બિહારના લખીસરાયના અશોકધામ મંદિરમાં નાસભાગ, 7 શ્રદ્ધાળુઓના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત
બિહારના લખીસરાયમાં આવેલા અશોકધામ મંદિરમાં થયેલી ભાગદોડમાં અનેક શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે. જ્યારે અસંખ્ય ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
Published : August 17, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:39 AM IST
લખીસરાય: બિહારના લખીસરાય જિલ્લામાં અશોક ધામમાં નાસભાગની ઘટના સામે આવી છે. આ ભાગદોડમાં સાત શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે.
જોકે, વહીવટીતંત્ર દ્વારા હજુ સુધી મૃત્યુંને લઈને કોઈ આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. અહેવાલો અનુસાર, શ્રાવણના ત્રીજા સોમવારે જળાભિષેક કરવા માટે આશરે 50,000 શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન ભાગદોડ મચી હતી.
#WATCH | Bihar: Seven people died in a stampede-like incident at Ashokdham in Lakhisarai. Several injuries reported.— ANI (@ANI) August 17, 2026
Visuals from the hospital and area of the incident. pic.twitter.com/NghSZcnBAF
એકબીજા નીચે કચડાયા ભક્તો
ભાગદોડ પછી, શ્રદ્ધાળુઓ આમ-તેમ દોડવા લાગ્યા, અને ઘણા એકબીજા નીચે કચડાઈ ગયા. માહિતી મળ્યા બાદ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી વહીવટી ટીમ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી રહી છે. અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
#WATCH | UPDATE | Bihar: Seven people died in a stampede-like incident at Ashokdham Temple in Lakhisarai. Several injuries reported.— ANI (@ANI) August 17, 2026
SDPO Shivam Kumar tells ANI, " seven casualties have been reported. it is being said that an electric pole fell there and people were… pic.twitter.com/JGvmh9MsoX
લખીસરાય જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શૈલેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટના સવારે 6:30 વાગ્યે બની હતી. મંદિરમાં અચાનક ભીડ વધી ગઈ હતી. સ્ટેશન પર બે ટ્રેનો ઉભી રહી હતી, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ મંદિર સંકુલ તરફ આવી ગયા હતા. સવારે બેરિકેડ તૂટી પડતાં ભક્તો લાઇનમાં ઉભા હતા. ભક્તો એકબીજા પર પડી ગયા, જેના કારણે નાસભાગ મચી ગઈ. આ અકસ્માતમાં ભારે ગરમીનું કારણ બની શકે છે."
#WATCH | Lakhisarai DM Shailendra Kumar says, " the queue of devotees had reached till ashokdham halt. two trains had stopped at the halt. suddenly, an electric pole fell there. the pole was located on the right side of the men's queue. when the pole collapsed, a rumour spread… https://t.co/utto4M8r8c pic.twitter.com/Q14X6PVLmX— ANI (@ANI) August 17, 2026
"મંદિર સંકુલમાં ભારે ગરમી અને ભીડને કારણે આ અકસ્માત થયો. આ દુર્ઘટનામાં કેટલાં લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા તે જાણવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ઘાયલોની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે." - શૈલેન્દ્ર કુમાર, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, લખીસરાય
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