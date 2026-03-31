બિહારના નાલંદાના શીતલા મંદિરમાં ભાગદોડ, 8 શ્રદ્ધાળુંના મોત, સરકારે મૃતકોના પરિજનોને 6-6 લાખની સહાયની કરી જાહેરાત
નાલંદાના મઘડામા શીતલા માતાના મંદિરમાં પૂજા-પાઠ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડ 8 શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયાં છે, અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
Published : March 31, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 12:17 PM IST
નાલંદા, બિહાર: બિહાર શરીફના મઘડામાં પ્રખ્યાત મા શીતળા મંદિરમાં મંગળવારે પૂજા-પાઠ દરમિયાન ભાગદોડ મચી ગઈ. ભીડને કારણે થયેલી આ ઘટનામાં આઠ શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે, અને ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ઘણાની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. મૃત્યુઆંક વધવાની પણ આશંકા છે.
અનેક શ્રદ્ધાળુઓના મોત: ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. મંદિર વ્યવસ્થાપન અને વહીવટીતંત્રની બેદરકારીને લઈને લોકો રોષે ભરાયા છે. દીપનગર પોલીસ સ્ટેશન, સદર ડીએસપી અને એસડીએમની એક ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી હતી. ઘટનાનું કારણ જાણવા માટે પોલીસ ઈજાગ્રસ્તોની પૂછપરછ કરી રહી છે.
#WATCH बिहार: नालंदा के मघड़ा गांव में स्थित मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि कुछ लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
ભીડ વ્યવસ્થાપન અંગે પ્રશ્નો: તહેવારો અને ધાર્મિક પ્રસંગો દરમિયાન મંદિરમાં ઘણીવાર મોટી ભીડ ઉમટે છે, પરંતુ આ વખતે સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો સ્પષ્ટ અભાવ હતો. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે પૂરતા પોલીસ દળ કે બેરિકેડ તૈનાત કરવામાં આવ્યા ન હતા. વહીવટીતંત્રે સંપૂર્ણ તપાસનું વચન આપ્યું છે અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીનું વચન આપ્યું છે.
नालंदा मां शीतला मंदिर भगदड़ | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये (कुल 6 लाख रुपये प्रति व्यक्ति) की सहायता राशि देने की घोषणा की है। — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
રાજ્ય સરકારે સહાયની કરી જાહેરાત
ઘટનાને લઈને બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ છે. આ ઉપરાં આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવેલા લોકોના પરિવારજનોને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ તરફથી 4 લાખ રૂપિયા અને મુખ્યમંત્રી રાહત ભંડોળમાંથી 2 લાખ રૂપિયા એમ કુલ 6 લાખ રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિ સહાયની જાહેરાત કરી છે.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया, " नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुर्घटना में जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई और जो घायल हुए, उन सभी के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सरकार प्रभावित परिवारों… — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ ટ્વીટ કર્યું, "નાલંદાના માતા શિતલા મંદિરમાં થયેલી દુ:ખદ ભાગદોડ અત્યંત હૃદયદ્રાવક છે. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા ભાવિકો અને ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકો પ્રત્યે હું સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. સરકાર અસરગ્રસ્ત પરિવારોને તમામ શક્ય સહાય અને રાહત પૂરી પાડી રહી છે. ઈજાગ્રસ્તોની યોગ્ય સારવાર માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભગવાન મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને આ દુઃખની ઘડીમાં શક્તિ આપે. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું."