ETV Bharat / bharat

બિહાર ચૂંટણી 2025: પટનાનો ધમધમતો મરીન ડ્રાઇવ, જ્યાં રાજ્યની પ્રગતિની ચર્ચા સાથે લોકો માણે છે ખાણી-પીણીની મોજ

દુરદુરથી લોકો આજીવિકાની શોધમાં મરીન ડ્રાઇવ પર આવે છે અને પોતાની મુશ્કેલીઓ શેર કરે છે. ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ વાંચો.

પટનાનો ધમધમતો મરીન ડ્રાઇવ,
પટનાનો ધમધમતો મરીન ડ્રાઇવ (Etv Bharat)
author img

By Bilal Bhat

Published : October 22, 2025 at 4:20 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 5:08 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટે તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. જ્યારે રાજકીય પક્ષો 6 નવેમ્બરના રોજ યોજાનારી ચૂંટણીની રણનીતિઓ ઘડવામાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે સામાન્ય લોકો રોજિંદા જીવનનિર્વાહ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આની એક ઝલક પટનાના મરીન ડ્રાઇવ પર ગંગા પથ પર જોવા મળી.

છઠ ઉત્સવ માટે પટના મરીન ડ્રાઇવ પર ગંગા પથના કિનારે આવતા મહેમાનોના મનોરંજન માટે લોકો ઉત્તમ ખાણી-પીણીના સ્ટોલ લગાવવામાં વ્યસ્ત છે. સ્ટોલ માલિકો અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાંથી આવે છે. કેટલાક મજબૂરીથી બિહાર આવ્યા છે, કેમકે, તેમની પાસે આજીવિકાનું અન્ય કોઈ સાધન નથી, જ્યારે અન્ય વધુ કમાણીના મોહમાં અહીં આવ્યા છે. દરેકની ઇચ્છા શક્ય તેટલી વધુ કમાણી કરવાની છે.

બિહારમાં ચૂંટણીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે રાજ્યના રાજકીય વાતાવરણનો અંદાજ કાઢવા માટે આ એક યોગ્ય સ્થળ છે. બિહાર રાજકીય રીતે સૌથી વધુ સભાન રાજ્યોમાંનું એક છે, અને અહીંના લોકો ખુલીને પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરવામાં શરમાતા નથી. સવિતા દેવી આવી જ એક વ્યક્તિ છે.

પટના મરીન ડ્રાઇવ પર હરતુ-ફરતુ કાફે
પટના મરીન ડ્રાઇવ પર હરતુ-ફરતુ કાફે (Etv Bharat)

સવિતા દેવી અને તેમના પતિ મિથિલેશ કુમાર ગંગા નદીના કિનારે એક કાફે ચલાવે છે, જ્યાં કુલ્હારો (માટીના ગ્લાસ) માં વિવિધ પ્રકારની ચા પીરસવામાં આવે છે. તેઓ ગુલઝારબાગમાં રહે છે, જે રાજ્યની રાજધાનીના પૂર્વ કિનારે પટના સાહિબ વિધાનસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવે છે. ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાન થવાનું છે.

તેમણે જણાવ્યું હતુ કે, અગાઉ વિવિધ જિલ્લાઓમાં આંતરરાષ્ટ્રીય તબીબી માનવતાવાદી સંગઠન મેડેસિન્સ સાન્સ ફ્રન્ટીઅર્સ (MSF) સાથે કામ કરી રહ્યાં હતા. જેમાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેથી, તેમણે ખાનગી નોકરીના પડકારોનો સામનો કરવાને બદલે, તેમણે પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું અને પોતાનું કાફે ખોલ્યું.

સવિતાએ કહ્યું, "ઘણા શિક્ષિત લોકો નોકરી શોધી રહ્યા છે. તેમને રોજગાર આપવો જોઈએ. ફેક્ટરીઓ અને મોટા વ્યવસાયો અન્ય રાજ્યોમાં સ્થિત છે. બિહારને પણ તેમની જરૂર છે. આનાથી લોકોનું અન્ય સ્થળોએ સ્થળાંતર અટકશે." તેમણે કહ્યું કે બિહારમાં ઉદ્યોગ લાવવાને બદલે, રાજકારણીઓ લોકોને ફક્ત ખાતરી આપે છે. તેમને જે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ આશામાં મતદાન કરશે કે અહીં કંઈક સારું થશે.

