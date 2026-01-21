ETV Bharat / bharat

નકલી નોટ અને રૂપિયા ડબલિંગ કેસમાં ભાજપાના પૂર્વ પ્રવક્તાના ઘરે STFના દરોડા

બિહારના સમસ્તીપુરમાં ભાજપના પૂર્વ પ્રવક્તાના ઘરે STFએ દરોડા પાડ્યા

પંકજલાલના ઘરે STFના દરોડા
પંકજલાલના ઘરે STFના દરોડા (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 3:48 PM IST

સમસ્તીપુર: નકલી નોટો અને રૂપિયા ડબલિંગના નામે ઠગાઈ સાથે જોડાયેલા એક ગંભીર કેસમાં બિહારના સમસ્તીપુર જિલ્લામાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હરિયાણા અને બિહારની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સે સંયુક્ત કાર્યવાહી કરતા રાજકીય રીતે જોડાયેલા વ્યક્તિના ઘરે દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે અને તેને લઈને ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.

STFની સંયુક્ત કાર્યવાહીથી ગામમાં દહેશત

હરિયાણા એસટીએફ અને બિહાર એસટીએફની સંયુક્ત ટીમે સમસ્તીપુરમાં દરોડા પાડ્યા. આ કાર્યવાહી દલસિંહ તાલુકાના અજનૌલ ગામમાં કરવામાં આવી. STF અને સ્થાનીક પોલીસે દરોડા પાડતા જ ગામમાં દહેશતનો માહોલ બની ગયો છે.

રૂપિયા ડબલિંગના નામે ઠગાઈનો આરોપ

સૂત્રો અનુસાર, આ કેસ હરિયાણામાં નોંધાચેલી ઠગાઈ અને લૂંટની એક FIR સાથે જોડાયેલો છે. આરોપ છે કે, એક વ્યક્તિ પાસેથી બે લાખ રૂપિયા લઈને ચાર લાખ રૂપિયા આપવાની વાત કરી ઠગાઈ કરી. રૂપિયાની લેવડ-દેવડ બાદ રસ્તામાં લૂંટની ઘટનાને પણ અંજામ આપવામાં આવ્યો.

પંકજ કુમાર લાલનું નામ સામે આવ્યું

આ સમગ્ર કેસમાં પંકજ કુમાર લાલનું નામ સામે આવ્યા બાદ તપાસ ઝડપી બની છે. હરિયાણા STFના કેસમાં જોડાતી કડીઓ બિહારમાં જોડાતી જોઈ બિહાર STF નો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ સંયુક્ત ટીમ બનાવી ગામમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા.

ઘરની તપાસ અને વિસ્તારમાં ઘેરેબંધી

STFની ટીમે પંકજ કુમાર લાલના ઘરની સઘન તપાસ કરી. દરોડા દરમિયાન ઘરની આસપાસના સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરવામાં આવ્યો. ગ્રામીણો અનુસાર, બહારની કોઈપણ વ્યક્તિને ઘરની નજીક જવા દેવાઈ નહીં.

ભાજપના પૂર્વ પ્રવક્તા હતા પંકજ

જણાવાઈ રહ્યું છે કે, પંકજ કુમાર લાલ ભૂતકાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા પ્રવક્તા રહી ચૂક્યા છે. અત્યારે તેઓ રેલવેમાં નીર-નીર પાણીના સપ્લાય સાથે જોડાયેલા છે. આ ઉપરાંત વિભૂતિપુર વિસ્તારના કલ્યાણપુરમાં રિક્શા એજન્સી પણ ચલાવે છે.

ત્રણ કરોડથી વધુનું આલિશાન મકાન

જાણકારી અનુસાર આશરે બે વર્ષ પહેલા તેમણે અજનોલ ગામમાં જમીન ખરીદી હતી. ત્યારબાદ ત્રણ કરોડથી પણ વધુના ખર્ચથી મકાનનું નિર્માણ શરૂ કરવામાં આવ્યું. મકાનનું નિર્માણ કાર્ય હજુ પણ ચાલી રહ્યું હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે.

સંપત્તિ અને નેટવર્કની તપાસ

STFની ટીમ સંપત્તિના સ્ત્રોતની તપાસ પણ કરી રહી છે. સાથે જ નકલી નોટ અને રૂપિયા ડબલિંગ ગેંગ સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ કેસ કોઈ મોટા નેટવર્ક સાથે જોડાયેલો હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

દલસિંહ સરાયના DSP વિવેક શર્માએ દરોડની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, કાર્યવાહી હજી ચાલી રહી છે અને તપાસ પૂરી થયા બાદ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. રેડ પૂરી થયા બાદ કેસની સત્તાવાર જાણકારી આપવામાં આવશે.

