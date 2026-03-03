ETV Bharat / bharat

ભાજપે ગાંધી પરિવાર પર હરિયાણામાં ‘ટિકિટ’ માટે ₹7 કરોડ રૂપિયા પડાવ્યાનો આરોપ લગાવ્યો

ભાજપે દાવો કર્યો હતો કે ગૌરવ કુમારે પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા સહિત કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓના અંગત સહાયકો સાથે સંકળાયેલી વોટ્સએપ ચેટ્સ જાહેર કરી હતી.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ETV Bharat)
By PTI

Published : March 3, 2026 at 7:10 PM IST

નવી દિલ્હી: ભાજપે મંગળવારે હરિયાણા કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ નેતાના પતિના દાવાને ટાંકીને આરોપ લગાવ્યો કે ગાંધી પરિવારે રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ટિકિટના બદલામાં દંપતી પાસેથી ₹7 કરોડ "વસૂલાત" કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રદીપ ભંડારીએ દાવો કર્યો હતો કે હરિયાણા મહિલા કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવના પતિ ગૌરવ કુમારે પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા સહિત વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાઓના અંગત સહાયકો સાથે સંકળાયેલી વોટ્સએપ ચેટ્સ જાહેર કરી હતી. તેમણે આ ચેટ્સને ગાંધી પરિવારના "ભ્રષ્ટાચાર" ના "પ્રાથમિક પુરાવા" તરીકે વર્ણવી હતી.

જોકે, ભંડારીએ હરિયાણા મહિલા કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ નેતાનું નામ લીધું નથી અથવા સ્પષ્ટતા કરી નથી કે આ આરોપ 2024 ની રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી સાથે સંબંધિત છે કે નહીં. ભાજપના આરોપ પર કોંગ્રેસ તરફથી તાત્કાલિક કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી.

ભાજપ મુખ્યાલયમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ભંડારીએ આરોપ લગાવ્યો કે, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, દેશ ચર્ચા કરી રહ્યો છે કે ગાંધી-વાડ્રા પરિવાર કેવી રીતે કોમ્પ્રોમાઇસ્ડ અને ભ્રષ્ટ છે. "આજે, અમે તમારી સમક્ષ પ્રિયંકા વાડ્રા, રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીના ભ્રષ્ટાચારના પ્રત્યક્ષ પુરાવા રજૂ કરી રહ્યા છીએ."

તેમણે દાવો કર્યો કે કુમારે ખુલાસો કર્યો હતો કે કેવી રીતે ગાંધી પરિવારે તેમની પત્નીને બાવલ વિધાનસભા બેઠક પરથી પાર્ટી ટિકિટ આપવાના બદલામાં દંપતી પાસેથી 7 કરોડ રૂપિયા પડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ભંડારીએ કહ્યું, "એક પત્રકાર પરિષદમાં, તેમણે (ગૌરવ કુમાર) પ્રિયંકા વાડ્રાના પીએ (વ્યક્તિગત સહાયકો) કેસી વેણુગોપાલ અને કે સુરેશ સાથેની વોટ્સએપ ચેટ્સ જાહેર કરી હતી, જેમાં વિગત આપી હતી કે કેવી રીતે ગાંધી પરિવારે હરિયાણા મહિલા કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ મહાસચિવ પાસેથી પૈસા પડાવવા માટે વેણુગોપાલનો ઉપયોગ કર્યો હતો."

ભાજપ પ્રવક્તાએ આરોપ લગાવ્યો કે આ મુદ્દા પર ગાંધી પરિવારનું મૌન તેમના દ્વારા "અપરાધની કબૂલાત" કરતાં વધુ કંઈ નથી.

