1987માં MLA અને 2000માં CM... અત્યાર સુધી 10 વખત મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લઈ ચૂક્યા છે નીતિશ કુમાર
નીતિશ કુમાર દસમી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. મુન્નાથી મુખ્યમંત્રી બનવા સુધીની તેમની સફર ખૂબ જ રસપ્રદ છે. વાંચો આ અનકહી વાર્તા.
Published : November 20, 2025 at 5:22 PM IST
પટના: બિહારના નાલંદા જિલ્લાના મુન્ના તરીકે જાણીતા નીતિશ કુમારે 10મી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લઈને એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. જ્યારે અન્ય ઘણા મુખ્યમંત્રીઓએ તેમના કરતા વધુ સમય સુધી મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું છે, ત્યારે કોઈએ છ વખતથી વધુ વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા નથી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, તેમના અનેક કેબિનેટ મંત્રીઓ, વિવિધ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને અન્ય મહાનુભાવો તેમના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજર રહ્યા હતા.
10મી વખત શપથ લેવાનો રેકોર્ડ: બિહારમાં અત્યાર સુધીમાં 23 મુખ્યમંત્રીઓ રહ્યા છે. આમાંથી ફક્ત ચાર જ લોકોએ પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આ મુખ્યમંત્રીઓમાંથી બે એક જ પરિવારના છે: લાલુ યાદવ અને રાબડી દેવી. બાકીના બે પ્રથમ મુખ્યમંત્રી, શ્રી કૃષ્ણ સિંહ અને નીતિશ કુમાર પોતે છે. નીતિશ કુમાર બિહારમાં સૌથી વધુ વખત મુખ્યમંત્રી બનવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે, જેમણે દસ વખત સેવા આપી છે.
નીતિશ કુમાર ઉપરાંત, જગન્નાથ મિશ્રાએ ત્રણ વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી, જ્યારે ભોલા પાસવાન શાસ્ત્રીએ પણ ત્રણ વખત સેવા આપી હતી. રાબડી દેવીએ પણ ત્રણ વખત મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું છે, જ્યારે લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને કર્પૂરી ઠાકુરે બે-બે વખત મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું છે. જગન્નાથ મિશ્રા અને ભોલા પાસવાન શાસ્ત્રી, ત્રણ વખત મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યા હોવા છતાં, ક્યારેય તેમનો સંપૂર્ણ કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો નથી. કર્પૂરી ઠાકુર, બે વખત સેવા આપવા છતાં, તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.
નીતિશ કુમારે ક્યારે શપથ લીધા? નીતિશ કુમાર પહેલી વાર 3 માર્ચ, 2000ના રોજ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા, પરંતુ સાત દિવસમાં રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી. તેઓ 24 નવેમ્બર, 2005 ના રોજ બીજી વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા અને પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો. તેમણે 26 નવેમ્બર, 2010 ના રોજ ત્રીજી વખત મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લીધા. લોકસભા ચૂંટણીમાં કારમી હાર બાદ, તેમણે 17 મે, 2014 ના રોજ રાજીનામું આપ્યું, અને જીતન રામ માંઝી તેમના સ્થાને મુખ્યમંત્રી બન્યા. જોકે, તેમણે 22 ફેબ્રુઆરી, 2015 ના રોજ પદના શપથ લઈને ચોથી વખત સત્તા સંભાળી હતી. ત્યારથી, નીતિશ કુમાર સતત મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે, પરંતુ પક્ષ બદલાતા રહેવાને કારણે તેમને ઘણી વખત પદના શપથ લેવા પડ્યા છે.
2025 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વિજય પછી, જ્યારે મહાગઠબંધન સરકાર બની, ત્યારે તેમણે 20 નવેમ્બર, 2015 ના રોજ પાંચમી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. તેમણે 27 જુલાઈ, 2017 ના રોજ NDA ના મુખ્યમંત્રી તરીકે છઠ્ઠી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. 2020ની જીત પછી, તેઓ 16 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ સાતમી વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા. 2022 માં, તેઓ ફરીથી મહાગઠબંધનમાં જોડાયા અને 9 ઓગસ્ટના રોજ આઠમી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા, તેઓ એનડીએમાં પાછા ફર્યા અને 28 જાન્યુઆરી, 2024 ના રોજ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. તેમણે આજે, 20 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ 10મી વખત શપથ લીધા.
