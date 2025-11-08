ETV Bharat / bharat

બિહારમાં વોટિંગ બાદ ખાડામાંથી મળી VVPATની સ્લિપ, જિલ્લા અધિકારી શું બોલ્યા?

સમસ્તીપુરમાં મોટી સંખ્યામાં પોલ કરેલી VVPAT સ્લિપ દર્શાવતો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે સનસનાટી મચી ગઈ હતી. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

સમસ્તીપુરમાં ખાડામાંથી VVPAT સ્લિપ મળી
સમસ્તીપુરમાં ખાડામાંથી VVPAT સ્લિપ મળી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 10:21 PM IST

2 Min Read
સમસ્તીપુર: બિહારના સમસ્તીપુરમાં પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાન પૂર્ણ થયું છે. દરમિયાન, શનિવારે જિલ્લાના સરાયરંજન વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં KARS કોલેજ નજીક ખાડામાંથી મતદાન કરાયેલી VVPAT સ્લિપ મળી આવ્યાના સમાચારથી ખળભળાટ મચી ગયો.

DM અને SP એ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી: ઘટનાની જાણ થતાં, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ રોશન કુશવાહાએ પોતે તેમની ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને તપાસ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, આ સ્લિપ સરાયરંજન ડિસ્પેચ સેન્ટર પાસે મળી આવી હતી. તેમાં ઘણી બધી સીલબંધ અને અનસિલ્ડ સ્લિપ પણ મળી આવી હતી. વહીવટીતંત્રે સાવચેતી રૂપે તે બધી જ જપ્ત કરી છે. તપાસ બાદ જ સમગ્ર મામલો સ્પષ્ટ થશે.

બેદરકાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે: DM એ જણાવ્યું કે, બેદરકારી દાખવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે FIR દાખલ કરવામાં આવશે. આ સંપૂર્ણપણે ટેકનિકલ મામલો છે. કોઈ અફવા ફેલાવવી જોઈએ નહીં. જો કે, દરેક મશીન પર આશરે 1,000 મોક પોલ કરવામાં આવે છે.

"વિવિધ પક્ષોના ઉમેદવારોની હાજરીમાં સીલબંધ સ્લિપ અને અનસિલ્ડ સીલ યોગ્ય રીતે જપ્ત કરવામાં આવી હતી." આ સ્થળ સરાયરંજન વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ડિસ્પેચ સેન્ટરથી આશરે 500 મીટર દૂર આવેલું છે. આ ઘટના અંગે સરાયરંજન પોલીસ સ્ટેશનમાં ઔપચારિક FIR નોંધવામાં આવી છે, અને જરૂરી તપાસ ચાલી રહી છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર બેદરકાર કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરી રહ્યું છે. આ સ્લિપ કમિશનિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન કરવામાં આવેલા મોક પોલ સાથે સંબંધિત છે, અને તેથી, ચૂંટણીની પ્રામાણિકતાને અસર કરશે નહીં.'' - રોશન કુશવાહા, ડીએમ, સમસ્તીપુર

વિપક્ષ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા: દરમિયાન, સીપીઆઈ(એમએલ) જિલ્લા સ્થાયી સમિતિના સભ્ય સુરેન્દ્ર પ્રસાદ સિંહે સ્લિપની પ્રાપ્તિ અંગે ચૂંટણી પંચની નિષ્પક્ષતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે મામલાની ગંભીરતાને જોતાં, ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ થવી જોઈએ અને ગુનેગારો સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. પંચે કોણ કોણ સામેલ છે તેનો ખુલાસો કરવો જોઈએ.

વિજય ચૌધરી પોતાનું નસીબ અજમાવી રહ્યા છે: સરૈરંજન વિધાનસભા મતવિસ્તાર એક VIP બેઠક છે અને બિહારના રાજકારણમાં તેનું મહત્વનું મહત્વ છે. કેબિનેટ મંત્રી અને JDU નેતા નીતિશ કુમાર ચૌધરી સતત ચોથી જીતની આશા રાખીને આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

