ભાજપે રાજ્યસભાના 9 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી, નીતિન નવીનનું નામ પણ સામેલ

ભાજપે બિહારથી નીતિન નવીન અને શિવેશ કુમારને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 3, 2026 at 3:29 PM IST

Updated : March 3, 2026 at 4:15 PM IST

અમદાવાદ: ભાજપે આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે તેના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. ભાજપે હાલ કુલ 9 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે.

ભાજપે બિહારથી નીતિન નવીન અને શિવેશ કુમારને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે નીતિન નવીન હાલ બિહાર વિધાનસભામાં ધારાસભ્ય છે. સાથેસાથે તેમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. જેને લઈને ભાજપે તેમણે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.

તેરાશ ગોવાલા અને જોગેન મોહનને ભાજપે આસામથી રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. જયારે છત્તીસગઢથી લક્ષ્મી વર્મા, હરિયાણાના સંજય ભાટિયા, ઑડિશાથી મનમોહન સામલ અને સુજીત કુમાર, રાહુલ સિન્હાને પશ્ચિમ બંગાળથી ભાજપે ઉમેદવાર બનવા છે.

ભાજપે હરિયાણાથી રાજ્યસભા માટે સંજય ભાટિયાને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. ભાટિયા કરનાલથી સંસદ સભ્ય રહી ચૂક્યા છે અને તેમને કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટરના નજીકના વિશ્વાસુ માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે હરિયાણામાં રાજ્યસભાની બે બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે.

