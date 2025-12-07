પત્ની સાથે ઝઘડા બાદ પિતાએ બે બાળકોને પીવડાવી ઝેરી દવા, પછી પોતે પણ મોતને કર્યુ વ્હાલું, ત્રણેયના મોતથી અરેરાટી
આ ઘટના બિજનૌરના હિમપુર દીપા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના મુબારકપુર ખાદર ગામની છે, ઘટના બાદ સમગ્ર ગામમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
Published : December 7, 2025 at 1:33 PM IST
બિજનોર: હિમપુર દીપા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા મુબારકપુર ખાદર ગામમાં બે માસૂમ બાળકો અને એક યુવાનના અસંમજસભરી સ્થિતિમાં મોત થયા છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે, પત્ની સાથેના ઝઘડા બાદ પતિએ બે બાળકોને ઝેર આપી દીધું અને પછી આત્મહત્યા કરી લીધી. ત્રણેયના મૃતદેહ ગામની બહાર ખેતરમાં પડેલા મળી આવ્યા હતા. પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધા છે અને કેસના અન્ય પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે.
શુક્રવારે રાત્રે હિમપુર દીપા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મુબારકપુર ખાદરના રહેવાસી બાબુરામનો તેની પત્ની રીટા સાથે કોઈ બાબતને લઈને ઝઘડો થયો હતો. ત્યારબાદ શનિવારે બપોરે બાબુરામ તેના બે બાળકો દેવાંશ (5) અને હર્ષિકા (3) સાથે ઘરેથી નીકળી ગયો હતો અને કહ્યું હતું કે, તે વાળ કાપવા જઈ રહ્યો છે. થોડા સમય પછી, સમાચાર આવ્યા કે બાબુરામ અને બે બાળકોના મૃતદેહ ખેતરમાં પડ્યા છે.
આ સમાચાર મળતાં જ પરિવારના સભ્યો અને ગ્રામજનો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. પરિવારે તાત્કાલિક ત્રણેયને એક ખાનગી નર્સિંગ હોમમાં લઈ ગયા, જ્યાં પહેલા બે બાળકો અને પછી બાબુરામનું મૃત્યુ થયું. ગામલોકોમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયો હોવાની અફવા છે. પરિણામે, બાબુરામે બાળકોને ઝેર આપ્યું અને પછી પોતે પણ ઝેર પી લીધું. આ ઘટનાથી પરિવારમાં આક્રંદ વ્યાપી ગયો છે.
એસપી રૂરલ પ્રકાશ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનાની માહિતી વિસ્તારની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી મળી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મુબારકપુર ખાદરના રહેવાસી બાબુરામે તેના બે બાળકોને ઝેર આપીને આત્મહત્યા કરી હતી. પરિવારના સભ્યોની પૂછપરછ કરતાં જાણવા મળ્યું કે, બાબુરામે કૌટુંબિક મતભેદને કારણે આ કડક પગલું ભર્યું હતું. પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘણી વખત ઝઘડો થતો હતો. પરિણામે, પત્ની તેના માતાપિતાના ઘરે ગઈ હતી અને શુક્રવારે સવારે ઘરે પરત ફરી હતી. શુક્રવારે રાત્રે ઘરે પરત ફર્યા બાદ, બંને વચ્ચે કોઈ વાતને લઈને ફરી ઝઘડો થયો, જેના કારણે આ ભયાનક ઘટના બની. બાબુરામ ખેતી કરીને અને ઈ-રિક્ષામાં શાકભાજી વેચીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતો હતો.