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સગીરા હાથ જોડતી રહી, હેવાનો રસ્તા પરથી ઉઠાવી ગયા, રાહુલ ગાંધી બોલ્યા- વીડિયો ખૂબ બેચેન કરનારો છે

બિહારના જમુઈમાં સગીરા વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિની સાથે કથિત ગેરવર્તનનો વીડિયો વાઈરલ થયો છે. પોલીસે સુઓ મોટુ સંજ્ઞાન લઈને FIR નોંધ છે. રિપોર્ટ-રાજેશ

જમુઈમાં સગીરા સાથે ગેરવર્તન
જમુઈમાં સગીરા સાથે ગેરવર્તન (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 5:46 PM IST

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જમુઈ: બિહારમાં મહિલાઓની સુરક્ષાને લઈને સતત વધી રહેલા પ્રશ્નો વચ્ચે, જમુઈથી સામે આવેલા એક વાયરલ વીડિયોએ જાહેર સ્થળોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને ચિંતા વધારી છે. એક પ્રેમી યુગલને રસ્તામાં રોકીને તેની સાથે કથિત રીતે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હોવાના વીડિયોએ બિહારને શરમમાં મૂકી દીધું છે. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ જમુઈ પ્રશાસન એક્શનમાં આવ્યું છે.

'પોલીસે સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટના આધારે FIR નોંધી'
જમુઈ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ નવીને કહ્યું કે, આ ઘટના 19 સપ્ટેમ્બરની સાંજે જમુઈ સદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસને આ ઘટના અંગે તાત્કાલિક કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. બાદમાં, સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ સામગ્રીના આધારે, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી, પીડિતોની ઓળખ કરી અને એફઆઈઆર નોંધી. ડીએમએ કહ્યું કે, આ કેસમાં દોષિતોની ઓળખ કરી લેવામાં આવી છે અને તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

આ ઘટના 19 સપ્ટેમ્બરની સાંજે જમુઈ જિલ્લાના જમુઈ તાલુકાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી. આ ઘટના અંગે પોલીસને કોઈ ફરિયાદ મળી ન હતી, પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ સામગ્રીના આધારે, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી અને પીડિતોની ઓળખ કરી અને પોલીસ દ્વારા એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી. ગુનેગારોની ઓળખ કરી લેવામાં આવી છે. તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.'' - નવીન, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, જમુઈ.

3 લોકોની ધરપકડ
પોલીસે આ કેસમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે. ડીએમ નવીને આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. જમુઈના પોલીસ અધિક્ષક વિશ્વજીત દયાલે કહ્યું કે, આ વીડિયો તેમના ધ્યાન પર આવ્યો છે. જેમાં બે સગીર સાથે ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું છે. આ પછી બંનેના નિવેદન નોંધવામાં આવ્યા હતા. જેમાં આ ઘટના 19મી સપ્ટેમ્બરે સાંજે 7 વાગે બની હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. બંને બાળકો કોચિંગ પછી તેમના ફોટોશૂટ માટે તે વિસ્તારમાં ગયા હતા, ત્યારે આ ઘટના બની હતી.

''આ ખૂબ જ કમનસીબ ઘટના છે. ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટના 19મીએ બની હતી પરંતુ પીડિતો દ્વારા કોઈ અરજી આપવામાં આવી ન હતી. જ્યારે અમે આજે તેનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી." - વિશ્વજીત દયાળ, પોલીસ અધિક્ષક, જમુઈ.

સગીર વિદ્યાર્થીઓ માડવા પર્વત પરથી પરત ફરી રહ્યા હતા
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, બંને સગીર 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ છે અને તેઓ જમુઈ શહેરના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ કોચિંગ બાદ બંને સ્કૂટી પર મડવા પર્વત પર ગયા હતા. પરત ફરતી વખતે રસ્તામાં કેટલાક યુવકોએ તેને રોકી અને લાંબા સમય સુધી તેની સાથે ગેરવર્તન કરતા રહ્યા. આ દરમિયાન ઘટનાનો વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે.

