પાણી પીને યુવાનીમાં ઘરડા થઈ રહ્યા છે આ ગામના લોકો, પસંદની નોકરી તો દૂર કોઈ દીકરી પણ નથી આપી રહ્યું
ગયાના ભોક્તૌરી ગામના લોકો માટે પાણી ઝેર બન્યું છે, દૂષિત પાણી પીવાથી યુવાનો યુવાનીમાં વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે.
Published : December 6, 2025 at 8:48 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 8:58 PM IST
બિહાર: રામધર સિંહ ભોક્તાની ઉંમર 26 વર્ષ છે. તેમણે બિહાર પોલીસની પરીક્ષા પાસ કરી હતી, પરંતુ શારીરિક ક્ષમતાની સમસ્યાને કારણે તે સફળ ન થયા. તેમની ઊંચાઈ એટલી ટૂંકી છે કે તે હોમગાર્ડ પણ બની શકતા નથી. રામધર સિંહ કહે છે કે ફક્ત તે જ નહીં, પરંતુ ગામના બધા યુવાનો 5 ફૂટથી ઓછી હાઈટના છે, જે તેમને પોલીસ કે સેનામાં નોકરી મેળવવાથી રોકે છે.
"મેં બિહાર પોલીસની પરીક્ષા પાસ કરી પણ ફિઝિટલ ટેસ્ટમાં નાપાસ થયો. હું હોમગાર્ડ શારીરિક પરીક્ષણ પાસ કરી શક્યો નહીં. મારી ઊંચાઈ પોલીસ ભરતીના નિયમોને પૂર્ણ કરતી નથી. મોટાભાગના યુવાનોની હાલત ખરાબ છે; કેટલાકના હાથ વાંકા છે, તો કેટલાક વાંકા ચાલે છે. આ દૂષિત પાણીને કારણે છે." - રામધર સિંહ ભોક્ત
ભોક્તૌરી ગામની દુર્દશા: આ પરિસ્થિતિ ફક્ત યુવાનો માટે જ નહીં, પણ મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધો માટે પણ છે. બિહારના ગયા જિલ્લા મુખ્યાલયથી 80 થી 90 કિમી દૂર બાંકે બજાર બ્લોકના તિલૈયા પંચાયતમાં સ્થિત ભોક્તૌરીના લોકો માટે, 'જળ એ જ જીવન' નહીં પરંતુ 'જળ ઝેર' બની ગયું છે. ગામના સો ટકા રહેવાસીઓ ફ્લોરોસિસથી પીડાય છે. લોકોની ઊંચાઈ અટકી ગઈ છે અને તેમના અંગો વાંકા થઈ રહ્યા છે.
2005 પછી સમસ્યા વધુ વકરી: આ 100 વર્ષ જૂના ગામમાં આશરે 200 ઘરો છે. સોહરાઈ સિંહ ભોક્ત અને અન્ય લોકોએ તેની સ્થાપના કરી. 1995 માં લોકોને શારીરિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. પહેલા કમર અને પગમાં દુખાવો થયો, પછી ધીમે ધીમે તેમની શારીરિક સ્થિતિ બગડી. સોહરાઈ સિંહનો પુત્ર, હારુ સિંહ આવ્યો ત્યાં સુધી બધું સામાન્ય હતું. ટૂંકમાં, 2005 સુધી બધું બરાબર હતું, પરંતુ તે પછી, યુવાનો વૃદ્ધ થવા લાગ્યા.
રોજગાર અને લગ્ન સમસ્યાઓ: બીમારીને કારણે, અહીંના લોકો યોગ્ય નોકરી શોધી શકતા નથી કે લગ્ન કરી શકતા નથી. અહીંના બાર યુવાનો મેટ્રિક પાસ છે, પાંચે ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યું છે, અને 15-25 વર્ષના યુવાનો આઠમા ધોરણના છે. ગામ ખેતી અને મજૂરી પર આધાર રાખે છે. જે વામન છે તેઓ ખાનગી દુકાનોમાં કામ કરે છે. ગામના સોળ અપંગ યુવાનો અન્ય રાજ્યોમાં સુરક્ષા ગાર્ડ તરીકે કામ કરે છે.
