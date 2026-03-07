ETV Bharat / bharat

સંસદ બજેટ સત્ર: ભાજપ અને કોંગ્રેસએ રજૂ કર્યો વ્હિપ, સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થવાની શક્યતા

વિપક્ષનો મુખ્ય એજન્ડા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર તમામ વિપક્ષી પક્ષોને એકસાથે લાવવાનો પ્રયાસ છે.

વિપક્ષનો મુખ્ય એજન્ડા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર તમામ વિપક્ષી પક્ષોને એકસાથે લાવવાનો પ્રયાસ છે.
વિપક્ષનો મુખ્ય એજન્ડા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર તમામ વિપક્ષી પક્ષોને એકસાથે લાવવાનો પ્રયાસ છે. (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 9:11 PM IST

અનામિકા રત્ના, નવી દિલ્હી: સંસદના બજેટ સત્રનો બીજો તબક્કો 9 માર્ચ સોમવારથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જે 2 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. પહેલા તબક્કામાં રાહુલ ગાંધી દ્વારા પૂર્વ સેનાપ્રમુખ જનરલ એમએમ નરવણેની અપ્રકાશિત પુસ્તક 'Four Stars of Destiny' પર આપવામાં આવેલા નિવેદનોને કારણે ભારે હંગામો થયો હતો.

વિપક્ષી સાંસદોએ કાગળ ફાડી સ્પીકરની ખુરશીની તરફ ફેંક્યા હતા, જેના બાદ 8 વિપક્ષી સાંસદો (7 કોંગ્રેસ, 1 CPI(M)) ને બાકી સત્ર માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે બીજું તબક્કો પણ વિપક્ષ સરકારે ઘેરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે, જેમાં મુખ્ય એજન્ડા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ (નો-કોન્ફિડન્સ મોશન) છે, જેના માટે વિપક્ષ તમામ વિપક્ષી પક્ષોને એકસાથે લાવવા પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.

જ્યારે સરકારની કોશિશ છે કે નો-કોન્ફિડન્સ મોશન પર વિપક્ષનું સહયોગ ઓછામાં ઓછા પક્ષોથી મળી શકે. સોમવારથી શરૂ થતા બજેટ સત્રના બીજા તબક્કામાં પણ વિપક્ષના હંગામાની શક્યતા જારી રહે તેવી અપેક્ષા છે. બીજી તરફ, કોંગ્રેસ તરફથી લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ લાવવામાં આવેલા નો-કોન્ફિડન્સ મોશન પર પણ સોમવારે ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. જો જુઓ તો આ સત્રમાં મુખ્ય એજન્ડા આવું છે:

લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને હટાવવા માટેનો પ્રસ્તાવ, જેને 9 માર્ચના રોજ લોકસભામાં સૌપ્રથમ રજૂ કરવાનું છે. વિપક્ષ, જેમાં મુખ્યત્વે કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગી પક્ષોનો સમાવેશ થાય છે, એ 100થી વધુ સાંસદોની સહી સાથે આ નોટિસ આપી છે, જેમાં લગાયેલા આરોપો નીચે મુજબ છે:

  • રાહુલ ગાંધી અને અન્ય વિપક્ષી નેતાઓને બોલવા ન દેવા
  • મહિલા વિપક્ષી સાંસદો પર ટ્રેઝરી બेंચથી આધારરહિત આરોપ લગાવવો
  • સત્તાધારી પક્ષના સાંસદોને અપમાનજનક વર્તન માટે રોકવા નહીં
  • 8 સાંસદોનું અયોગ્ય અને સમગ્ર સત્ર માટે સસ્પેંશન
  • સ્પીકરનો પક્ષપાતી દ્રષ્ટિકોણ અને સરકારના ઇશારે કામ કરવું

આ પ્રસ્તાવ કોંગ્રેસના સાંસદ ડૉ. મોહમ્મદ જાવેદ, કે. સુરેશ અને ડૉ. મલ્લૂ રવિ જેવા નેતાઓ દ્વારા લાવવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસ અને તેના સહયોગી પક્ષોએ 9થી 11 માર્ચ સુધી ત્રિ-લાઇન વ્હિપ જાહેર કર્યું છે, એટલે કે તમામ સાંસદો માટે સદનમાં હાજર રહેવું ફરજિયાત છે.

સત્તાધારી પક્ષ ભાજપએ પણ પોતાના લોકસભા સાંસદો માટે 9 અને 10 માર્ચ માટે ત્રિ-લાઇન વ્હિપ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે વિપક્ષી પક્ષ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, જેના 29 સાંસદો છે, એ આ પ્રસ્તાવ પર સહી ન કરી, જેના કારણે વિપક્ષમાં આ મુદ્દે મતભેદ દેખાય રહ્યા છે.

