વીરેન્દ્ર સચદેવાએ અગાઉ આ જવાબદારી સંભાળી હતી, પરંતુ હવે હર્ષ મલ્હોત્રાને નવા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

કેવલ સિંહ ધિલ્લોન પંજાબ પ્રમુખ

પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણી આવતા વર્ષે, 2027 માં યોજાવાની છે. તે ચૂંટણી પહેલા, કેવલ સિંહ ધિલ્લોનને પંજાબના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કેવલ સિંહ ધિલ્લોન બર્નાલાથી બે વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. તેમણે 2022 માં ભાજપની ટિકિટ પર સંગરુર લોકસભા પેટાચૂંટણી અને બર્નાલા વિધાનસભા પેટાચૂંટણી લડી હતી. ધિલ્લોન પંજાબના એક અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ છે અને કેપ્ટન અમરિંદર સિંહના નજીકના માનવામાં આવે છે. અહેવાલો અનુસાર, બર્નાલાના લોકો તેમને "વિકાસ પુરુષ" કહે છે. વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે એક વર્ષથી પણ ઓછો સમય બાકી હોવાથી, પાર્ટીએ સુનીલ જાખડના સ્થાને સરદાર કેવલ સિંહ ધિલ્લોનને નવા પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

અર્ચના ગુપ્તા હરિયાણા રાજ્ય પ્રમુખ બન્યા

ભાજે મોહન લાલ બારોલીના સ્થાને ડૉ. અર્ચના ગુપ્તાને હરિયાણા રાજ્ય પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. અગાઉ, તેઓ ભાજપના પ્રદેશ મહાસચિવ અને પાણીપતના જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી.

