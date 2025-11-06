બિહારમાં ભેંસ પર સવાર થઈને વોટ નાખવા પહોંચ્યો મતદાર, ચૂંટણી માહોલમાં દેશી અંદાજ છવાયો
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કાનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, એક આરજેડી નેતા મતદાન કરવા માટે ભેંસ પર સવાર થઈને મતદાન મથક પર પહોંચ્યા.
Published : November 6, 2025 at 6:57 PM IST
બિહાર: 2025ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કા દરમિયાન વૈશાલી જિલ્લાના ભગવાનપુર વિસ્તારમાંથી એક રમુજી ઘટના સામે આવી છે. સ્થાનિક રહેવાસી અને આરજેડી સભ્ય કેદાર પ્રસાદ યાદવે મતદાન મથક સુધી પહોંચવા માટે એક અનોખી પદ્ધતિ અપનાવી. તેમણે મતદાન કરવા માટે લગભગ બે કિલોમીટરનું અંતર કાપતા પોતાની ભેંસ પર સવારી કરી. આ દૃશ્યથી આસપાસના લોકોમાં હાસ્ય અને સ્મિત ફેલાઈ ગયું.
ચૂંટણી પ્રતિબંધોએ નવી પ્રેરણા આપી: મતદાનના દિવસે કડક વાહન પ્રતિબંધને કારણે, વિસ્તારમાં કોઈ વાહન કે ઘોડા ઉપલબ્ધ નહોતા. કેદાર યાદવે સમજાવ્યું કે, તેમનું મતદાન મથક તેમના ઘરથી લગભગ બે કિલોમીટર દૂર, સૈદપુર ડુમરી પંચાયતની શાળામાં આવેલું હતું. તેમણે કહ્યું, "પહેલા મતદાન કરો, પછી કોઈ અન્ય કામ. મને વાહન ન મળ્યું હોવાથી, મેં સ્થાનિક યુક્તિથી વ્યવસ્થા કરી." આ સાંભળીને, ઘટનાસ્થળે હાજર લોકો તાળીઓના ગડગડાટથી ગૂંજી ઉઠ્યા.
કાળા ચશ્મા, લાકડી અને લોકગીતોથી સ્વાગત: કેદાર યાદવે કાળા ચશ્મા પહેર્યા, ખભા પર લાકડી રાખી અને ભેંસની પીઠ પર આરામથી સવારી કરી. તેમની સાથે કેટલીક મહિલાઓએ પરંપરાગત લોકગીતો ગાયા આગળ વધી રહ્યા હતા. આ કાફલાએ સમગ્ર માર્ગને ઉત્સવપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં ફેરવી દીધો. મહિલાઓના ગીતોએ ચૂંટણીના તણાવને દૂર કર્યો, અને વાતાવરણ ગ્રામીણ સંસ્કૃતિથી ભરેલું હતું.
લાલુ યાદવના નજીકના સાથી કોણ છે? કેદાર પ્રસાદ યાદવને આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદ યાદવના નજીકના સાથી માનવામાં આવે છે. સ્થાનિક લોકો કહે છે કે જ્યારે પણ લાલુ આ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તેમનો કાફલો હંમેશા કેદાર માટે રોકાય છે. તેમના સરળ સ્વભાવ અને અનોખા શૈલી માટે જાણીતા, કેદાર પહેલા પણ ઘણી વખત હેડલાઇન્સમાં આવી ચૂક્યા છે. આ વખતે, તેમની ભેંસોનું કારનામું સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
લોકશાહીને મજબૂત બનાવવાનો સંદેશ: મતદાન કર્યા પછી, કેદાર યાદવે કહ્યું કે, લોકશાહીનો તહેવાર, જે દર પાંચ વર્ષે એક વાર આવે છે, તેને કોઈપણ કિંમતે ચૂકી ન જવો જોઈએ. તેમણે યુવાનોને તેમના ઘરની બહાર આવીને મતદાન કરવાની અપીલ કરી. તેમની ગામઠી શૈલી માત્ર મનોરંજનનો સ્ત્રોત જ નહીં પરંતુ મતદાતા જાગૃતિનું જીવંત ઉદાહરણ પણ બની.
વાયરલ વિડિઓએ ધૂમ મચાવી: સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ અને લાખો લોકોએ તેને સોશિયલ મીડિયા પર જોઈ. લોકો ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે કે બિહારની માટી જ લોકશાહીને જીવંત બનાવે છે. આ અનોખા ફોટાએ રાજ્યભરમાં મતદાન માટે ઉત્સાહ જગાવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: