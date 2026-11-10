સોનિયા ગાંધીના પુસ્તક પર BJPનો કટાક્ષ, 1984ના રમખાણો પર ખોટા દાવા કરવાનો આરોપ
ભાજપે આરોપ લગાવ્યો કે સોનિયા ગાંધીના પુસ્તકમાં 1984ના રમખાણોને લઈને ખોટા આંકડા આપવામાં આવ્યા છે. અનામિકા રત્નાનો અહેવાલ.
Published : November 10, 2026 at 9:19 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીના નવા પુસ્તક 'બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ'ના પ્રકાશન બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) આક્રમક બની ગઈ છે. પાર્ટીના નેતાઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, આ પુસ્તક તથ્યો પર આધારિત નથી અને તેમાં ઐતિહાસિક ઘટનાઓને વિકૃત સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવી છે.
ભાજપના નેતા અને વરિષ્ઠ વકીલ એચ.એસ. ફૂલકાએ 1984ના શીખ વિરોધી રમખાણો અંગે સોનિયા ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવેલા એક દાવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે, સોનિયા ગાંધીએ પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે 1984ના રમખાણો બાદ તરત જ સેનાને બોલાવી લેવામાં આવી હતી. જોકે, આ વાત સત્તાવાર રેકોર્ડથી વિપરીત છે. ફૂલકાએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે, રાજીવ ગાંધીએ સેનાને 6 નવેમ્બરે બોલાવી હતી. જ્યારે દેશભરમાં શીખોનું નરસંહાર પહેલેથી જ ચાલી રહ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું કે તે સમયે રાષ્ટ્રપતિ અને ગૃહમંત્રી પણ લાચાર હતા. ફૂલકાએ આરોપ લગાવ્યો કે, સોનિયા ગાંધીએ ખોટો દાવો કર્યો છે અને સત્ય રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
મિશ્રા કમિશનના અહેવાલનો ઉલ્લેખ કરતા, ફૂલકાએ નોંધ્યું કે, સેનાને તૈનાત કરવાના સત્તાવાર આદેશો ખૂબ મોડા આપવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, જો દિલ્હીમાં ઉપલબ્ધ આશરે 5000 સૈનિકોને સમયસર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હોત, તો હજારો લોકોના જીવ બચાવી શકાયા હોત.
દરમિયાન, ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રદીપ ભંડારીએ પણ સોનિયા ગાંધીના પુસ્તક પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, આ પુસ્તકના પ્રકાશનથી બોફોર્સ કૌભાંડને લગતા પ્રશ્નો ફરી ઉભા થયા છે. એક એવો મુદ્દો જેના પર કોંગ્રેસ પાર્ટી અને સોનિયા ગાંધી બંને મૌન રહ્યા છે.
ભંડારીએ કહ્યું કે, લોકો જાણવા ઈચ્છે છે કે, રાજીવ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને ઓટ્ટાવિયો ક્વોટ્રોચી વચ્ચે શું સંબંધો હતા, જેના કારણે કૌભાંડ થયું. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે સોનિયા ગાંધી બાબરી મસ્જિદના મુદ્દાને લઈને વધુ ચિંતિત જણાય છે.
તેમણે ટિપ્પણી કરી કે, આ પુસ્તક બોફોર્સ કૌભાંડ અને બાબરી મસ્જિદના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની 'વોટ-બેંકની રાજનીતિ'ની આસપાસ ફરે છે. ભંડારીએ કહ્યું કે, સોનિયા ગાંધીએ ન તો માફી માંગી છે અને ન તો તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ છોડવાનો કોઈ ઈરાદો વ્યક્ત કર્યો છે. દરમિયાન, ભાજપના અન્ય નેતાઓએ સૂચન કર્યું છે કે પુસ્તકનું શીર્ષક 'બિલોંગિંગ' ને બદલે 'વ્હાઇટવોશિંગ' હોવું જોઈએ, અને 1984ના રમખાણો, કટોકટી અને આવી અન્ય ઘટનાઓ અંગે સોનિયા ગાંધીને વળતા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે.
તેનાથી વિપરીત, કોંગ્રેસના નેતાઓએ પુસ્તકને વ્યક્તિગત સંસ્મરણો તરીકે વર્ણવ્યું છે.
જોકે કોંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધીએ પુસ્તકમાં સ્વીકાર્યું છે કે પક્ષ દ્વારા લેવામાં આવેલા કેટલાક નિર્ણયો ખોટા હતા, તેના પ્રકાશનના સમયએ નિઃશંકપણે તેમના રાજકારણ અને તેમની ભૂમિકાની આસપાસ ચર્ચા ફરી શરૂ કરી છે.
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