લગ્ન પછી આવતી સ્ત્રીઓને તકલીફ પડે છે: આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે જ્યારે બહારથી લોકો અહીં આવે છે અને રહે છે, ત્યારે તેઓ પણ આવી જ સ્થિતિનો ભોગ બને છે. 28 વર્ષીય સાવિત્રી દેવીના લગ્ન આઠ વર્ષ પહેલાં આ ગામમાં રંજય ચૌધરી સાથે થયા હતા. જ્યારે તે ઝારખંડથી ભોક્તૌરી આવી ત્યારે તે એકદમ સ્વસ્થ હતી, પરંતુ ધીમે ધીમે તેની સ્થિતિ બગડતી ગઈ. હવે તે વાંકીચૂકી ચાલે છે. તેના પગનો આકાર બદલાઈ ગયો છે. તે યુવાનીમાં વૃદ્ધ દેખાય છે.
"મારા પરિવાર અને મને ખબર નહોતી કે ગામની પરિસ્થિતિ આવી છે. જો એવું હોત, તો હું અહીં લગ્ન ન કરત. આ નસીબમાં હતું. હવે હું મારા પગ પણ ઉપાડી શકતી નથી. મારું એક બાળક છે, અને તે પણ આ જ સ્થિતિથી પીડાઈ રહ્યો છે. હું તેની સારવાર કરાવી રહી છું." - સાવિત્રી દેવી
સીતા દેવીનો આખો પરિવાર અપંગ છે: ગામની રહેવાસી સીતા દેવી (62), 80 વર્ષની દેખાય છે. તે પોતે પણ અપંગ છે, અને તેના બે પુત્રો અને એક પુત્રી પણ અપંગ છે. સીતા દેવી તે જ જગ્યાએ રહે છે જ્યાં થોડા વર્ષો પહેલા ફ્લોરાઇડ મશીન રાખવા માટે બે રૂમનું ઘર બનાવવામાં આવ્યું હતું. તેણી પાસે ઘર નથી પણ તેને અપંગતા પેન્શન મળવાનું શરૂ થયું છે.
"મારી પાસે એક કઠ્ઠા જમીન હતી, પણ મેં મારી પુત્રી ચીના કુમારીના લગ્ન કરાવવા માટે તે વેચી દીધી. લગ્ન ખૂબ જ મુશ્કેલીથી થયા. છોકરી જોયા પછી મને લાગ્યું કે સંબંધ તૂટી જશે. મેં મારી પુત્રીના લગ્ન ડુમરિયા બ્લોકના જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા એક ગામમાં એક ગરીબ પરિવારમાં કરાવ્યા." - સીતા દેવી
સત્યા 8 વર્ષથી આ સ્થિતિથી પીડાઈ રહી છે: સત્યા દેવી (60) એ પણ સરકારી યોજનાઓ વિશે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, પીવાનું શુદ્ધ પાણી નથી. ગામમાં કેટલાક બાળકોને અપંગતા પેન્શન મળે છે, પરંતુ મોટાભાગના અપંગ લોકોને નથી મળતું. તેઓ છેલ્લા 8 વર્ષથી આ સ્થિતિથી પીડાઈ રહી છે.
દરેક પરિવારમાં લોકો અપંગ છે: સર્જન ચૌધરીના ઘરમાં ચાર અપંગ લોકો છે, જે યુવાન અને વૃદ્ધ બંને છે. સુખદેવ ચૌધરીના ઘરમાં તેમની પત્ની અને બાળકો સહિત પાંચ અપંગ લોકો પણ છે. મહાદેવ ભોક્તામાં બે અપંગ લોકો છે. સોહરાય ભોક્તામાં ત્રણ અપંગ લોકો છે. ચંદ્ર સિંહના ઘરમાં બે અપંગ લોકો છે, જ્યારે સુરેન્દ્ર ભોક્તા, રામવૃક્ષ, બીજુ સિંહ અને મહેન્દ્ર સિંહના ઘરમાં બે-બે અપંગ લોકો છે. બાકીના બધા ઘરમાં એક-એક અપંગ વ્યક્તિ છે.
