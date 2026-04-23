બિકાજીના CMD શિવરતન અગ્રવાલ 'ફન્ના બાબુ'નું અવસાન, ઉદ્યોગ જગતમાં શોકનો માહોલ
બિકાનેરના ભુજિયાને આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રાન્ડ તરીકે સ્થાપિત કરનાર શિવરતન અગ્રવાલનું ગુરુવારે સવારે અવસાન થયું.
Published : April 23, 2026 at 12:46 PM IST
બિકાનેર: બિકાનેરના ઉદ્યોગ અને સામાજિક ક્ષેત્ર બંનેમાં ઊંડા શોકનું વાતાવરણ છે. શિવરતન અગ્રવાલે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બિકાજીની ઓળખ સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, કંપનીએ પરંપરાગત ભુજિયા અને નમકીનને વૈશ્વિક મંચ પર પહોંચાડ્યા અને બિકાનેરના ભોજનને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવી. તેઓ તેમના સરળ સ્વભાવ અને દૂરંદેશી વિચારસરણી માટે જાણીતા હતા.
બિકાનેરના સાંસદ અર્જુન રામ મેઘવાલે પણ તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, "બિકાનેરના વરિષ્ઠ ઉદ્યોગપતિ, પરોપકારી અને બિકાજી ગ્રુપના સ્થાપક, શિવરતન અગ્રવાલ 'ફન્ના બાબુ'ના અચાનક અવસાનના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે." સમાજ સેવા, ઉદ્યોગ અને બિકાનેરની વૈશ્વિક ખ્યાતિમાં તેમનું અમૂલ્ય યોગદાન હંમેશા અવિસ્મરણીય રહેશે. ભગવાન દિવંગત આત્માને તેમના ચરણોમાં સ્થાન આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારને આ અપાર ખોટ સહન કરવાની શક્તિ આપે.
ભામાશાહ તરીકે ઓળખાય છે: તેમના પરિવારમાં તેમના પુત્ર, દીપક અગ્રવાલનો સમાવેશ થાય છે, જે હાલમાં વ્યવસાયનું સંચાલન કરે છે અને કંપનીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. શિવરતન અગ્રવાલ બિકાનેરમાં એક અગ્રણી ભામાશાહ તરીકે પણ જાણીતા હતા. તેમણે શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સામાજિક ચિંતાઓ સંબંધિત અસંખ્ય કાર્યોમાં ઉદારતાથી યોગદાન આપ્યું. તેમના સમર્થનથી ઘણી સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને મજબૂતી મળી.
ઉદ્યોગ, વ્યાપાર સંગઠનો અને સામાજિક સંસ્થાઓએ તેમના અવસાન પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો છે અને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. બિકાનેર શહેરે એક એવું વ્યક્તિત્વ ગુમાવ્યું છે જેમણે માત્ર વ્યવસાયમાં સફળતા જ નહીં પરંતુ સામાજિક સેવા પર પણ અમીટ છાપ છોડી હતી. રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રના લોકોએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
