માતા બીમાર પડી તો માની મન્નત, સાજી થઈ તો દોડીને 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શને જઈ રહ્યો છે દીકરો
દરરોજ 50 કીમીનું અંતર કાપી રહ્યો છે બિહારનો મોનુ, અત્યાર સુધી 6 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરી ચૂક્યો છે
Published : October 25, 2026 at 2:59 PM IST
પટના: માતાની બીમારીને કારણે એક પુત્રએ એવો સંકલ્પ લીધો, જેણે તેના જીવનની દિશા સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. બિહારના અરારિયા જિલ્લાના રહેવાસી મોનુ મેતુરબાલા (19) એ પોતાની માતાના સ્વાસ્થ્ય માટે ભગવાન શિવ સમક્ષ એક પ્રણ લીધું હતું. તેણે સંકલ્પ કર્યો કે જો તેની માતા સાજી થઈ જશે, તો તે દેશભરમાં આવેલા તમામ 12 જ્યોતિર્લિંગોની યાત્રા દોડીને પૂર્ણ કરશે. માતાના સાજા થયા બાદ, મોનુ પોતાનું વચન પૂરું કરવા માટે આ લાંબી યાત્રા પર નીકળી પડ્યો છે.
માતાના સ્વાસ્થ્ય સંકટે પુત્રને સંકલ્પ લેવા પ્રેર્યો
જ્યારે મોનુની માતા, લાલતી દેવી બીમાર પડ્યાં, ત્યારે પરિવાર ખૂબ ચિંતિત થઈ ગયો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે, ગળામાં માછલીનો કાંટો ફસાઈ જવાથી તેમની તબિયત વધુ બગડી ગઈ હતી. આ મુશ્કેલ સમયમાં, મોનુએ માતાના સ્વાસ્થ્ય સુધારા માટે ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી અને તમામ 12 જ્યોતિર્લિંગોની યાત્રા દોડીને પૂર્ણ કરવાનો સંકલ્પ લીધો. માતાના સાજા થયા પછી, તે આ તીર્થયાત્રા પર નીકળી પડ્યો. હવે તે ઘરે પાછા ફરતા પહેલાં, રસ્તામાં આવનારા તમામ પડકારોનો સામનો કરીને પોતાનો સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચયી છે.
"મારા ગળામાં માછલીનો કાંટો ફસાઈ ગયો હતો, જેના કારણે મને ખૂબ જ પીડા થઈ રહી હતી. તે સમયે મારા દીકરાએ મનોકામના કરી કે જો હું સાજી થઈ જઈશ, તો તે તમામ ૧૨ જ્યોતિર્લિંગોની યાત્રા કરશે — અને આ યાત્રા તે દોડીને પૂર્ણ કરશે. હું સાજી થઈ ગઈ, એટલે માર્ચ મહિનામાં તે ઘરથી નીકળી પડ્યો. હાલમાં તે મહારાષ્ટ્રમાં છે. તે ઘરેથી નીકળ્યા પછી હજુ સુધી પાછો આવ્યો નથી; તે તમામ ૧૨ જ્યોતિર્લિંગોના દર્શન કર્યા પછી જ પાછો ફરશે." — માલતી દેવી, મોનુના માતા
લલતી દેવીને પુત્ર પર ગર્વ છે
મોનુનો તેની માતા પ્રત્યેનો ઊંડો સ્નેહ આ યાત્રા પાછળનું મુખ્ય પ્રેરક બળ છે. તેની માતાની બીમારી દરમિયાન કરવામાં આવેલી પ્રાર્થનાઓ હવે હજારો કિલોમીટરની પદયાત્રામાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, લલ્તી દેવીને તેમના પુત્રના આ પ્રયાસ પર ગર્વ છે. જ્યાં એક તરફ મોનુ પોતાનો સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે દ્રઢ છે, ત્યાં બીજી તરફ તેનો પરિવાર તેની સુરક્ષિત વાપસીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છે.
રોજના 50 કિલોમીટરનું અંતર
મોનુની માતાના જણાવ્યા અનુસાર, તેણે માર્ચ 2026માં પોતાની યાત્રા શરૂ કરી હતી. આ યાત્રામાં ભગવાન શિવને સમર્પિત મુખ્ય તીર્થસ્થાનો સુધી પહોંચવા માટે વિવિધ રાજ્યોમાંથી પસાર થવાનો સમાવેશ થાય છે. તેની યાત્રાનું કુલ અંતર આશરે 8,000 કિલોમીટર હોવાનું કહેવાય છે. તેણે દરરોજ લગભગ 50 કિલોમીટરનું અંતર કાપવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. જોકે, યાત્રાના કુલ અંતર અને અત્યાર સુધી પૂર્ણ થયેલા તબક્કાઓ અંગેના અદ્યતન આંકડા હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી. હાલમાં, મોનુ મહારાષ્ટ્રમાં છે.
દોડવું એ જ લક્ષ્ય બની ગયું
પોતાના સંકલ્પને પૂરો કરવા માટે મોનુએ ભારે સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દરરોજ 50 કિલોમીટર દોડવું, જે અંતર એક સંપૂર્ણ મેરેથોન કરતાં પણ વધારે છે, તેના કારણે થાક તેના માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. તેમ છતાં, તે પોતાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે મક્કમ છે. મોનુનું જીવન હંમેશાં માત્ર ધાર્મિક યાત્રાઓ પૂરતું જ સીમિત નહોતું; તેને અભ્યાસ અને ક્રિકેટમાં પણ રસ હતો. આ ઉપરાંત, પોતાના પરિવારને આર્થિક મદદ કરવા માટે, તેણે ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે કામ કરવાનો અને ગોલગપ્પા વેચવાનો પણ અનુભવ મેળવ્યો છે.
તમામ 12 જ્યોતિર્લિંગોના દર્શન જ લક્ષ્ય
ભગવાન શિવનાં 12 જ્યોતિર્લિંગો દેશના વિવિધ ભાગોમાં આવેલાં છે. દોડીને આ તમામ સ્થળો સુધી પહોંચવાનો સંકલ્પ કરવો એ કોઈ નાની કે સરળ બાબત નથી. મોનુની આ યાત્રા માટે માત્ર ધાર્મિક શ્રદ્ધા જ નહીં, પરંતુ શારીરિક સહનશક્તિ અને સતત પ્રયત્નશીલ રહેવાની પણ જરૂર છે. લોકો તેના આ અભિયાનમાં વિશેષ રસ લઈ રહ્યા છે, કારણ કે તેની શરૂઆત તેની માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારા માટેની પ્રાર્થના સાથે થઈ હતી.
માતા અને પુત્રની આ વાર્તા શ્રવણ કુમારની કથાની યાદ અપાવે છે.
ઘણા લોકો મોનુના સમર્પણને શ્રવણ કુમારની કથા સાથે સરખાવે છે, જે માતા-પિતા પ્રત્યેની ભક્તિનું પ્રતીક છે. જોકે બંને કિસ્સાઓમાં સંજોગો અલગ-અલગ છે, પરંતુ તેનો મુખ્ય ભાવ એક જ છે: માતા-પિતા પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ અને સેવાભાવ. મોનુ માટે આ યાત્રાનું એક વિશેષ અંગત મહત્વ છે; તે એક એવા સંકલ્પની પૂર્તિ છે જે તેણે ત્યારે લીધો હતો જ્યારે તેની માતા બીમારીમાંથી સાજી થઈ રહી હતી. હવે તેનો આગામી લક્ષ્ય બાકીના જ્યોતિર્લિંગોની મુલાકાત લઈને પોતાનો સંકલ્પ પૂર્ણ કરવાનો છે.