સોશિયલ મીડિયા પર બે વીડિયો વાયરલ થયા છે
આ ઘટના સાથે જોડાયેલા બે વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. એક વીડિયો લગભગ એક મિનિટ અને બે સેકન્ડનો અને બીજો લગભગ 35 સેકન્ડનો હોવાનું કહેવાય છે. વીડિયો સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પોલીસ અને પ્રશાસન પાસેથી કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે અસામાજિક તત્વોએ સગીરાને ઘેરી લીધી હતી અને પછી છેડતી અને ગેરવર્તનમાં તમામ હદ વટાવી યુવતીને લઈ ગયા હતા.

પોલીસે જાતે જ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી
આ કેસની ખાસ વાત એ છે કે DMના જણાવ્યા અનુસાર, શરૂઆતમાં પોલીસને આ ઘટના અંગે કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો સામે આવ્યા બાદ પોલીસે આપોઆપ ઉપલબ્ધ સામગ્રીના આધારે તપાસ આગળ વધારી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે પીડિતોની ઓળખ કરી અને ત્યારબાદ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી. હવે પોલીસે આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

તપાસમાં સમગ્ર ઘટનાનું સત્ય બહાર આવશે
હાલ પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ ચાલી રહી છે. ડીએમના જણાવ્યા અનુસાર, ગુનેગારોની ઓળખ કરી લેવામાં આવી છે. હાલમાં જમુઈનો આ કિસ્સો ફરી એક વાર સવાલ ઊભો કરે છે કે જાહેર સ્થળોએ મહિલાઓ કેટલી સુરક્ષિત છે? જો આવા શરમજનક કૃત્યો રસ્તા પર ખુલ્લેઆમ થાય તો કાયદો અને વ્યવસ્થા પર સવાલો ઉભા થાય તે સ્વાભાવિક છે.

મહિલા આયોગે તેની નોંધ લીધી
રાજ્ય મહિલા આયોગે આ મામલાની નોંધ લીધી છે. પ્રમુખ અપ્સરાજીએ જણાવ્યું કે, જમુઈના ડીએમને વાયરલ વીડિયો વિશે પૂછવામાં આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે. કેટલાક લોકોની ધરપકડ કરવાની બાકી છે, જે આજ સુધીમાં કરવામાં આવશે.

વિડિયો ખૂબ જ હેરાન કરે છે - રાહુલ ગાંધી
આ મામલાને લઈને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, જમુઈનો એક વીડિયો ખૂબ જ હેરાન કરનારો છે. 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થી અને એક છોકરીને રસ્તામાં બળજબરીથી અટકાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓને ત્રાસ આપવામાં આવ્યો, અપમાનિત કરવામાં આવ્યા અને વિદ્યાર્થિની સાથે ઉત્પીડન કરવામાં આવ્યું. છોકરી હાથ જોડીને જવા દેવા માટે વિનંતી કરતી રહી, પરંતુ ગુંડાઓ તેને અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કરતા અને ખેંચતા રહ્યા.

"આ લોકોને આવું વર્તન કરવાનો અધિકાર કોણે આપ્યો? આ "સંસ્કૃતિ" નથી, આ પિતૃસત્તા છે. આ વિચાર કોઈપણ પુરુષનું કોઈપણ છોકરીના શરીર, તેના આવવા-જવા અને તેની પસંદ-નાપસંદ પર નિયંત્રણ છે. જ્યારે નિયંત્રણને જ સંસ્કૃતિ માનીને 'અંધ ભક્તો' આવા વિચારને સામાન્ય બતાવે છે, ત્યારે ભીડને લાગવા માંડે છે કે આ જ કાયદો છે. બિહાર સરકાર જવાબ આપે કે સાંજે 7 વાગ્યે કોઈ છોકરી રાજ્યના રસ્તા પર સુરક્ષિત કેમ નથી?" -રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસ સાંસદ

ધારાસભ્યએ એસપી પર આરોપ લગાવ્યો
IIP MLA IP ગુપ્તાએ પોલીસ અધિક્ષક પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. કહ્યું કે, અહીં પોલીસ કેપ્ટન વાંસળી વગાડે છે. જાહેરમાં મહિલાઓને રસ્તા પરથી ઉપાડી લેવામાં આવી હોય તેવું આ પહેલા ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી. સત્ય એ છે કે હવે બહુ ઓછા પોલીસ સ્ટેશનોમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવે છે.

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