UAEના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ અને PM મોદી વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાતચીત, કેટલાક MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા
પીએમ મોદીએ એરપોર્ટ પર યુએઈના રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત કર્યું, બંને દેશો વચ્ચેની મજબૂત મિત્રતાની પ્રશંસા કરી
Published : January 20, 2026 at 7:52 AM IST
નવી દિલ્હી: સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE)ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સોમવારે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું, જે દર્શાવે છે કે ભારત તેમની મુલાકાતને કેટલું મહત્ત્વ આપે છે. PM મોદી યુએઇના રાષ્ટ્રપતિ સાથે લોક કલ્યાણ માર્ગ સ્થિત તેમના ઘરે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન બન્ને દેશો વચ્ચે MOU પર સાઇન કરવામાં આવી હતી.
આ પહેલા યુએઇના રાષ્ટ્રપતિનું એરપોર્ટ પર સ્વાગત કર્યા બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યુ, "હું મારા ભાઈ, UAEના રાષ્ટ્રપતિ, હિઝ હાઇનેસ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાનનું સ્વાગત કરવા એરપોર્ટ ગયો હતો, તેમની મુલાકાત દર્શાવે છે કે તેઓ ભારત-UAEની મજબૂત મિત્રતાને કેટલું મહત્ત્વ આપે છે. અમારી વાતચીતની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi receives President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at the airport.— ANI (@ANI) January 19, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/QnVSsQMIFj
PM મોદીએ UAEના રાષ્ટ્રપતિ સાથેની તસવીરો પણ શેર કરી છે જેમાં એક તસવીરમાં બન્ને નેતા એક કારની અંદર જોવા મળ્યા હતા. એક અન્ય તસવીરમાં બન્ને નેતા એક બીજાને ગળે મળતા જોવા મળે છે.
વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા તેમના શેડ્યૂલ અનુસાર, અલ નાહ્યાન બે કલાકથી ઓછા સમય માટે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં રહેશે. તેમની ભારત મુલાકાત મધ્ય પૂર્વમાં બગડતી પરિસ્થિતિ વચ્ચે આવી રહી છે, જેમાં ઈરાન-અમેરિકા સંબંધોમાં ભારે ઘટાડો, યમન પર સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત વચ્ચે વધતો તણાવ અને ગાઝામાં અશાંત રાજકીય પરિસ્થિતિનો સમાવેશ થાય છે. અલ નાહ્યાન અને મોદી ટૂંક સમયમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.
Went to the airport to welcome my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. His visit illustrates the importance he attaches to a strong India-UAE friendship. Looking forward to our discussions.@MohamedBinZayed pic.twitter.com/Os3FRvVrBc— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026
UAEના રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાતથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય નેતૃત્વ સાથેની તેમની વાતચીતના એજન્ડામાં વેપાર અને રોકાણ, સંરક્ષણ ઉદ્યોગમાં સહયોગ અને ઉર્જા સંબંધિત પહેલનો સમાવેશ થવાની અપેક્ષા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ પણ ચર્ચામાં સામેલ થઈ શકે છે.
રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી શેખ મોહમ્મદની આ ત્રીજી ભારત મુલાકાત છે. જોકે, છેલ્લા દાયકામાં આ તેમની પાંચમી મુલાકાત છે. ભારત-યુએઈ સંબંધોમાં આ મુલાકાતને મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, જેમાં તાજેતરના વર્ષોમાં બંને દેશો વચ્ચે ઘણી ઉચ્ચ-સ્તરીય મુલાકાતો જોવા મળી છે.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at his residence at Lok Kalyan Marg.— ANI (@ANI) January 19, 2026
MoUs were also signed between the two nations. pic.twitter.com/r0tsnQaawz
2022માં નવી દિલ્હી અને અબુ ધાબી વચ્ચે એક મુખ્ય આર્થિક ભાગીદારી કરાર પર હસ્તાક્ષર થવાથી બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને લોકોના સંબંધોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. બંને નેતાઓ પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર સહિયારા હિતો માટે એક નવી દિશા નક્કી કરશે.
PM મોદીએ ગુજરાતના લાકડાના ઝૂલાને ભેટમાં આપ્યો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન અને તેમના પરિવારનું લોક કલ્યાણ માર્ગ પરના તેમના નિવાસસ્થાને સ્વાગત કર્યું હતું. પીએમ મોદીએ UAEના રાષ્ટ્રપતિને એક રોયલ નકશીકામ કરેલ લાકડાના ઝુલા (સ્વિંગ) ગિફ્ટ કર્યું હતું. આ ગુજરાતનું એક સુંદર કોતરેલો લાકડાનો ઝૂલો ઘણા ગુજરાતી પરિવારોના ઘરોમાં જોવા મળે છે. હાથથી કોતરેલા લાકડાના ઝૂલામાં ફૂલો અને પરંપરાગત ડિઝાઇન છે, જે કુશળ કારીગરી દર્શાવે છે. ગુજરાતી સંસ્કૃતિમાં, ઝૂલો પેઢીઓ વચ્ચે એકતા, વાતચીત અને બોન્ડિંગનું પ્રતિક છે. આ ગિફ્ટ યુએઇના 2026ના પરિવારના વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલી જાહેરાત સાથે પણ ઊંડે સુધી જોડાયેલી છે.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi welcomed the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and his family at his residence at Lok Kalyan Marg.— ANI (@ANI) January 19, 2026
PM Modi gifted the President of the UAE a Royal Carved Wooden Jhula (swing), a beautifully… pic.twitter.com/KGePrFmaMh
PM મોદીએ તેમને સુંદર ચાંદીના બોક્સમાં પશ્મીના શાલ પણ ગિફ્ટમાં આપી હતી. પશ્મીના શાલ કાશ્મીરમાંથી આવે છે અને ખૂબ જ બારીક ઊનમાંથી હાથથી વણાયેલી હોય છે, જે તેમને નરમ, હળવા અને ગરમ બનાવે છે. આ શાલ તેલંગાણામાં બનેલા સુશોભન ચાંદીના બોક્સમાં રાખવામાં આવી છે. એકસાથે, આ ભારતની હાથવણાટ અને હસ્તકલાની સમૃદ્ધ પરંપરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
શેખા ફાતિમા બિન્ત મુબારક અલ કેતબીને સુંદર ચાંદીના બોક્સમાં પશ્મીના શાલ પણ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી. તેમને સુંદર ચાંદીના બોક્સમાં કાશ્મીરી કેસર પણ ભેટમાં આપવામાં આવ્યું હતું. કાશ્મીર ખીણમાં ઉગાડવામાં આવતો કેસર તેના ઘેરા લાલ રંગ અને તીવ્ર સુગંધ માટે જાણીતો છે.
આ પણ વાંચો: