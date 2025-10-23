ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ: 'નક્સલી જન અદાલત'ની અધ્યક્ષતા કરનાર લોકતંત્રના હિમાયતી બન્યા, બિહારનું એ ગામ જ્યાં દિવસે જતા પણ લોકો ડરતા
આ ગામના લગભગ દરેક પરિવારે કોઈને કોઈ સમયે નક્સલવાદીઓને આશ્રય આપ્યો છે. બિહાર ચૂંટણી પર તેમનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ વાંચો.
October 23, 2025
ગયા: ધનગાઈ ગામમાં ભાગ્યે જ કોઈ ઘર એવું હશે જેણે નક્સલવાદીઓને કોઈક સમયે મદદ ન કરી હોય. ક્યારેક બળજબરીથી, ક્યારેક મજબૂરીથી. ક્યારેક તેઓ તેમને આશ્રય આપતા હતા, ક્યારેક તેઓ તેમના લોકોની અદાલતોમાં હાજર રહેતા હતા. ધનગાઈ મધ્ય બિહારના ગયા જિલ્લાના ગાઢ જંગલોમાં આવેલું છે. વર્ષોથી, "લાલ" બળવાખોરોનું શાસન હતું. પરંતુ હવે, પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ ગઈ છે.
ગામડાના લોકો, યુવાનો અને વૃદ્ધો, તે દિવસો યાદ કરે છે જ્યારે નક્સલવાદીઓ અહીં આવતા હતા અને નજીકના ઘેરા ટેકરીઓ પરથી નીચે ઉતરતા હતા. આ ટેકરીઓ ધનગાઈ ગામને ઝારખંડથી અલગ કરે છે. સાંકડો પાકો રસ્તો ગામમાં સમાપ્ત થાય છે, અને વિકાસ પણ. રાજ્યની રાજધાની પટનાથી લગભગ 150 કિલોમીટર દક્ષિણમાં સ્થિત આ ગામની આસપાસની ટેકરીઓ તરફ એક માટીનો રસ્તો જાય છે.
નક્સલવાદીઓ તેમની "લોક અદાલતોમાં આદેશો પસાર કરતા હતા, શાળાઓ પર કબજો કરતા હતા અને સ્વતંત્રતા અને પ્રજાસત્તાક દિને કાળા ધ્વજ ફરકાવતા હતા. તેમને કોઈપણ રીતે દર્શાવવું પડતું હતું કે આ વિસ્તાર નક્સલવાદીઓના નિયંત્રણ હેઠળ છે. હવે, પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર માર્ચ 2026 સુધીમાં ભારતને નક્સલવાદથી મુક્ત કરવા માટે એક વિશાળ અભિયાન શરૂ કરી રહી છે. એવું લાગે છે કે ધનગાઈ પણ તે "આતંક"માંથી બહાર આવી રહ્યું છે.
અહીંના રહેવાસીઓ તેમના ભૂતકાળ વિશે વાત કરવા અને તેમના ભવિષ્ય વિશે આશા અને અનિશ્ચિતતા વ્યક્ત કરવા માટે હિંમત ભેગી કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને રાજ્યની ચૂંટણીઓને થોડા દિવસો બાકી છે ત્યારે. ધનગાઈ, જે બારચટ્ટી મતવિસ્તાર હેઠળ આવે છે, 11 નવેમ્બરે વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં મતદાન કરશે.
અહીંની ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા સરકારની હાજરીની નિશાનીઓમાંની એક છે. તે એવી જગ્યાએ પણ સ્થિત છે જ્યાં રહેવાસીઓ ખેતરોમાં દિવસભર મહેનત કર્યા પછી ભેગા થાય છે. આ કેમ્પસ નક્સલી કંગારુ કોર્ટની યાદોને તાજી કરે છે. ગામલોકોને યાદ છે કે નક્સલીઓના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેમને "જન અદાલતો" માં કેવી રીતે હેરાન કરવામાં આવ્યા હતા. આનાથી તેમના બાળકો શિક્ષણથી વંચિત રહ્યા.
ગામના એક આદરણીય સીપીઆઈ એમએલ નેતા શ્યામ બિહારી સિંહ દાવો કરે છે કે તેમને નક્સલીઓ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી આવી ઘણી "અદાલતો" ની અધ્યક્ષતા કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. ETV ભારત ટીમ સાથે વાત કરતા શ્યામ સિંહે કહ્યું, "હું ભૂલી ગયો છું કે મેં મારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ કેટલી "જન અદાલતો" ની અધ્યક્ષતા કરી હતી. "આરોપીઓ" ને મૃત્યુ સહિત વિવિધ સજાઓ આપવામાં આવી હતી. મેં આ પ્રથાનો વિરોધ કર્યો હતો અને ગામલોકોને બોલવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા, પરંતુ તેઓ ભારે સશસ્ત્ર નક્સલીઓ સામે આવું કરવાથી ડરતા હતા."
તેમણે સમજાવ્યું કે, નક્સલી કમાન્ડરો વ્યક્તિઓને તેમની નિર્દોષતાના સ્પષ્ટ પુરાવા હોવા છતાં, તેમની ઇચ્છા મુજબ સજા આપતા હતા. શ્યામે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, નક્સલવાદને પછાડ પડી છે અને હવે ધનગાઈમાં તે કોઈ મુદ્દો નથી. તેમનો દાવો છે કે નક્સલવાદીઓના મર્યાદિત અનુયાયીઓ છે જે તેમની વિચારધારા સમાન છે. જોકે, મોટાભાગના લોકો વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટ, પ્રતિદ્વંદ્વતા અથવા તેમના પરિવારો અને ઘરો છોડીને હથિયારો ઉપાડે છે.
તેમણે 64 વર્ષીય નક્સલવાદી વિચારધારક વિજય કુમાર આર્ય પ્રત્યે પણ પ્રશંસા વ્યક્ત કરી, જે ડાબેરી ઉગ્રવાદી ચળવળના ટોચના નેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. અર્થશાસ્ત્રમાં અનુસ્નાતક આર્ય, માઓવાદી કમ્યુનિસ્ટ સેન્ટર ઓફ ઈન્ડિયા (MCCI) માં જોડાતા પહેલા થોડા સમય માટે સહાયક પ્રોફેસર તરીકે કામ કરતા હતા.
ભૂગર્ભમાં જતા પહેલા, આર્ય અનેક નક્સલવાદી જૂથોના મુખ્ય સંગઠન સીપીઆઈ (માઓવાદી) ના સભ્ય બન્યા. 2022 માં રોહતાસ જિલ્લાના સમાહુતા ગામમાં તેમની ધરપકડ થઈ ત્યાં સુધી તેઓ બિહાર, ઝારખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ અને અવિભાજિત આંધ્ર પ્રદેશમાં સક્રિય હતા. આર્ય હાલમાં પટનાની બેઉર સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ છે અને બિહારમાં હિંસા અને વિધ્વંસક પ્રવૃત્તિઓના વિવિધ બનાવો સાથે સંબંધિત લગભગ 14 કેસનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને આંધ્ર પ્રદેશમાં પણ તેમના પર ઘણા અન્ય કેસોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
જેમ જેમ દિવસ પસાર થતો ગયો તેમ તેમ વધુ ગ્રામજનો એકઠા થયા, અને શ્યામ સિંહ નક્સલીઓના સામુહિત શરણાગતિ સ્વીકારવાની હિમાયત કરતા ભૂતકાળની વાત જણાવતા રહ્યા. તેમણે કહ્યું, "તેમના (નક્સલવાદીઓ) માટે શસ્ત્રો મૂકવા વધુ સારું રહેશે. નહીં તો, લોકો બિનજરૂરી રીતે મરતા રહેશે, અને સમાજ બદલાશે નહીં."
શ્યામ વર્તમાન સરકાર પ્રત્યે ઓછા આશાવાદી દેખાતા હતા, તેમણે કહ્યું કે, નવા ચહેરાઓ લાવવા માટે દર થોડા વર્ષે સત્તા પરિવર્તન થવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે રાજ્યમાં થોડો વિકાસ લાવ્યો છે, પરંતુ તેમની આસપાસ ભ્રષ્ટ, શક્તિશાળી અને ગુંડા લોકો છે. મને નથી લાગતું કે પ્રશાંત કિશોરની નવી પાર્ટી ઘણું કરી શકશે, પરંતુ પરિવર્તન અનિવાર્ય છે."
