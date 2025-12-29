ETV Bharat / bharat

કોણ છે 'બાઇક એમ્બ્યુલન્સ દાદા'? જેમના જીવન પર બનશે ફિલ્મ...રોલને સમજવા માટે તેમના ઘરે રોકાશે 'સુપરસ્ટાર'

"બાઈક એમ્બ્યુલન્સ દાદા" અને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા કરીમુલ હકની પ્રેરણાદાયી જીવનકથા હવે મોટા પડદા પર જોવા મળશે

બાઇક પર દર્દીને લઇ જતા કરીમુલ હક
બાઇક પર દર્દીને લઇ જતા કરીમુલ હક (ફાઇલ, ETV Bharat)
Published : December 29, 2025 at 8:39 AM IST

જલપાઇગુડી (પશ્ચિમ બંગાળ): જલપાઈગુડીના પ્રખ્યાત "બાઈક એમ્બ્યુલન્સ દાદા" અને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા કરીમુલ હકની પ્રેરણાદાયી જીવનકથા હવે મોટા પડદા પર જોવા મળશે. બંગાળી ફિલ્મોના સુપરસ્ટાર દેવ આ બાયોપિકમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. કરીમુલ હકે ફિલ્મની કમાણીનો ઉપયોગ ગરીબો માટે હોસ્પિટલો અને અનાથાશ્રમ બનાવવા માટે કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

અભિનેતા દેવ તેમના સામાજિક કાર્યથી ખૂબ પ્રભાવિત છે અને તેમની આગામી બંગાળી ફિલ્મમાં કરીમુલ હકની મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવા માટે તૈયાર છે. તેથી, પાત્રને ઊંડાણપૂર્વક સમજવા માટે, અભિનેતા દેવ કરીમુલ હકના ઘરે જશે અને તેમના વ્યક્તિત્વને નજીકથી નિહાળશે અને તેને કેમેરા સામે જીવંત કરશે.

કોણ છે કરીમુલ હક?

કરીમુલ હક જલપાઈગુડી જિલ્લાના માલબજાર સબડિવિઝનના ક્રાંતિ કી રાજાડાંગા ગ્રામ પંચાયતના એક દૂરના ગામ ધારલાગુડીના રહેવાસી છે. 1995માં, એમ્બ્યુલન્સ સુવિધાઓના અભાવે, તેઓ તેમની બીમાર માતા, ઝફુરન્નેસા બેવાને બચાવી શક્યા નહતા. એમ્બ્યુલન્સ ના મળવાને કારણે તેમની માતાનું હોસ્પિટલ લઇ જતા સમયે રસ્તામાં જ નિધન થયું હતું.

કરીમુલ હક તેમની માતાની સારવાર વગરની મોતને સ્વીકારી શકતા નહતા. આ ઘટના બાદ તેમણે સંકલ્પ કર્યો કે પોતાનું જીવન આ કામ માટે સમર્પિત કરશે જેથી એમ્બ્યુલન્સને કારણે કોઇ અન્યની માતા કે કોઇ પણ વ્યક્તિનું મોત ના થાય.અહીંથી " "બાઈક એમ્બ્યુલન્સ" યાત્રા શરૂ થઈ હતી.

પદ્મ શ્રીથી સમ્માનિત

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેમણે ઇમરજન્સી સેવા પુરી પાડી લગભગ સાત હજાર લોકોનો જીવ બચાવ્યો છે. સમાજમાં અજોડ યોગદાન બદલ 2017માં પદ્મશ્રીથી સમ્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તે ગામના ગરીબ બીમાર લોકોને ક્યારેક સાઇકલ પર તો ક્યારેક મોટર સાઇકલ પર હોસ્પિટલ લઇ જાય છે.માલબજાર સબ-ડિવિઝનલ હોસ્પિટલ હોય કે જલપાઈગુડી જિલ્લા સદર હોસ્પિટલ, તેમનો અટલ ધ્યેય દર્દીઓને ઝડપી તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવાનો રહ્યો છે.

હીરો માટે વિવાદ

2018માં,મુંબઇ સ્થિત ફિલ્મ નિર્માતા વિનય મુદગલે કરીમુલ હકની બાયોપિક બનાવવા માટે એક કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કર્યો હતો. કોન્ટ્રાક્ટ બાદ નિર્દેશક તેમના ઘરે પણ ગયા હતા. બાયોપિકમાં ઘણીવાર નિર્માતાઓ અને દિગ્દર્શકો વચ્ચે મુખ્ય ભૂમિકા કોણ ભજવશે તે અંગે વિવાદો થાય છે.

'બાઇક એમ્બ્યુલન્સ દાદા' કરીમુલ હકે જણાવ્યું, "2018માં, વિનય મુદગલ સાથે હિન્દીમાં બાયોપિક બનાવવા માટે કરાર કર્યો હતો, પરંતુ મારું પાત્ર કોણ ભજવશે તે સ્પષ્ટ નહોતું. પછી મેં મુદગલ સરને કહ્યું કે જો ફિલ્મ બંગાળીમાં બનાવવી હોય, તો દેવને મુખ્ય ભૂમિકા આપવી જોઈએ. તે માની ગયા અને દેવે પણ મારો પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો નહતો. હવે દેવ મારા ઘરે રહેશે અને મારું પાત્ર ભજવવા માટે થોડા દિવસો માટે મારી જીવનશૈલીનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરશે."

આવતા વર્ષે રિલીઝ થશે ફિલ્મ

અભિનેતા દેવ કરીમુલ હકની ભૂમિકા ભજવવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. દેવે કહ્યું, "હું 'બાઇક એમ્બ્યુલન્સ દાદા' કરીમુલ હકની ભૂમિકા ભજવવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. મને આશા છે કે આ બાયોપિક ખૂબ જ સારી રહેશે. આ ફિલ્મ કોલકાતા અને જલપાઇગુડી જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએ શૂટ કરવામાં આવશે. મેં પહેલા જલપાઇગુડીમાં શૂટિંગ કર્યું છે, તેથી તે મારા માટે એક પરિચિત સ્થળ છે અને મને ત્યાં કામ કરવાનો આનંદ આવે છે."

દેવ અભિનીત બંગાળી ફિલ્મ "બાઇક એમ્બ્યુલન્સ દાદા" આવતા વર્ષે (2026)માં રિલીઝ થશે. અભિનેતાએ બે દિવસ પહેલા તેમના જન્મદિવસ પર ફિલ્મનું પોસ્ટર પણ રિલીઝ કર્યું હતું.

યુવાનોને પ્રેરણા આપવા માંગે છે

પદ્મશ્રી એવોર્ડથી 'બાઇક એમ્બ્યુલન્સ દાદા' ને દેશભરમાં નવી ઓળખ મળી છે. હવે, તેમની જીવનકથા મોટા પડદા પર બતાવવામાં આવશે. તેમનું સ્વપ્ન તેમના ઘરે એક સેવા કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવાનું અને દર્દીઓની સારવાર કરવાનું છે, અને તેથી જ તેઓ તેમના પોતાના ઘરમાં એક હોસ્પિટલ બનાવી રહ્યા છે.

કરીમુલ હકે કહ્યું, "હું ફિલ્મમાંથી કમાતા પૈસાનો ઉપયોગ હોસ્પિટલ બનાવવા માટે કરીશ." કરીમુલ તેમના સામાજિક કાર્ય દ્વારા ઉત્તર બંગાળના યુવાનોને પ્રેરણા આપવા માંગે છે.