સવિતાએ આગળ કહ્યું, "મોંઘવારી, સ્માર્ટ વીજળી મીટર અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) જેવી સમસ્યાઓ છે. દરેક વસ્તુના ભાવ વધી રહ્યા છે. સ્માર્ટ મીટરે જૂના મીટરની જગ્યા લીધી છે, ત્યારથી વીજળીના બિલ ચાર ગણો વધારો થયો છે. સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં GST ઘટાડો પણ માત્ર એક જાતનો દેખાડો છે. તેનાથી લોકો પાસેથી પૈસા પડાવનારને ટેકો મળશે"

બાળકો સાથે રમકડાં વેચી રહેલી રૂબી દેવી
બાળકો સાથે રમકડાં વેચી રહેલી રૂબી દેવી (Etv Bharat)

જયપી ગંગા પથ (જેને પટના મરીન ડ્રાઇવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) પર સાંજે મોટી ભીડ જોવા મળે છે, લોકો અહીં હરવા-ફરવા અને ખાવા-પીવા માટે આવે છે. અહીં સહેલગાહની ચમકતી રોશની વચ્ચે, રૂબી દેવી નામની એક મહિલા રમકડાં વેચી રહી છે, અને તેના ત્રણ બાળકોની સારસંભાળ પણ રાખી રહી છે. રૂબી અને તેના પતિ એવા લોકોમાં સામેલ છે જેઓ સારી આજીવિકા અને પૈસા કમાવવા માટે અહીં આવ્યા છે.

તે ખાવાની લારીઓથી આવી રહેલી વિવિધ વાનગીઓની લાજવાબ સુગંધથી અજાણ છે અને તે વાતને લઈને ચિતિંત છે કે તેનો પરિવાર રાત્રિભોજનમાં શું ખાશે. પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતા તેમણે કહ્યું કે તે ફક્ત 40 રૂપિયાના રમકડાં વેચી શકી છે. "મને ખબર નથી કે શું કરવું. અમે નજીકમાં ભાડાના રૂમમાં રહીએ છીએ, જેનું ભાડું 4,000 રૂપિયા છે." રૂબી અને તેનો પતિ લગભગ પાંચ મહિના પહેલા પટનાના બખ્તિયારપુર શહેર નજીકના ગંગા દિયારા વિસ્તારમાંથી તેમના બાળકો સાથે અહીં આવ્યા ત્યારથી તેઓ અહીં રમકડાં વેચી રહ્યા છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તે જમીનવિહીન છે અને તેમની પાસે કોઈ જમીન નથી. તે શહેરના કેટલાક ઘરોમાં ઘરકામ કરે છે, જ્યારે તેનો પતિ ખેતમજૂર છે. તેઓ મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેઓ તેમના બાળકોને આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં મોકલે છે. તેણીને આશા છે કે તેઓ આખરે સરકારી શાળાઓમાં જશે.

રૂબીએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે જૂનની આસપાસ, જ્યારે હિમાલય અને ઉત્તર ભારતીય રાજ્યોમાં ચોમાસાને કારણે નદીઓનું સ્તર વધે છે, ત્યારે તેમના પૂર્વજોના ગામમાં આવેલા ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. ઓક્ટોબર-નવેમ્બરની આસપાસ પાણી ઓછું ન થાય ત્યાં સુધી ત્યાં રહેતા દરેક વ્યક્તિને સુરક્ષિત વિસ્તારોમાં જવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. તેણીએ ઉમેર્યું, "હું ઈચ્છું છું કે પૂરને નિયંત્રિત કરવા માટે કંઈક કરવામાં આવે જેથી અમે અને અમારૂ જીવન વિસ્થાપિત ન થાય."

