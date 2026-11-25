હંમેશ માટે એકબીજાના થયા સબીના-કન્હૈયા, વૃદ્ધાશ્રમમાં ગૂંજી શરણાઈ, ધામધૂમથી યોજાયા લગ્ન
આ લગ્ન માત્ર બે વ્યક્તિઓનું જોડાણ નથી; તે એ વાતનો પુરાવો છે કે જીવનમાં નવી શરૂઆત કરવાની કોઈ ઉંમર હોતી નથી
Published : November 25, 2026 at 6:41 PM IST
બિલાસપુર: એકે પોતાની પત્ની ગુમાવી હતી, તો બીજું પોતાના સ્વજનોથી વિખૂટી પડી ગયું. જીવનની કપરી પરિસ્થિતિઓએ બંનેને એકલતા તરફ ધકેલી દીધા હતા, પરંતુ નસીબ તેમને એક એવા વળાંક પર લઈ આવ્યું જ્યાં તેમને એકબીજામાં જીવનસાથી મળી ગયા. બુધવારે, બિલાસપુરના દાયોલી સ્થિત 'અપના ઘર' વૃદ્ધાશ્રમમાં 63 વર્ષીય સબીના અને 75 વર્ષીય કન્હૈયા લાલે લગ્નગ્રંથિથી જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમણે પરંપરાગત રીતે અગ્નિની સાક્ષીએ 'સાત ફેરા' લીધા અને એકબીજાને જીવનસાથી તરીકે સ્વીકાર્યા. લગ્નગીતોના સૂર, પરંપરાગત વિધિઓ અને ત્યાં રહેતા અન્ય વડીલોના આનંદની વચ્ચે, આ સમારોહ ત્યાં હાજર સૌ કોઈ માટે એક અત્યંત યાદગાર પ્રસંગ બની રહ્યો.
બુધવાર સવારથી જ વૃદ્ધાશ્રમમાં લગ્નપ્રસંગ જેવું ઉત્સવમય વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. મંગળવારે યોજાયેલા હળદર અને મહેંદીના કાર્યક્રમો બાદ, બુધવારે હિન્દુ પરંપરા મુજબ વરમાળા અને સાત ફેરાની વિધિ સંપન્ન થઈ. એકબીજાનો હાથ પકડીને, આ યુગલે જીવનભર સાથે રહેવાનો સંકલ્પ લીધો. વૃદ્ધાશ્રમના અન્ય વડીલો અને સંસ્થાના કર્મચારીઓ પણ આ ઉજવણીમાં સહભાગી થયા હતા. બિલાસપુરના ડેપ્યુટી કમિશનર કિરણ ભદાનાએ પણ આ લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી; તેમણે નવદંપતીને અભિનંદન પાઠવ્યા અને તેમને 'શગુન' (ભેટ) અર્પણ કરી. આ પ્રસંગે જિલ્લા કલ્યાણ અધિકારી રમેશ બંસલ, વૃદ્ધાશ્રમના સ્થાપક પ્રકાશ બંસલ અને અન્ય ઘણા લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
પત્નીના અવસાન બાદ ભાઈઓ દ્વારા ત્યજી દેવાયા
મંડી જિલ્લાના જંજહેલી વિસ્તારમાં આવેલા થુનાગ ગામના 75 વર્ષીય રહેવાસી કન્હૈયા લાલ એક સમયે ખેતીકામ દ્વારા ગુજરાન ચલાવતા અને તેમનું જીવન તેમના ગામ અને પરિવારની આસપાસ કેન્દ્રિત હતું. લાંબી બીમારી બાદ તેમની પત્નીનું અવસાન થયું અને દંપતીને કોઈ સંતાન નહોતું. કહેવાય છે કે તેમણે પોતાની જમીન તેમના ભાઈઓના નામે કરી દીધી હતી; પરંતુ, ત્યારબાદ ભાઈઓએ તેમને પોતાના જ ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. પોતાના જ સગાંઓ દ્વારા મળેલી આ દગાબાજીથી ભાંગી પડેલા કન્હૈયા લાલનું જીવન વિખેરાઈ ગયું અને તેઓ જંગલમાં એક ગુફામાં રહેવા લાગ્યા. વર્ષ 2022માં તેમને બિલાસપુર લાવવામાં આવ્યા અને ત્યારથી તેઓ દાયોલી સ્થિત 'અપના ઘર' વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતા હતા.