24 વર્ષીય સ્નાતક અરવિંદ કુમારે કહ્યું, "લગભગ છ વર્ષ પહેલાં સુધી, અમે સ્વતંત્રતા દિવસ અને પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી શકતા નહોતા. શાળામાં પણ કોઈ ઉજવણી થતી ન હતી કારણ કે નક્સલવાદીઓ ત્યાં કાળા ઝંડા ફરકાવતા હતા. હવે, પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. નજીકમાં એક પોલીસ સ્ટેશન અને સુરક્ષા છાવણી બનાવવામાં આવી છે."
ગ્રામજનોને આશા છે કે આગામી ચૂંટણીઓ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પછી તેમની બીજી "સામાન્ય" ચૂંટણી હશે. દાયકાઓથી, બંદૂકોની છાયા હેઠળ ચૂંટણીઓ યોજવી અને મતદાન કરવું એ વિસ્તારના દરેક માટે મુશ્કેલ અગ્નિપરીક્ષા રહી છે. અગાઉ, ડાબેરી ઉગ્રવાદીઓ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાનું કહેતા હતા, સુરક્ષા દળો બહારના લોકોને પ્રવેશતા અટકાવતા હતા, મતદાન મથકોને અતિસંવેદનશીલ જાહેર કરવામાં આવતા હતા અને ચૂંટણી કર્મચારીઓને સુરક્ષિત રીતે વિસ્તાર છોડી જવાની તક આપવા માટે બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં મતદાન સમાપ્ત થઈ જતું હતું.
આ વખતે, ચૂંટણી પંચે નિર્ણય લીધો છે કે બારચટ્ટીમાં 36 મતદાન મથકો પર સવારે 7 થી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી મતદાન યોજાશે, જેમાં ગામના એક મતદાન મથકનો પણ સમાવેશ થાય છે, જ્યારે અન્ય સ્થળોએ મતદાનનો સમય સવારે 7 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી રહેશે.
જોકે, નક્સલીઓએ ગામની સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના એક ભાગને ઉડાવી દીધો હતો, જે એક મતદાન મથક હતું અને ચૂંટણી દરમિયાન સુરક્ષા દળો દ્વારા રહેવા માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાતું હતું. વિસ્ફોટ પછી વિખેરાયેલા ઇંટો અને કોંક્રિટના ઢગલા નક્સલી આતંકની યાદ અપાવે છે અને સ્થાનિકોમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કરે છે.
આ દરમિયાન, ચૂંટણી પછી વિકાસ અથવા સારા ભવિષ્ય વિશેની ચર્ચાઓમાં સ્વાભાવિક રીતે નક્સલી ખતરા અને રાજકારણીઓના અધૂરા વચનોનો સમાવેશ થાય છે. જોકે ખતરા ઘટાડવા માટે ઘણું બધું કરવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં ગામ આતંકવાદીઓનો ગઢ રહ્યું છે. અહીંના લોકો જાણે છે કે મુશ્કેલી હજુ પણ નજીકમાં છુપાયેલી છે.
એક વૃદ્ધ રહેવાસી તુલસી સાવે કહ્યું, "તેઓ (નક્સલવાદીઓ) હજુ પણ પહાડીઓમાં છે. અમને ખબર નથી કે તેઓ શું વિચારી રહ્યા છે અથવા કરી રહ્યા છે, પણ તેઓ ત્યાં જ છે. અમે તેમને ક્યારેય કંઈ પૂછતા નથી, કે અમને તેમની પ્રવૃત્તિઓમાં રસ નથી."
રસોડું અને ખેતર બંનેનું સંચાલન કરતી લખમણિ દેવી યાદ કરે છે કે, નક્સલવાદીઓના જૂથો ઘણીવાર ગામમાં આવતા અને ખોરાક માંગતા. તેમણે કહ્યું, "દરેક ઘરમાં એક વ્યક્તિ (નક્સલવાદી) માટે ખોરાક રાંધતા. તેઓ ખાતા અને જતા રહેતા. ક્યારેક તેઓ પોલીસના બાતમીદાર અથવા અન્ય કોઈ ખોટું કામ હોવાની શંકાના આધારે લોકોનું અપહરણ પણ કરતા."