કયા મુખ્યમંત્રીએ કેટલી વાર શપથ લીધા છે?: નીતિશ કુમાર દેશના એકમાત્ર મુખ્યમંત્રી છે જેમણે રેકોર્ડ 10 વખત શપથ લીધા છે. આ પછી, વીરભદ્ર સિંહે હિમાચલ પ્રદેશમાં છ વખત, જયલલિતાએ તમિલનાડુમાં છ વખત, પવન કુમાર ચામલિંગે સિક્કિમમાં પાંચ વખત, નવીન પટનાયકે ઓડિશામાં પાંચ વખત, જ્યોતિ બાસુએ પશ્ચિમ બંગાળમાં પાંચ વખત અને ગેગોંગ અપાંગે ઓડિશામાં પાંચ વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
નીતિશ કુમારનો રાજકીય પ્રવાસ: નીતિશ કુમારનો જન્મ 1 માર્ચ, 1951ના રોજ પટણા જિલ્લાના બખ્તિયારપુરમાં થયો હતો. તેમના પિતા કવિરાજ રામ લખન સિંહ એક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને ચિકિત્સક હતા. તેમણે તેમના પિતાને દવાના પેકેટ બનાવવામાં પણ મદદ કરી હતી. તેમનું બાળપણનું નામ મુન્ના હતું. બખ્તિયારપુરમાં શાળાકીય શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમણે 1972માં પટણાની બિહાર કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગમાં એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી મેળવ્યા પછી, તેમણે બિહાર રાજ્ય વીજળી બોર્ડમાં પણ કામ કર્યું હતું, પરંતુ તેઓ લાંબા સમય સુધી આ પદ પર રહ્યા નહીં.
દરમિયાન, નીતિશ કુમારે 1973માં લગ્ન કર્યા, એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી. તેમની પત્ની, મંજુ કુમારી સિંહા, પટણાની એક શાળામાં શિક્ષિકા હતી. તેમની પત્નીનું 2007માં અવસાન થયું. તેમને એક પુત્ર, નિશાંત કુમાર છે, જે એન્જિનિયર છે. તેઓ રાજકારણથી દૂર રહે છે.
જેપી આંદોલનથી નીતિશ કુમારનો ઉદભવ થયો: નીતિશ કુમારની રાજકીય કારકિર્દી 1974ના વિદ્યાર્થી આંદોલનથી શરૂ થઈ હતી. જેપી ચળવળ દરમિયાન કટોકટી દરમિયાન તેમને જેલ પણ જવું પડ્યું હતું. નીતિશ કુમારે 1977 અને 1980માં હરનૌતથી વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી પરંતુ તેમને નિષ્ફળતા મળી હતી. સતત બે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ બાદ, તેઓ 1985માં પહેલી વાર હરનૌતથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. 1987માં તેઓ યુવા લોકદળના પ્રમુખ બન્યા હતા. 1989માં તેઓ બિહાર જનતા દળના સચિવ બન્યા હતા અને 1989માં પહેલી વાર લોકસભામાં ચૂંટાયા હતા.
1990માં નીતિશ કુમાર પહેલી વાર કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં કૃષિ રાજ્યમંત્રી તરીકે જોડાયા. 1991માં તેમણે ફરી લોકસભા ચૂંટણી જીતી. તેઓ જનતા દળના રાષ્ટ્રીય સચિવ અને સંસદમાં જનતા દળના ઉપનેતા પણ બન્યા. તેમણે લાલુ પ્રસાદ યાદવથી અલગ થઈને 1994માં જ્યોર્જ ફર્નાન્ડિસ સાથે સમતા પાર્ટીની રચના કરી. તેમણે 1999માં કેન્દ્રીય રેલ્વે અને ભૂગર્ભ પરિવહન મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી. 1999ના ટ્રેન અકસ્માત બાદ તેમણે મંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું.
2000માં પહેલી વાર મુખ્યમંત્રી બન્યા: 2000ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નીતિશ કુમાર સાત દિવસ માટે મુખ્યમંત્રી બન્યા. બહુમતી સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ જતાં તેમને રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી. મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ, તેઓ ફરીથી કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં કૃષિ મંત્રી બન્યા. તેમણે 2001 થી 2004 સુધી અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં કેન્દ્રીય રેલ્વે મંત્રી તરીકે સેવા આપી. 2003માં, તેમણે જનતા દળ યુનાઇટેડની રચના કરવા માટે સમતા પાર્ટીને શરદ યાદવના જનતા દળ સાથે મર્જ કરી. તેમણે 2004ની લોકસભા ચૂંટણી બારહ અને નાલંદા બંને બેઠક પરથી લડી હતી. જોકે તેઓ બારહથી ચૂંટણી હારી ગયા હતા, પરંતુ તેઓ નાલંદાથી જીત્યા હતા.
નવેમ્બર 2005માં જ્યારે NDA સરકાર બની ત્યારે નીતીશ કુમાર બિહારના મુખ્યમંત્રી બન્યા. 2014-15માં થોડા મહિનાઓ સિવાય (જ્યારે જીતન રામ માંઝી મુખ્યમંત્રી હતા), તેઓ છેલ્લા 20 વર્ષથી બિહારમાં સત્તાના વડા રહ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 2004થી, નીતીશ કુમારે લોકસભા કે વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી નથી. તેઓ સતત વિધાન પરિષદના સભ્ય રહ્યા છે.
એક સમયે મોદીના વિરોધમાં NDA છોડી દીધું હતું: જ્યારે આજે તેમને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નજીકના સાથી તરીકે જોવામાં આવી શકે છે, ત્યારે તેમણે એક સમયે મોદીના વડા પ્રધાન બનવાના માર્ગમાં અવરોધ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. નરેન્દ્ર મોદીના વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકનથી નારાજ, નીતીશે ગઠબંધન તોડી નાખ્યું અને 2014ની લોકસભા ચૂંટણી એકલા લડ્યા, જેમાં ફક્ત બે બેઠકો જીતી હતી.
જૂના મિત્ર લાલુ સાથે ફરી મળ્યા: ભાજપથી અલગ થયા પછી અને લોકસભા ચૂંટણીમાં નિષ્ફળ ગયા પછી, તેઓ લાલુ પ્રસાદ યાદવની નજીક ગયા અને 2015 ની વિધાનસભા ચૂંટણી મહાગઠબંધન સાથે લડ્યા. તેમણે પ્રચંડ બહુમતી સાથે સરકાર બનાવી, પરંતુ 2017 માં, તેમણે ફરીથી પક્ષ બદલીને NDA સાથે સરકાર બનાવી. 2022 માં, નીતિશ કુમારે ફરી એકવાર પક્ષ બદલીને મહાગઠબંધન સાથે સરકાર બનાવી, પરંતુ લોકસભા ચૂંટણી પહેલા NDA માં પાછા ફર્યા.
નિર્દોષ રાજકીય કારકિર્દી: લગભગ 20 વર્ષ સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપવા છતાં, નીતિશ કુમાર પર ક્યારેય ભાઈ-ભત્રીજાવાદ કે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લાગ્યો નથી. તેમના વિરોધીઓ પણ તેમની નિર્દોષ છબીની પ્રશંસા કરે છે. લાલુ યાદવ, રામવિલાસ પાસવાન, જીતન રામ માંઝી અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહા સહિતના અગ્રણી નેતાઓએ તેમના પરિવારના સભ્યોને રાજકારણમાં પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું, જ્યારે નીતિશ કુમારે તેમના પુત્ર નિશાંતને રાજકારણથી દૂર રાખ્યા. નીતિશ કુમારને તેમના ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે અનેક સંસ્થાઓ તરફથી પુરસ્કારો પણ મળ્યા છે.