રસ્તો ભટકી જવાથી સબીના શિમલા પહોંચી ગઈ
દરમિયાન, મૂળ કોલકાતાની રહેવાસી 63 વર્ષીય સબીના મુસાફરી પર નીકળી હતી, પરંતુ રસ્તો ભટકી જવાથી તે શિમલા પહોંચી ગઈ. તે સમયે તેની માનસિક સ્થિતિ સારી ન હતી. પોલીસે તેને બચાવીને મશોબ્રા સ્થિત 'નારી નિકેતન'માં પહોંચાડી, જ્યાં તે લગભગ ચાર વર્ષ રહી. ત્યારબાદ, 2025માં તેને બિલાસપુરના દાયોલીમાં આવેલા 'અપના ઘર' વૃદ્ધાશ્રમમાં ખસેડવામાં આવી. ત્યાં તેને રહેવા માટે સુરક્ષિત આશરો તો મળી ગયો, પરંતુ કદાચ તેને ખ્યાલ પણ નહીં હોય કે આ જ જગ્યા તેના જીવનમાં એક નવો સાથી પણ લઈ આવશે.
વૃદ્ધાશ્રમમાં એકબીજાનો સહારો
દાયોલી વૃદ્ધાશ્રમમાં સાથે રહેવા દરમિયાન, સબીના અને કન્હૈયા લાલ વચ્ચે ધીરે ધીરે નિકટતા કેળવાઈ. તેઓ રોજિંદા કાર્યોમાં એકબીજાને મદદ કરવા લાગ્યા અને જરૂર પડે ત્યારે એકબીજાને સહારો આપવા લાગ્યા. એકબીજાના સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખવાથી લઈને રોજિંદા કામકાજમાં મદદ કરવા સુધી, તેમનો સંબંધ વધુ ને વધુ મજબૂત બનતો ગયો. એકલતા અને પોતાના જ સ્વજનો દ્વારા મળેલી પીડા સહન કરી ચૂકેલા આ બંને વડીલોને એકબીજાના સાથમાં દિલાસો મળ્યો. જ્યારે વૃદ્ધાશ્રમના સંચાલકોને તેમના સંબંધ અને પરસ્પરની લાગણીઓ વિશે જાણ થઈ, ત્યારે તેમણે બંને સાથે વાતચીત કરી. આ વાતચીત દરમિયાન, તેમણે લગ્ન કરવાની અને બાકીનું જીવન સાથે વિતાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. તેમના નિર્ણયનો આદર કરીને, વૃદ્ધાશ્રમના સંચાલકોએ તેમના લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી.
નાલાગઢના વૃદ્ધાશ્રમમાં સાથે મળીને પોતાનું જીવન વિતાવશે
લગ્ન પછી, સબીના અને કન્હૈયા લાલ નાલાગઢમાં આવેલા 'અપના ઘર' નામના વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા જશે. ત્યાં તેઓ સાથે મળીને પોતાના જીવનના એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરશે. આ વૃદ્ધાશ્રમના સ્થાપક, એડવોકેટ પ્રકાશ બંસલે જણાવ્યું કે આ લગ્ન તેમની પોતાની ઈચ્છા મુજબ જ યોજવામાં આવ્યા હતા. આ જોડાણે માત્ર વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતા વડીલોના જીવનમાં જ ખુશી નથી લાવી, પરંતુ સમાજને એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ પણ આપ્યો છે. સબીના અને કન્હૈયા લાલની આ કથા દર્શાવે છે કે જીવનમાં ગમે તેટલા પડકારો આવે, પરંતુ જ્યારે કોઈ સાથી અને આત્મીયતાનો અહેસાસ મળે, ત્યારે હંમેશા એક નવી શરૂઆત શક્ય છે અને આ બાબતમાં ઉંમર ક્યારેય અવરોધ બનતી નથી.
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