સાથે સાથે ઘણી એવી બાબતો પણ છે, જેમાં સત્તાધારી પક્ષ અને વિપક્ષ સીધા મુકાબલા કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, NDA છેલ્લા દિવસોમાં દિલ્હી ખાતે થયેલા India AI Summitમાં કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન અંગે કોંગ્રેસને घेરી શકે છે. કાઉન્ટર એટેક તરીકે, સાંસદીય કાર્યમંત્રી કિરણ રિજિજૂએ પહેલેથી કહ્યું હતું કે સરકાર રાહુલ ગાંધીના ભાષણ પર મોશન લાવશે.

બાદમાં, નિશિકાંત દુબેએ લોકસભામાં રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવ દાખલ કર્યો હતો, જેમાં તેમની ઉપર “તથ્યોને તોડમરોડ કરીને રજૂ કરવી” અને પોતાના ભાષણમાં દેશની પ્રતિષ્ઠાને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂકાયો હતો, જેમાં અપ્રકાશિત પુસ્તકનો ઉલ્લેખ અને નિયમોનું ઉલ્લંઘનનો પણ આરોપ છે. આ પ્રસ્તાવ પ્રિવિલેજ અથવા એથિક્સ કમિટીને મોકલી શકાય છે.

સ્પીકર વિરુદ્ધ લાવવામાં આવેલા પ્રસ્તાવના જવાબરૂપે, સરકાર આ પ્રસ્તાવને ખારિજ કરવા માટે તૈયારી કરી રહી છે. સ્પીકર ઓમ બિરલા પહેલા તબક્કામાં અવિશ્વાસ નોટિસ પર દૂર રહ્યા હતા, પરંતુ હવે સદનમાં ચર્ચા થવાની સંભાવના છે. સરકાર વિપક્ષના મતભેદો (જેમ કે TMCનું અલગ દ્રષ્ટિકોણ)ને ઉજાગર કરશે અને સદનમાં સામાન્ય કામગીરી ફરીથી ચાલું રાખવા પર ભાર મૂકશે.

જો હંગામો વધે તો વધુ સસ્પેંશન અથવા અન્ય કાર્યવાહી થઈ શકે છે અને નિલંબિત 8 સાંસદોના સસ્પેંશનને સંપૂર્ણ સત્ર પહેલાં ખતમ કરવાની સંભાવના ઘટી શકે છે. સરકારનો ફોકસ બજેટ ચર્ચાને સુચારૂ રીતે આગળ ચલાવવામાં છે.

વિપક્ષ જે મુદ્દાઓ પર હુમલો કરી શકે તે નીચે મુજબ છે:

  • ભારત-અમેરિકા વેપાર સંધિને દેશ વિરુદ્ધ કહેવું
  • ચીન સીમા વિવાદ અને નરવણેની પુસ્તકમાં ઉઠાવેલા દાવા પર સરકારનો જવાબ માંગવો
  • બજેટ ચર્ચામાં આર્થિક અસમાનતા, બેરોજગારી, મોંઘવારી અને ખેડૂતોના મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવી
  • મહિલા સાંસદો પર લાગેલા આરોપોને આધારરહિત ગણાવવા

વિપક્ષનું દ્રષ્ટિકોણ આક્રમક રહેશે, અને જો હંગામો ચાલુ રહ્યો તો 8 નિલંબિત સાંસદો (મણિક્કમ ટેગોર, હિબી ઈડન, અમરિંદર સિંહ રાજા વારિંગ, ગુર્જીત સિંહ ઓઝલા, કિરણ કુમાર રેડ્ડી, પ્રશાંત યાદોરાવ પડોલે, ડીન કુરીયાકોસ અને એસ. વેંકટેશન)નું સસ્પેંશન રદ થવાની શક્યતા લગભગ ન કરી શકાય.

સરકારના સૂત્રોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો વિપક્ષ આક્રમક રહ્યું તો નિલંબન પાછું લેવામાં નહીં આવે. સૂત્રો મુજબ, આ તબક્કો પહેલા કરતા વધારે તણાવપૂર્ણ રહેશે. વિપક્ષ એકજૂથ થઈને સ્પીકર પ્રસ્તાવ પર દબાણ બનાવશે, જ્યારે સરકાર અનુશાસન અને કાઉન્ટર મોશનથી મુકાબલો કરશે. જો વિપક્ષ આક્રમક રહ્યું તો સસ્પેંશન રદ નહીં થાય અને સંસદમાં ગતિરોધ જારી રહી શકે છે.