જોકે, તુલસી અને લખમણિ બંને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પ્રત્યે ઉત્સાહી નહોતા. તુલસીએ કહ્યું, "જો અમને તક મળશે, તો અમે મતદાન કરીશું, પરંતુ અમને તેમાં ખાસ રસ નથી. અમને તેમાંથી કંઈ મળતું નથી. અમારા ધારાસભ્ય છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એક પણ વાર આ ગામની મુલાકાતે આવ્યા નથી."
જ્યારે ETV ભારત દ્વારા વિકાસ કાર્યો, કે તેના અભાવ, અને આગામી ચૂંટણીઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે એક ગ્રામજનોએ હસીને કહ્યું, "છેલ્લી ચૂંટણી પછી અહીં કોઈ ધારાસભ્ય આવ્યા નથી. તેઓએ મત માંગ્યા, અમે મતદાન કર્યું, અને બસ."
બરાચટ્ટી વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આવેલું આ ગામ અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે અનામત છે. હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (સેક્યુલર) ના જ્યોતિ દેવી બરાચટ્ટીના વર્તમાન ધારાસભ્ય છે. તે પાર્ટીના સ્થાપક અને કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝીના સંબંધી છે અને આ વખતે રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) ના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
ગ્રામજનોના આરોપનો કે તેમણે ક્યારેય તેમની મુલાકાત લીધી નથી તેના પર, જ્યોતિએ કહ્યું, "મેં કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવા માટે ઘણી વખત આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી છે. મારા 'સાહેબ' (જીતન રામ માંઝી) પણ ત્યાં ગયા હતા. મેં તેમના આમંત્રણ પર ધનગાઈમાં કેટલાક કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપી હતી. સત્ય એ છે કે મેં મારા વિસ્તારમાં કરેલા બધા સારા કાર્યો છતાં, કેટલાક લોકો હંમેશા મારામાં દોષ શોધે છે."
નક્સલવાદીઓ વિશે બોલતા, વર્તમાન ધારાસભ્યએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેમના દિવસો પૂરા થઈ ગયા છે અને તેમનો નાશ થઈ ગયો છે. જ્યોતિએ કહ્યું કે જો તે ચૂંટણી જીતશે, તો તે તેના મતવિસ્તારમાં રસ્તાઓ અને નાના પુલો સહિત માળખાગત સુવિધાઓ સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
બિહારમાં ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા સત્તાવાર રીતે નિયુક્ત કરાયેલા કોઈ નક્સલ પ્રભાવિત જિલ્લાઓ નથી. જો કે, ગયા અને અન્ય નક્સલ પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ સુચારુ રીતે યોજાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પોલીસ કોઈ કસર છોડી રહી નથી.
મગધ રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષક (આઈજી) ક્ષત્રનિલ સિંહ ગયા, નવાદા, ઔરંગાબાદ, જહાનાબાદ અને અરવલને આવરી લે છે. તેમનું કહેવું છે કે તૈયારીઓ મોટાભાગે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી જેવી જ છે.
ક્ષત્રનિલે કહ્યું, "આ વખતે, વધારાના મતદાન મથકો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, અને ઘણા ગામડાઓમાં મતદારોને મતદાન કરવા માટે દૂરના વિસ્તારોમાં જવું પડશે નહીં. તાજેતરમાં કોઈ નક્સલવાદી હિંસા થઈ નથી, પરંતુ અમે કોઈ જોખમ લઈ રહ્યા નથી. સેન્ટ્રલ સશસ્ત્ર પોલીસ દળ (CAPF) ની બે કંપનીઓ દરેક વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેમાં બારાચટ્ટીનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ કંપનીઓ હાલના દળો ઉપરાંત છે અને લોકોમાં વિશ્વાસ જગાડવા માટે ફ્લેગ માર્ચ કરી રહી છે."
ધનગાઈમાં ચૂંટણી પહેલાનું વાતાવરણ શાંત છે. ભૂતકાળની યાદો હજુ પણ લોકોને સતાવે છે, અને વિકાસનું કોઈપણ વચન દૂરનું લાગે છે. ગામડાના લોકો નક્સલવાદીઓનો ગઢ હોવાના કલંકને દૂર કરવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરશે. તેઓ મતદાન કરશે, તેમના નેતાઓ પસંદ કરશે, તેમની આશાઓ બનાવશે અને પછી પ્રાર્થના કરશે કે તેમની આશાઓ ફરી એકવાર વાસ્તવિકતા બને.