નીતિશ કુમારના ઘણા ઉપનામો: નીતિશ કુમાર ઘણા ઉપનામોથી જાણીતા છે. બાળપણમાં, તેમના પરિવાર દ્વારા તેમને મુન્ના કહેવામાં આવતા હતા. મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી, તેઓ તેમના કામને કારણે "સુશાસન બાબુ" તરીકે પ્રખ્યાત થયા. પૂર દરમિયાન, તેઓ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મદદ કરવા બદલ "ક્વિટલ્યા બાબા" તરીકે પ્રખ્યાત થયા. વારંવાર ઉલટી-ચુકવણી કરવા બદલ તેમને "પલટુ રામ" પણ કહેવામાં આવતા હતા.
તેમના ઉલટી-ચુકવણી માટે પણ જાણીતા: જ્યારે નીતિશ કુમાર ભાજપથી અલગ થયા, ત્યારે તેમણે વિધાનસભામાં કહ્યું, "હું ધૂળમાં ફેરવાઈ જઈશ પણ ભાજપમાં નહીં જોડાઈશ." જોકે, થોડા મહિના પછી, 2017 માં, તેમણે ફરીથી ભાજપ સાથે સરકાર બનાવી. તેવી જ રીતે, મહાગઠબંધનમાં ક્યારેય જોડાવાનું વચન આપનાર નીતિશ કુમાર 2022 માં મહાગઠબંધનમાં જોડાયા. 2015 ની ચૂંટણીમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નીતિશ કુમારના "રાજકીય ડીએનએ" પર કટાક્ષમાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, એક નિવેદન જેણે તે સમયે નોંધપાત્ર વિવાદ ઉભો કર્યો.
નીતિશે અનેક પ્રવાસો પણ કર્યા: બિહારમાં, નીતિશ કુમારે "ન્યાય યાત્રા" થી લઈને "વિકાસ યાત્રા" અને "ધન્યવાદ યાત્રા" સુધીના વિવિધ નામો હેઠળ એક ડઝનથી વધુ પ્રવાસો કરીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેમની યાત્રાઓ દરમિયાન મળેલા પ્રતિસાદના આધારે, તેમણે અનેક વિકાસ યોજનાઓ શરૂ કરી. સાયકલ યોજના, ગણવેશ યોજના અને શિષ્યવૃત્તિ યોજના મુખ્ય યોજનાઓમાં શામેલ છે. દૂરના વિસ્તારોમાંથી પાંચ કલાકમાં પટના પહોંચવા માટે રોડ કનેક્ટિવિટી, દરેક ઘર માટે આરોગ્ય, શિક્ષણ અને વીજળી, દરેક ઘર માટે નળનું પાણી, સાત નિશ્ચય યોજના, સંપૂર્ણ દારૂબંધી અને મહિલા અનામત તેમના મુખ્ય નિર્ણયો રહ્યા છે.
નીતિશ કુમારમાં વિશ્વાસ અકબંધ છે: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, નીતિશ કુમારના સ્વાસ્થ્ય અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. વિપક્ષી પક્ષના નેતાઓ તેમને માનસિક રીતે "બીમાર" કહી રહ્યા છે, પરંતુ આ છતાં, નીતિશ કુમાર ફરી એકવાર જનતાના સૌથી વિશ્વસનીય ચહેરા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. 243 સભ્યોની બિહાર વિધાનસભામાં 202 બેઠકો પર NDAનો વિજય નીતિશ કુમારના ઉત્તમ નેતૃત્વ અને લોકપ્રિયતાનો પુરાવો છે.
2025 ચૂંટણી પરિણામ: 2025ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDA એ 202 બેઠકો જીતી હતી. આમાંથી, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 89 બેઠકો, જનતા દળ યુનાઇટેડે 85, લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામવિલાસ) એ 19, હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચાએ 5 અને રાષ્ટ્રીય લોક મોરચાએ 4 બેઠકો જીતી હતી. આ દરમિયાન, મહાગઠબંધન 35 બેઠકો પર સમેટાઈ ગયું, જેમાં RJD એ 25, કોંગ્રેસે 6, CPI (ML) એ 2 અને CPM અને IIP એ એક-એક બેઠક જીતી. વધુમાં, AIMIM એ 5 બેઠકો જીતી, અને બહુજન સમાજ પાર્ટીએ એક બેઠક જીતી.