બિહારના અન્ય રાજકીય રીતે ઝુકાવ ધરાવતા નાગરિકોની જેમ, રૂબીને પણ ખબર છે કે રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. આ ચૂંટણીઓ બે તબક્કામાં યોજાશે, જેમાં 6 અને 11 નવેમ્બરે મતદાન થશે. તે ઘરે (બખ્તિયારપુર) જઈને પહેલા તબક્કામાં મતદાન કરવાની યોજના ધરાવે છે. રૂબીએ કહ્યું, "અમને ચૂંટણીના દિવસે મતદાન પરચી મળે છે અને અમે ચૂંટણીના દિવસે અમારા મતદાન મથક પર જઈને મતદાન કરીએ છીએ," .

સુરેન્દ્ર રાય, ફુગ્ગા વેચનાર
સુરેન્દ્ર રાય, ફુગ્ગા વેચનાર (Etv Bharat)

થોડે દૂર, રોહતાસ જિલ્લાના દાવત પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એક ગામથી આવેલો સુરેન્દ્ર રાય, ફુગ્ગા વેચી રહ્યો છે, અને ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં મતદાન કરવા માટે પોતાના વતનમાં પાછા ફરવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. ફુગ્ગા વેચનાર સુરેન્દ્રએ કહ્યું."ચૂંટણી પ્રચારના છેલ્લા તબક્કા દરમિયાન, મારા વિસ્તારના લોકો ભેગા થાય છે, અને શિક્ષકો અમને કહે છે કે કોને મત આપવો,"

જેવી રીતે સાંજે નદી કિનારે ખાણી-પીણીનું આ હબ દૂર-દૂરથી પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે, તેવી જ રીતે તે રાજ્યના વિવિધ ભાગોના લોકોને પણ આકર્ષે છે, જેઓ ગરીબી અને બેરોજગારી વચ્ચે ગુજરાન ચલાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.

નીતિ આયોગના નવીનતમ બહુપરીમાણીય ગરીબી સૂચકાંકના ડેટા અનુસાર, 2022-23માં બિહારમાં દેશમાં સૌથી વધુ ગરીબી દર 26.59 ટકા હતો, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ 11.28 ટકા છે. રાષ્ટ્રીય બહુપરીમાણીય ગરીબી સૂચકાંક આરોગ્ય, શિક્ષણ અને જીવનધોરણમાં વંચિતતાને માપે છે, જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના 12 ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો (SDGs) સાથે સંરેખિત સૂચકાંકો દ્વારા રજૂ થાય છે.

બિહાર સરકારે 2023માં જાતિ આધારિત સર્વે હાથ ધર્યો હતો, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આશરે 9.4 મિલિયન પરિવારો, અથવા રાજ્યના 34.13 ટકા પરિવારો, ₹6,000 કે તેથી ઓછી માસિક આવક પર જીવે છે. સરકારી માહિતી અનુસાર, 2023-24 નાણાકીય વર્ષમાં બિહારમાં 15 થી 29 વર્ષની વયના 9.9 ટકા યુવાનો બેરોજગાર હતા. જ્યારે આ 2018-19 માં 30.9 ટકા બેરોજગારી દર કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછું છે, વરિષ્ઠ વય જૂથોમાં બેરોજગારી હજુ પણ ઊંચી છે.

બિહારમાં બેરોજગારી એ એક કારણ છે જે રાજ્યભરના વિવિધ જિલ્લાઓના લોકોને આજીવિકા અને સારા જીવનની શોધમાં તેમના ઘરો છોડીને બહાર નીકળવા મજબૂર કરે છે, અને ઘણા લોકો અન્ય રાજ્યોમાં સ્થળાંતરિત મજૂર બની જાય છે જ્યારે કેટલાક ખાદ્ય બજારો અથવા ખાણીપીણીની દુકાનોમાં હાથ અજમાવવા અથવા નાની-મોટી નોકરીઓ કરવા માટે અન્ય રાજ્યોમાં જાય છે.

