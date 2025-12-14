નીતિન નબિન બન્યા ભાજપના કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, પાર્ટીએ કરી સતાવાર જાહેરાત
નીતિન નવીન હાલમાં બિહાર સરકારમાં મંત્રી છે. તેમને ભાજપના કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Published : December 14, 2025 at 5:37 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 5:51 PM IST
નવી દિલ્હી : ભાજપે એક મોટો સંગઠનાત્મક ફેરફાર કર્યો છે. નીતિન નબિનને પાર્ટીના કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભાજપ સંસદીય બોર્ડે પાર્ટીના કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માટે નીતિન નબિનના નામને મંજૂરી આપી છે. નીતિન નબિન હાલમાં બિહાર સરકારમાં મંત્રી છે.
ભાજપના કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબિન
ભાજપના વર્તમાન રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. પાર્ટી ઘણા સમયથી તેમના અનુગામી વિશે વિચાર-વિમર્શ કરી રહી હતી. આ દરમિયાન, પાર્ટીના ટોચના નેતૃત્વએ નીતિન નબિનને કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
Bihar Minister Nitin Nabin appointed as the National Working President of the Bharatiya Janata Party pic.twitter.com/zvo7aUNvX9— ANI (@ANI) December 14, 2025
નીતિન નવીન એક રાજકીય પરિવારમાંથી આવે છે. તેમના પિતા નવીન કિશોર પ્રસાદ સિંહા, બિહારમાં ભાજપના એક અગ્રણી નેતા હતા. નીતિન નબિન વિદ્યાર્થી રાજકારણથી લઈને ભાજપ સુધી, ભાજપ સંગઠનમાં વિવિધ હોદ્દાઓ પર રહ્યા છે. તેમને ભાજપના શિસ્તબદ્ધ સૈનિક માનવામાં આવે છે. તેમણે ચાર મતવિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપી છે. નીતિન નબિન છત્તીસગઢ ભાજપના પ્રભારી છે.
હાલ પટનાના બાંકીપુરના ધારાસભ્ય નીતિન નબિન
નીતિન નબિન જેઓ બિહાર ભાજપના દિગ્ગજ નેતા નવીન કિશોર સિંહાના પુત્ર છે. તેઓ બાંકીપુરથી 4 વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચુંટાયા, તેમણે 2020ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં લગભગ 84,000 મતોથી જીત મેળવી હતી. છેલ્લી ચૂંટણીમાં તેમણે શત્રુઘ્ન સિંહાના પુત્ર લવ સિંહાને મોટા માર્જિનથી હરાવ્યા હતા.
45 વર્ષીય નીતિન નવીન, માર્ગ બાંધકામ મંત્રી તરીકે પોતાનું એક મજબૂત નામ બનાવી ચૂક્યા છે. તેઓ એક યુવાન, આધુનિક વિચારધારા ધરાવતા અને ઊર્જાવાન નેતા તરીકે જાણીતા છે.
અગાઉ, ભાજપે ઉત્તર પ્રદેશ રાજયમાં નવા પ્રમુખની નિમણૂક કરી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી પંકજ ચૌધરીને ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો...