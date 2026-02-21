ETV Bharat / bharat

AI સમિટમાં યૂથ કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ભાજપ આક્રમક, કહ્યું 'દેશની છબીને કલંકિત કરવાનો પ્રયાસ'

દિલ્હી સ્થિત ભારત મંડપમ ખાતે AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં યુથ કોંગ્રેસે કરેલા પ્રદર્શનને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ભાજપે દેશવ્યાપી પ્રદર્શન કર્યું છે.

જયપુરમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર ભાજપનું વિરોધ પ્રદર્શન
જયપુરમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર ભાજપનું વિરોધ પ્રદર્શન (ANI)
દિલ્હી: દિલ્હીમાં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ દરમિયાન એક ચોંકાવનારી ઘટના બની. યુથ કોંગ્રેસે ભારત મંડપમમાં શર્ટલેસ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો છે. બીજી તરફ ભારત મંડપમ ખાતે એઆઈ સમિટમાં વિરોધ પ્રદર્શનના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરાયેલા ચાર ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરોનેે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.

દિલ્હી પોલીસે તમામ આરોપીઓની પાંચ દિવસની કસ્ટડી માંગી હતી. કોર્ટે પોલીસ કસ્ટડી અને જામીન અરજીઓ પર પોતાનો આદેશ અનામત રાખ્યો છે. ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ કૃષ્ણ હરિ, કુંદન યાદવ, અજય કુમાર અને નરસિંહ યાદવ તરીકે થઈ છે.

આ તરફ ભાજપે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે અને આ પ્રદર્શનને દેશનું અપમાન ગણાવ્યું છે અને રાહુલ ગાંઝી અને પ્રિયંકા ગાંધીના ઈશારે આ કૃત્ય કરાયું હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. જ્યારે કોંગ્રેસે આ વિરોધને સમર્થન આપ્યું છે.દિલ્હી સ્થિત ભારત મંડપમ ખાતે AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં યુથ કોંગ્રેસે કરેલા પ્રદર્શનને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે, ભાજપે તેને લઈને રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે ભારત મંડપમ ખાતે ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન પર વધુમાં કહ્યું, "મને લાગે છે કે બધાએ તેની નિંદા કરી છે... બધાએ કહ્યું છે કે તે અપમાનજનક છે."

રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના ભારત મંડપમ ખાતે AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન, ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ભારત મંડપમ ખાતે શર્ટલેસ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધ કરી રહેલા યુવકોએ મોદી વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા. યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા શર્ટલેસ વિરોધને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. શાસક પક્ષે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસે જે રીતે હંગામો મચાવ્યો તે દેશની છબીને કલંકિત કરવાનો પ્રયાસ છે. કોંગ્રેસ દેશની ગરિમા ભૂલી ગઈ છે.

આ માત્ર એક ભૂલ નથી પણ દેશ વિરુદ્ધ ગુનો છે: કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુ

ગઈકાલે એઆઈ સમિટમાં યુવા કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ પર, કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ કહ્યું, "...કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવેલો વિરોધ નિંદનીય છે...આ માત્ર એક ભૂલ નથી પણ દેશ વિરુદ્ધ ગુનો છે...માફી માંગવાને બદલે, ઘણા કોંગ્રેસના નેતાઓ તેને યોગ્ય ઠેરવી રહ્યા છે...આ ખૂબ જ શરમજનક છે...દેશના હિતની વાત આવે ત્યારે કોઈ રાજકારણ ન હોવું જોઈએ...આ કોંગ્રેસ પાર્ટીની હતાશા છે કારણ કે તેઓ ચૂંટણી જીતી શકતા નથી અને હવે દેશ વિરુદ્ધ કામ કરી રહ્યા છે..."

કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન નિમ્ન સ્તરની રાજનીતિનો પુરાવો છે: કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન

કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન (લલન) સિંહે યુવા કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન પર કહ્યું, "રાહુલ ગાંધીના ઉશ્કેરણી પર યુવા કોંગ્રેસના નેતાઓના કૃત્યોથી આખો દેશ શરમ અનુભવે છે. રાહુલ ગાંધી માને છે કે આ દેશમાં સત્તા તેમના પરિવારનો વારસો છે, પરંતુ તે પરિવારનો વારસો નથી; આ એક લોકશાહી દેશ છે, અને દેશના લોકો સર્વોચ્ચ છે. તેઓ સત્ય સ્વીકારવા તૈયાર નથી; તેઓ પોતાને સત્તાની બહાર જોતા નથી... તેમને રાષ્ટ્રના સન્માન અને આદરની કોઈ પરવા નથી... આ ખૂબ જ સસ્તું કૃત્ય છે, તે નિમ્ન સ્તરની રાજનીતિનો પુરાવો છે. વડા પ્રધાન દેશને આત્મનિર્ભર, વિકસિત ભારતના લક્ષ્ય તરફ દોરી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી તરફ, તેઓ (રાહુલ ગાંધી) વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે... દેશના લોકો જોઈ રહ્યા છે... આ ઘટનાની ગમે તેટલી નિંદા પૂરતી નહીં હોય."

કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન ખૂબ જ શરમજનક: ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્રજેશ પાઠક

યુથ કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન પર બોલતા ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્રજેશ પાઠકે કહ્યું, "કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યોનો જનતા યોગ્ય જવાબ આપશે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ યુવાનોના નવીનતા અને કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા પ્રત્યેના ઉત્સાહને સતત અવરોધ્યો છે, અને ભારતને કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના ક્ષેત્રમાં વિશ્વનું નેતૃત્વ કરતા અટકાવવા માટે. ગઈકાલનું કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન ખૂબ જ શરમજનક હતું, અને ભવિષ્યમાં કોંગ્રેસને તેના પરિણામો ભોગવવા પડશે." સપાના વડા અખિલેશ યાદવ અંગે તેમણે કહ્યું, "જે કોઈ પણ આ દુષ્કૃત્યનું સમર્થન કરી રહ્યું છે, તેને જનતા આગામી દિવસોમાં તેમના મતો દ્વારા યોગ્ય જવાબ આપશે."

કોંગ્રેસને શરમ આવવી જોઈએ: મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવેએ યુથ કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન પર કહ્યું, "એ.આઈ. સમિટ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીના કહેવા પર કોંગ્રેસના કાર્યકરો જે રીતે અર્ધ નગ્ન ઊભા રહ્યા. જે પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું તેની હું નિંદા કરું છું. કોંગ્રેસને શરમ આવવી જોઈએ. ભાજપનો વિરોધ કરતી વખતે, કોંગ્રેસે દેશનો વિરોધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ નિંદનીય છે... જે રીતે ભારત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે આટલો મોટો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે, ત્યારે આવી કોંગ્રેસે વિરોધ દ્વારા પોતાનું માનસિક ગાંડપણ સાબિત કર્યું છે... કોંગ્રેસ, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધીએ માફી માંગવી જોઈએ."

ગઈકાલે ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના વિરોધને લઈને રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુરમાં ભાજપ કાર્યકરોએ કોંગ્રેસ પાર્ટી વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