ચૂંટણી દરમિયાન આવા ફૂડ કોર્ટની મુલાકાત લેવાથી તમને વિવિધ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓ અને આકાંક્ષાઓ વિશે જમીની સ્તરની માહિતી મળે છે. ભોજપુર જિલ્લાના આરા શહેરના રહેવાસી કુંદન કુમાર, ડેનમાર્કથી આયાત કરાયેલ મશીનમાં રાંધેલા સ્વાદિષ્ટ 'ઇટાલિયન ભોજન'નો સ્વાદ માણવા માટે પસાર થતા લોકોને આમંત્રણ આપી રહ્યા હતા. તેઓ ટ્વાઇલાઇટ ફૂડ કોર્ટમાં એક વાનમાં બ્રોસ્ટર પિઝા નામનું એક નાનું રેસ્ટોરન્ટ ચલાવે છે, જ્યાં તેઓ સીધા ઓવનમાંથી પસાર થતા લોકોને પિઝા વેચે છે. કુંદન ઉચ્ચતર માધ્યમિક પાસ છે.

કુંદનએ કહ્યું, "ભાજપના વર્તમાન ધારાસભ્ય અને ભૂતપૂર્વ મંત્રી અમરેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહને તેમના નબળા પ્રદર્શનને કારણે ફરીથી ઉમેદવારી નકારી કાઢવામાં આવી હતી. તેમણે તેમના મતવિસ્તારના લોકોની ફરિયાદોને અવગણી અને તેમનો મોટાભાગનો સમય ઝારખંડના જમશેદપુરમાં વિતાવ્યો. તેમના સ્થાને સંજય સિંહ 'ટાઈગર'ને ટિકિટ આપવામાં આવી છે."

ભાજપના ઉમેદવારનો મુકાબલો સીપીઆઈ (એમએલ)ના ઉમેદવાર કયામુદ્દીન અંસારી સામે છે, અને આરા બેઠક પર કડક મુકાબલો થવાનો છે. આરામાં પહેલા તબક્કામાં 6 નવેમ્બરે મતદાન થવાનું છે. કુંદનએ ઉમેર્યું, "અમે પ્રગતિ માટે અને અરાજકતાની વિરુદ્ધ મતદાન કરીશું. મતદાનના દિવસે, અમે અમારી દુકાનો બંધ કરીશું અને મતદાન કરવા માટે અમારા વતન જઈશું. પટનામાં પણ તે જ દિવસે ચૂંટણી છે, તેથી ફૂડ કોર્ટ બંધ રહેશે."

ગુંજન શર્મા ફોટો લેવાના મશીન સાથે
ગુંજન શર્મા ફોટો લેવાના મશીન સાથે (Etv Bharat)

કુંદન પાસે જ સોનેરી રંગથી રંગાયેલા ગુંજન શર્મા એક પ્રતિમા બનીને ઉભા છે, અને અહીંથી પસાર થતા લોકો 20 રૂપિયામાં તેમની સાથે ફોટો પડાવી શકે છે. ગુંજન ગયા જિલ્લાના ઇમામગંજ વિધાનસભા મતવિસ્તારના જમુઆરા કલાન ગામનો વતની છે. ઘણા લોકોની જેમ, તે પણ રોજીરોટી કમાવવા માટે રાજ્યની બહાર પ્રવાસ કરે છે, મોટે ભાગે મુંબઈમાં પોતાની પ્રતિભા દર્શાવે છે. આ સમય દરમિયાન, તેને ક્યારેક ફિલ્મોમાં વધારાના કલાકાર તરીકે કામ મળે છે. તે તાજેતરમાં ઘરે પાછો ફર્યો છે અને આ વખતે મતદાન કરવાનું વિચારી રહ્યો છે.

ગુંજન એ કહ્યું, "હું મતદાન કરતી વખતે ઉમેદવારના પ્રદર્શન અને પૃષ્ઠભૂમિને ધ્યાનમાં લઈશ. મતદાનના દિવસે હું મારા ગામમાં હાજર રહીશ. મારા વિસ્તારના લોકો વિકાસથી સંતુષ્ટ છે અને વધુ વિકાસની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે."

અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે અનામત, ઇમામગંજ લાંબા સમયથી ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત રહ્યું છે. અહીં બીજા તબક્કાનું મતદાન 11 નવેમ્બરે થશે. આ મુકાબલો કેન્દ્રીય મંત્રી અને હિન્દુસ્તાની આવામ મોરચા (સેક્યુલર) ના સ્થાપક જીતન રામ માંઝીની પુત્રવધૂ દીપા કુમારી અને જન સૂરજ પાર્ટીના અજિત કુમાર (ડોક્ટર) વચ્ચે થવાની સંભાવના છે, જ્યારે RJD એ હજુ સુધી ઉમેદવાર ઊભો કર્યો નથી. અહીંના મુખ્ય માર્ગ પરના લોકોના અવાજો અને રુચિઓ બિહારના વિવિધ પ્રદેશો અને સંસ્કૃતિઓ જેટલા જ વૈવિધ્યસભર છે, પરંતુ તેમની જરૂરિયાતો સમાન અને મૂળભૂત છે.

પટનાના ધમધમતા મરીન ડ્રાઇવનો રાત્રી નજારો
પટનાના ધમધમતા મરીન ડ્રાઇવનો રાત્રી નજારો (Etv Bharat)

એક સમૃદ્ધ બજાર અને ભવિષ્યની યોજનાઓ

હાલમાં, પ્રોમેનેડ પર લગભગ 500 ખાદ્ય અને પીણાના સ્ટોલ કાર્યરત છે, સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો ફુગ્ગાઓ, મોબાઇલ ફોન કવર, રમકડાં, ટેટૂ, ઘરેણાં અને અન્ય વસ્તુઓ વેચે છે, જે આ વિસ્તારને એક ધમધમતા બજારમાં ફેરવી દે છે. તેમની વચ્ચે જગ્યા માટે પણ તીવ્ર સ્પર્ધા છે.

પટના સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ (PSCL), એક સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ (SPV), જે કેન્દ્ર સરકારની સ્માર્ટ સિટી પહેલને માળખાગત સુવિધાઓ, નાગરિક સુવિધાઓ અને શહેરી જીવનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે અમલમાં મૂકવા માટે સમાવિષ્ટ છે, તેણે સંગઠિત વેન્ડિંગ જગ્યાઓ પૂરી પાડવા અને સ્વચ્છતા સુધારવા માટે "ગંગા પથ પ્રિફેબ્રિકેટેડ વેન્ડિંગ ઝોન પ્રોજેક્ટ" શરૂ કર્યો છે.

ખાદ્ય વિક્રેતાઓ અને વિક્રેતાઓને સુવિધા આપવા માટે આ પહેલ હેઠળ નદી કિનારે કુલ 500 પ્રિફેબ્રિકેટેડ કિઓસ્ક સ્થાપિત કરવામાં આવશે. લગભગ 80 કિઓસ્ક પહેલાથી જ સ્થાપિત થઈ ગયા છે, જ્યારે બાકીના સ્ટોરેજ યાર્ડમાં સ્થાપન માટે તૈયાર છે.

પીએસસીએલના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ઇટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "એકવાર બધા કિઓસ્ક ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય, પછી અરજી અને ચકાસણી પ્રક્રિયા પછી તે વિક્રેતાઓને ફાળવવામાં આવશે. બધું પારદર્શક રીતે કરવામાં આવશે. જોકે, આમાં થોડા મહિના લાગી શકે છે. હાલમાં, બધા અધિકારીઓ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં વ્યસ્ત છે. ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા પછી કામ ગતિ પકડશે."

પીએસસીએલના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે જો પ્રોજેક્ટ સફળ થશે, તો તેનો વિસ્તાર કરી શકાય છે અને અન્ય સ્થળોએ પણ અમલમાં મૂકી શકાય છે.

  1. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, 59 ઉમેદવારો ઉતાર્યા મેદાનમાં
  2. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025: AAP એ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી જાહેર કરી, રાઘવ ચઢ્ઢાનું નામ ગાયબ
Last Updated : October 22, 2025 at 5:08 PM IST

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2025
PATNA BUSTLING MARINE DRIVE
BIHAR POLLS 2025
BIHAR NEWS
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.