"7 વર્ષની ઉંમરે વિકલાંગતા": ગામના રહેવાસી અશોર કુમાર (22), તેનો ભાઈ સંતોષ કુમાર, સિકંદર ભોક્તા (30), જીતેન્દ્ર કુમાર, મહાદેવ સિંહ, પ્રવીણ ભોક્તા, પિન્ટુ કુમાર, સત્ય દેવી અને ચીન કુમારી બધાને અપંગતા છે. અશોક કુમાર કહે છે કે તે 7 વર્ષની ઉંમરે અપંગ બન્યો હતો. તેના બંને પગ વાંકા થઈ ગયા હતા. તેના પગના હાડકા વાંકા થઈ ગયા હતા અને બહાર નીકળી ગયા હતા. તે ઝડપથી દોડી શકતો નથી. તેનો મોટો ભાઈ ઘરનું કામકાજ સંભાળે છે.
"ચાલવામાં સમસ્યાઓને કારણે, મેં ફક્ત 8મા ધોરણ સુધી જ અભ્યાસ કર્યો, કારણ કે શાળા ગામથી દૂર છે. મારો મોટો ભાઈ, સંતોષ કુમાર, સ્નાતક છે. નબળી આર્થિક પરિસ્થિતિને કારણે, મારો મોટો ભાઈ બાંકે બજારમાં એક હોટલમાં કામ કરે છે. મારા પરિવારમાં ત્રણ લોકો અપંગ છે. પાણીએ મારું આખું જીવન બરબાદ કરી દીધું છે." - અશોર કુમાર
પીડા અસહ્ય છે: સિકંદર ભોક્તા 30 વર્ષનો છે અને 5 વર્ષની ઉંમરે અપંગ બન્યો હતો. સિકંદર સમજાવે છે કે તેના બંને પગ વાંકા છે. એવું લાગે છે કે જાણે કોઈ વાહન તેના પગ ઉપરથી પસાર થઈ ગયું હોય. હાડકાં તૂટી ગયા છે અને વાંકા થઈ ગયા છે. ગરીબી હોવા છતાં, તેના માતાપિતાએ તેની સારવાર કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેનો કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નહીં. દુખાવો અસહ્ય છે.
"હવે હું દુખાવો સહન કરી શકતો નથી. આ બધું પાણીને કારણે છે. જ્યાં સુધી મારા માતાપિતા નદીનું પાણી પીતા હતા ત્યાં સુધી બધું બરાબર હતું. જ્યારે તેઓએ નદીનું પાણી લાવવાનું બંધ કર્યું, ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ." - સિકંદર ભોક્તા
શૌચ પણ કરી શકતા નથી: સ્થાનિક મહાદેવ સિંહ ભોક્તા કહે છે કે મોટાભાગના યુવાનો અને બાળકોના પગના હાડકાંમાં ખોડ હોય છે, જાણે કે તે તૂટી ગયા હોય અને અલગથી ગોઠવાઈ ગયા હોય. તે 45 વર્ષની ઉંમરે અપંગ થઈ ગયા છે. તેની પીઠ એટલી કડક થઈ ગઈ છે કે તે શૌચ કરવા પણ બેસી શકતો નથી. આંખોમાં આંસુ સાથે, તે પૂછે છે, "સાહેબ, આવું ક્યાં સુધી ચાલશે?" 8 વર્ષનો મનોજ કુમાર, 10 વર્ષનો પરવીન ભોક્તા અને 17 વર્ષનો પિન્ટુ કુમાર લંગડાતા સાથે ચાલે છે.
