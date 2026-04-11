બિહારમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત: બસ અને પિકઅપ વચ્ચે સામસામે ટક્કર, 10 લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત
રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 31 પર બસગડા ચોક નજીક બની ઘટના, પિકઅપમાં 35-40 લોકો સવાર, ઘણાના ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ.
Published : April 11, 2026 at 9:10 PM IST
કટિહાર (બિહાર): રાજ્યના કટિહાર જિલ્લામાં બસ અને પિકઅપ વાન વચ્ચે સામસામે ટક્કર એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માતમાં 10 લોકોના મોત અને 25 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે. આ બધા બિહારના પૂર્ણિયા જિલ્લાના રહેવાસી હતા.
ક્યાં અને કેવી રીતે બની ઘટના?
આ ઘટના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 31 પર કોઈરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બસગડા ચોક પાસે બની હતી. શનિવારે સાંજે પૂર ઝડપે આવતી બસે પિકઅપ વાનને ટક્કર મારી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પિકઅપમાં મેળા કે ધાર્મિક સમારોહમાંથી પાછા ફરતા આદિવાસી લોકો સવાર હતા. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે પિકઅપ વાનના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા અને ઘણા લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા.
"પિકઅપમાં 35 થી 40 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 10 લોકોના મોત થયા છે. 25 લોકો ઘાયલ છે અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. તમામ પૂર્ણિયાના રહેવાસી હતા અને ઝારખંડથી ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા." - રંજન કુમાર સિંહ, DSP, કોઈરા.
બસ ડ્રાઈવર નશામાં હોવાનો આરોપ
સ્થાનિક રહેવાસી દિલીપ કુમારે આક્ષેપ કર્યો હતો કે બસ ડ્રાઈવર નશામાં હતો. તે ખૂબ જ ઝડપે ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો. તેની ભૂલને કારણે જ અકસ્માત થયો. આ ઘટના માટે બસ ડ્રાઈવર સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છે.
ઘટના બાદ લોકોમાં રોષ
અકસ્માત બાદ સ્થાનિક લોકો ગુસ્સે થયા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ વિસ્તારમાં નિયમિતપણે અકસ્માતો થાય છે, પરંતુ પોલીસ કોઈ વ્યવસ્થા કરતી નથી. જો વહીવટીતંત્ર સતર્ક રહે તો આવા અકસ્માતો અટકાવી શકાય. થોડા સમય માટે ઘટનાસ્થળે હોબાળો મચી ગયો હતો.
પોલીસની કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતાં કોઈરા પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. સ્થાનિક ગ્રામજનોની મદદથી ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોના મૃતદેહને કબજે કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે બસ ડ્રાઈવર સામે કાર્યવાહી કરવાની શરૂ કરી છે.
