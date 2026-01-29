કામની શોધમાં બિહારથી ચેન્નાઈ આવેલા પતિ પત્ની અને બાળકની હત્યા, પાંચની ધરપકડ
26 જાન્યુઆરીના રોજ, અડયારના ઇન્દિરા નગર વિસ્તારના રહેવાસીઓએ લોહીથી લથપથ એક કોથળો જોયો, તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.
Published : January 29, 2026 at 1:21 PM IST
ચેન્નાઈ: ચેન્નાઈમાં એક હૃદયદ્વાવક અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. બિહારથી કામની શોધમાં ચેન્નાઈ આવેલા એક પરિવારના ત્રણ સભ્યોની હત્યા કરવામાં આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. યુવકનો મૃતદેહ કોથળામાં પુરીને ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે તેની પત્ની અને બાળકના મૃતદેહને નહેરમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે અડયાર પોલીસે બિહારના જ પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે.
26 જાન્યુઆરીના રોજ, અડયારના ઇન્દિરા નગર વિસ્તારના રહેવાસીઓએ લોહીથી લથપથ કોથળો જોયો અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. જ્યારે પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને કોથળાની તપાસ કરી, ત્યારે તેમને અંદર એક પુરુષનો મૃતદેહ મળ્યો. પોલીસે લાશનો કબજો લીધો અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રોયાપેટ્ટા સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલી આપ્યો. વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજમાં જાણવા મળ્યું કે ટુ-વ્હીલર પર સવાર કેટલાક લોકોએ ત્યાં કોથળો ફેંકી દીધો હતો.
પોલીસે વાહનના રજિસ્ટ્રેશન નંબરના આધારે સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરી. હત્યા કરાયેલા યુવાનના પેન્ટના ખિસ્સામાંથી મોબાઇલ નંબર લખેલી કાગળની એક ચિઠ્ઠી પણ મળી આવી હતી,જેમાં એક ફોન નંબર લખેલો હતો. પોલીસે જ્યારે આ નંબરનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તે અડયરમાં આવેલી એક ખાનગી સુરક્ષા ઓફિસનો હોવાનું બહાર આવ્યું. પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને ત્યાં તપાસ શરૂ કરી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મૃતક યુવક ગૌરવ કુમાર (24) બિહારનો રહેવાસી હતો. તેણે અને તેની પત્નીએ સુરક્ષા કંપનીમાં સુરક્ષા ગાર્ડ તરીકે નોકરી શોધવા માટે અહીંનો સંપર્ક કર્યો હતો. કંપનીએ તે સમયે તેમને કહ્યું હતું કે હાલ કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, પરંતુ જરૂર પડ્યે તેઓ તેમને ફોન કરશે.
વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગૌરવ કુમારે પાછળથી તારામણીમાં એક પોલિટેકનિકમાં સુરક્ષા ગાર્ડ તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું અને ત્યાં તેની પત્ની સાથે રહેતો હતો. જ્યારે પોલીસે ગૌરવ કુમારના નજીકના મિત્ર સહિત સાત લોકોની અટકાયત કરી અને પૂછપરછ કરી, ત્યારે તેઓએ ગૌરવની પત્ની પર જાતીય હુમલો કર્યો હોવાનું અને તેમના બાળકની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી.
આના આધારે, પોલીસે ગૌરવની પત્ની અને બાળકના મૃતદેહની શોધખોળ શરૂ કરી. દરમિયાન, મધ્ય કૈલાશ વિસ્તારમાં એક નહેરમાંથી બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. પોલીસ ટીમો ગૌરવ કુમારની પત્નીના મૃતદેહની શોધખોળ કરી રહી છે. પોલીસે ડમ્પિંગ યાર્ડનો સંપૂર્ણ નિયંત્રણ લઈ અહીં શોધખોળ હાથ ધરી છે.
અડયાર પોલીસે જણાવ્યું કે આ કરૂણ ઘટનાના સંદર્ભમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપી તરીકે સિકંદર (33), નરેન્દ્ર કુમાર (45), રવિન્દ્રનાથ ટાગોર (45) અને વિકાસ (24) સહિત પાંચ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચેય આરોપીઓ બિહારના રહેવાસી છે.