"મારો પૌત્ર મનોજ 8 વર્ષનો છે. તે સીધો ઊભો રહી શકતો નથી. તે જન્મજાત નહોતો. 5 વર્ષનો હતો ત્યારે તેને તકલીફ થવા લાગી. શરૂઆતમાં મને સમજાયું નહીં, પણ જ્યારે હું સારવાર માટે ગયો ત્યારે ડોક્ટરોએ મને કહ્યું કે તેને ફ્લોરોસિસ છે." -મહાદેવ સિંહ
આનુવંશિક રોગ નથી: ગયાજીના પ્રખ્યાત ઓર્થોપેડિક નિષ્ણાત ડૉ. ગુફરાન કહે છે કે ફ્લોરાઇડયુક્ત પાણી લોકોની ઊંચાઈ વધતા થતા અટકાવે છે. આવી ફરિયાદો ઘણી જગ્યાએ મળી છે. તેમણે એમ પણ સમજાવ્યું કે તેમની સ્થિતિ આ રોગ સાથે આનુવંશિક રીતે જોડાયેલી નથી, છતાં તેમને હજુ પણ આ સ્થિતિ છે. આ બધું ફ્લોરાઇડયુક્ત પાણી પીવાને કારણે છે.
"ભોક્તૌરી ગામની પરિસ્થિતિ વિશે અમને વધુ ખબર નથી, પરંતુ ત્યાંના ભૂગર્ભજળમાં ફ્લોરાઇડનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી આ સમસ્યા યથાવત છે. આ જ કારણ છે કે ત્યાંના લોકો અપંગ બની રહ્યા છે." -ડો. ગુફરાન, ઓર્થોપેડિક નિષ્ણાત.
જાગૃક્તાના કરાણે બચાવ પણ: ગામના મુન્ના કુમાર કહે છે કે તેમના પરિવારમાં કોઈ પણ આ રોગથી પ્રભાવિત નથી. અમે શરૂઆતથી જ નિવારણના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. આખો પરિવાર ગરમ પાણી ઠંડુ કર્યા પછી પીવે છે. અમે ઘરમાં પર્સનલ ફિલ્ટર લગાવ્યા છે અને સ્વચ્છતાનું ખૂબ ધ્યાન રાખીએ છીએ. ફક્ત એક જ વસ્તુ થાય છે કે ક્યારેક હાથ અને પગમાં દુખાવો થાય છે. તેનું પરીક્ષણ કરાવ્યા પછી જાણવા મળ્યું કે આ ફ્લોરાઇડને કારણે થાય છે.
ફ્લોરોસિસ શું છે?: ફ્લોરોસિસ એ ફ્લોરાઇડ (ભૂગર્ભજળમાં જોવા મળતું ખનિજ) યુક્ત પાણી પીવાથી થતો રોગ છે. તેના ત્રણ પ્રકાર છે. ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ, સ્કેલેટલ ફ્લોરોસિસ અને નોન-સ્કેલેટલ ફ્લોરોસિસ.
ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ: નિષ્ણાતો કહે છે કે ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ દાંતના રંગમાં પરિવર્તનના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, ફોલ્લીઓ થાય છે. જ્યારે સ્કેલેટલ ફ્લોરોસિસ એ હાડકાનો રોગ છે જે વધુ પડતા ફ્લોરાઇડના સેવનને કારણે હાડકાના સામાન્ય વિકાસમાં વિક્ષેપ પાડે છે. તે તમામ ઉંમરના લોકોને અસર કરી શકે છે.
શરૂઆતના લક્ષણો: શરૂઆતના લક્ષણોમાં સ્નાયુઓ અકડાઈ જવા, સાંધામાં દુખાવો, બળતરા, ખંજવાળ અને અંગોમાં ઝણઝણાટ અને થાકનો સમાવેશ થાય છે. નોન-સ્કેલેટલ ફ્લોરોસિસમાં ઊંઘમાં ખલેલ, નવા હાડકાનું નિર્માણ અને હાડકા વળી જવા પણ થઈ શકે છે.
હાડકાં પર પ્રતિકૂળ અસરો: નિષ્ણાતો કહે છે કે ફ્લોરાઇડ હાડકાં પર પ્રતિકૂળ અસર કરે છે, તેમને નબળા પાડે છે. આ અસંખ્ય સમસ્યાઓ તરફ દોરી જાય છે. ફ્લોરાઇડની શરીર પર વિવિધ અસરો થાય છે. આ જ કારણ છે કે ગામમાં તમામ ઉંમરના લોકો દાંતમાં સડોનો ભોગ બન્યા છે. તેમના દાંત પીળા થઈ ગયા છે અને તેમના હાડકાં નબળા પડી ગયા છે.
આને કેવી રીતે અટકાવવું?: નિષ્ણાતો કહે છે કે જો સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત પગલાં ઉપલબ્ધ ન હોય, તો લોકોએ પોતાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. પાણી ઠંડુ થયા પછી પીવું. સ્વચ્છતા જાળવો, તમારા આહારમાં ફેરફાર કરો અને વિટામિન સી, વિટામિન ઇ અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર ખોરાક ખાઓ. લીંબુ, નારંગી, ટામેટાં, જામફળ, પપૈયા, લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી, ફણગાવેલા અનાજ અને કઠોળનું સેવન કરો.
સતર્ક રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે: એક જ ગામમાં એક સમુદાયના લોકો બીમાર હોય છે અને બીજા સ્વસ્થ હોય છે? ફ્લોરાઇડ પ્રિવેન્શન રિસોર્સ સેન્ટરના ઇન્ચાર્જ રીટા કુમારી કહે છે કે, ભૂગર્ભજળ ફ્લોરાઇડથી ભરપૂર અને અપ્રભાવિત હોવું સામાન્ય નથી. આ જ કારણ છે કે જે લોકો સતર્ક રહે છે તેઓ બચી જશે.
ઉચ્ચ ફ્લોરાઇડ સ્તર: જિલ્લા ચેપી રોગ નિયંત્રણ અધિકારી ડૉ. એમ.ઇ. હક કહે છે કે, ભૂગર્ભજળમાં ફ્લોરાઇડનું સ્તર ઊંચું છે. રીટા કુમારીના જણાવ્યા મુજબ, ભારતીય માનક બ્યુરો ભલામણ કરે છે કે ફ્લોરાઇડનું સ્તર પ્રતિ લિટર 1 મિલિગ્રામ હોવું જોઈએ. કટોકટીમાં, 1.5 મિલિગ્રામ સુધી સ્વીકાર્ય છે. જો કે, જો સ્તર 1.5 મિલિગ્રામથી વધુ હોય, તો જોખમ રહેલું છે. અહેવાલો અનુસાર, અહીં ભૂગર્ભજળમાં 3.0 મિલિગ્રામ ફ્લોરાઇડ છે.
ફ્લોરાઇડનું સ્તર 3.0 પીપીએમ: રીટા કુમારી સમજાવે છે કે પાણીનું છેલ્લે પરીક્ષણ 28 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. પટનાના ફ્લોરાઇડ પ્રિવેન્શન રિસોર્સ સેન્ટરની એક ટીમે પરીક્ષણ કર્યું હતું. પાણીમાં ફ્લોરાઇડનું સ્તર 3.0 પીપીએમ જોવા મળ્યું હતું, જ્યારે સામાન્ય ફ્લોરાઇડનું સ્તર 0.6 હોવું જોઈએ.
અત્યાર સુધી 16 પ્રકારના પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા: ગામમાં અત્યાર સુધી 16 પ્રકારના પાણીનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. બાંકે બજાર ફ્લોરાઇડ પરીક્ષણ કેન્દ્ર અનુસાર, પરીક્ષણોમાં પાણીનો રંગ, સ્વાદ, ગંધ, pH, અશુદ્ધિઓ, નાઈટ્રેટ, આર્સેનિક, ફ્લોરાઇડ, આયર્ન, સલ્ફેટ, SO4, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ક્ષારત્વ, TDS, કુલ કઠિનતા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 9 નવેમ્બર, 2023 ના રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું કે અહીંના પાણીનો રંગ બદલાઈ ગયો છે. પાણી સ્વાદહીન અને ગંદુ હોવાનું જાણવા મળ્યું.
