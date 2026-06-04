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બિહારમાં ખાનગી હોસ્પિટલના ICU વોર્ડમાં ભીષણ આગ, 3 દર્દીઓના મોત... 20થી વધુ દાઝ્યા

મુઝફ્ફરપુરની એક હોસ્પિટલના ICUમાં આગ લાગવાથી ઘણા દર્દીઓના મોત થયા છે, જ્યારે 20 થી વધુ લોકો દાઝી ગયા છે. સંપૂર્ણ અહેવાલ વાંચો—

બિહારમાં ખાનગી હોસ્પિટલના ICU વોર્ડમાં ભીષણ આગ
બિહારમાં ખાનગી હોસ્પિટલના ICU વોર્ડમાં ભીષણ આગ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 8:05 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 9:02 AM IST

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મુઝફ્ફરપુર: બિહારના મુઝફ્ફરપુરના બ્રહ્મપુરા વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી પ્રસાદ હોસ્પિટલના ICU વોર્ડમાં મોડી રાત્રે અચાનક અને ભીષણ આગ લાગી. આ દુ:ખદ ઘટનામાં 20 થી વધુ દર્દીઓ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા, જ્યારે 3 દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં અરાજકતા અને ગભરાટનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.

ICUમાં ચીસો અને અરાજકતા: પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આગ અને ધુમાડો નીકળતા જ સમગ્ર હોસ્પિટલમાં મદદ માટે ચીસો અને બૂમો પડી હતી. હોસ્પિટલના સ્ટાફ અને આસપાસના સ્થાનિક રહેવાસીઓએ તાત્કાલિક બારીઓ તોડીને દર્દીઓને સુરક્ષિત સ્થળે ખેંચી લીધા. આ કારણે ઘણા દર્દીઓના જીવ બચી ગયા હતા.

આઠ ફાયરની ગાડીઓ પહોંચી: આગની ઘટનાની સૂચના મળતાં, ફાયર વિભાગની આઠ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી. ભારે પ્રયાસો પછી, ફાયર કર્મચારીઓએ આગને સંપૂર્ણ કાબુમાં લેવામાં સફળતા મેળવી. આગને કાબુમાં લેવામાં ઘણો સમય લાગ્યો, જે દરમિયાન સમગ્ર હોસ્પિટલ પરિસરમાં તણાવપૂર્ણ માહોલ રહ્યો.

દાઝી ગયેલી દર્દીઓની સારવાર ચાલુ: જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ બચાવ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્થળ પર પહોંચ્યા. બધા ઘાયલ દર્દીઓને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા મુઝફ્ફરપુરની વિવિધ હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ હાલમાં સારવાર હેઠળ છે.

મૃતકોની ઓળખ અને નુકસાનનું મૂલ્યાંકન: વહીવટી ટીમ હાલમાં મૃતકોની ઓળખ કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. તે જ સમયે, હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ અને પોલીસ સંયુક્ત રીતે ICU વોર્ડમાં થયેલા મિલકતના નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણ મૃત્યુ વિશે પ્રાથમિક માહિતી છે. તેની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે."

આગ કેવી રીતે લાગી: પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આગનું પ્રાથમિક કારણ ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ હોવાનું જણાય છે. જોકે, હજુ સુધી આની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતાં, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર તપાસ કરવા માટે એક ઉચ્ચ-સ્તરીય તપાસ સમિતિની રચના કરી છે.

રાહત કામગીરી ચાલુ છે; શોકમાં પરિવારો: ઘટના બાદ, રાહત કામગીરી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. અસરગ્રસ્ત પરિવારોમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે ખાતરી આપી છે કે તમામ પીડિતોને યોગ્ય વળતર અને સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. આ દુર્ઘટનાએ હોસ્પિટલ સુરક્ષા પ્રોટોકોલ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

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Last Updated : June 4, 2026 at 9:02 AM IST

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