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બિહારના લખીસરાયના અશોકધામ મંદિરમાં નાસભાગ, 7 શ્રદ્ધાળુઓના મોત, અનેક ઈજાગ્રસ્ત

બિહારના લખીસરાયમાં આવેલા અશોકધામ મંદિરમાં થયેલી ભાગદોડમાં અનેક શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા છે. જ્યારે અસંખ્ય ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

બિહારના લખીસરાયના અશોકધામ મંદિરમાં નાસભાગ
બિહારના લખીસરાયના અશોકધામ મંદિરમાં નાસભાગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 8:53 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 10:39 AM IST

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લખીસરાય: બિહારના લખીસરાય જિલ્લામાં અશોક ધામમાં નાસભાગની ઘટના સામે આવી છે. આ ભાગદોડમાં સાત શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે.

જોકે, વહીવટીતંત્ર દ્વારા હજુ સુધી મૃત્યુંને લઈને કોઈ આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. અહેવાલો અનુસાર, શ્રાવણના ત્રીજા સોમવારે જળાભિષેક કરવા માટે આશરે 50,000 શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચ્યા હતા. આ સમય દરમિયાન ભાગદોડ મચી હતી.

એકબીજા નીચે કચડાયા ભક્તો

ભાગદોડ પછી, શ્રદ્ધાળુઓ આમ-તેમ દોડવા લાગ્યા, અને ઘણા એકબીજા નીચે કચડાઈ ગયા. માહિતી મળ્યા બાદ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી વહીવટી ટીમ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી રહી છે. અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

લખીસરાય જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શૈલેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટના સવારે 6:30 વાગ્યે બની હતી. મંદિરમાં અચાનક ભીડ વધી ગઈ હતી. સ્ટેશન પર બે ટ્રેનો ઉભી રહી હતી, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ મંદિર સંકુલ તરફ આવી ગયા હતા. સવારે બેરિકેડ તૂટી પડતાં ભક્તો લાઇનમાં ઉભા હતા. ભક્તો એકબીજા પર પડી ગયા, જેના કારણે નાસભાગ મચી ગઈ. આ અકસ્માતમાં ભારે ગરમીનું કારણ બની શકે છે."

"મંદિર સંકુલમાં ભારે ગરમી અને ભીડને કારણે આ અકસ્માત થયો. આ દુર્ઘટનામાં કેટલાં લોકોના મૃત્યુ નીપજ્યા તે જાણવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ઘાયલોની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે." - શૈલેન્દ્ર કુમાર, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, લખીસરાય

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Last Updated : August 17, 2026 at 10:39 AM IST

TAGGED:

STAMPEDE IN BIHAR
LAKHISARAI STAMPEDE
ASHOKDHAM TEMPLE
ભાગદોડની ઘટના
BIHAR STAMPEDE

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