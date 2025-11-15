ETV Bharat / bharat

બિહાર ચૂંટણી: NDAની જીત પાછળનું સત્ય અને મહાગઠબંધનની હારના કારણો

બિહાર ચૂંટણીમાં NDA એ અપેક્ષા કરતાં ઘણી વધુ બેઠકો જીતી. મહાગઠબંધન ક્યાં ખોટું થયું? નીતિશ અને મોદીનું કયું પગલું મોંઘુ સાબિત થયું? આગળ વાંચો.

પાર્ટી મુખ્યાલયમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત
પાર્ટી મુખ્યાલયમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત (PTI)
By Sanjay Kapoor

Published : November 15, 2025 at 7:11 PM IST

જે કોઈ કહે છે કે NDAને 183 બેઠકો જીતવાની અપેક્ષા હતી, તો તે ખોટું બોલી રહ્યા છે. સૌથી આશાવાદી અંદાજો પણ 160 બેઠકોની આસપાસ હતા, અને મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલ્સ NDA 140ની આસપાસ જીતશે તેવું દર્શાવે છે. સૌથી અગત્યનું, કોઈએ પણ RJDની આટલી કારમી હારનો સામનો કરવાની અપેક્ષા નહોતી રાખી.

આશ્ચર્યજનક રીતે, મતનો હિસ્સો એ જ રહ્યો, પરંતુ બેઠકોમાં 60નો ઘટાડો થયો. કોંગ્રેસ અને તેના નેતા રાહુલ ગાંધીને સૌથી વધુ નુકસાન થયું. પાર્ટીએ 63 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી પરંતુ મહાગઠબંધનમાં સૌથી નબળી કડી સાબિત થઈ. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે: MGB અને કોંગ્રેસમાં શું ખોટું થયું?

એક નવો નેરેટિવ બનાવવાનો પ્રયાસ

2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં સારા પ્રદર્શન પછી, કોંગ્રેસ બિહારમાં પરિસ્થિતિ બદલવા માંગતી હતી. એક એવી પાર્ટી બનવા માંગતી હતી જે MGBનું નસીબ ડૂબાડશે નહીં, પરંતુ તેમને બચાવશે. આ માટે, ભૂતપૂર્વ યુવા કોંગ્રેસના પ્રમુખ કૃષ્ણા અલાવરુને પ્રદેશ પ્રમુખ રાજેશ કુમાર સાથે સંકલન કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. રાહુલ ગાંધીએ રોડ શો યોજ્યા, જેમાં ભારે ભીડ એકઠી થઈ, પરંતુ પરિણામ વર્ષોમાં સૌથી ખરાબ આવ્યું.

15 દિવસના જોરદાર પ્રચાર પછી, સમર્થન વધી રહ્યું હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ રાહુલને ખ્યાલ આવ્યો કે કંઈક ખૂટે છે. મતદાનના અંતિમ દિવસો સુધી તેઓ બિહાર પાછા ફર્યા નહીં. ઘણા લોકો તેમની ગેરહાજરીને કોંગ્રેસની હારનું એક પરિબળ માને છે. આનાથી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય રાજકારણના દલદલમાં વધુ ફસાઈ ગઈ.

'મત આપો ચોરો ગાદી છોડી દો' સૂત્ર નિષ્ફળ ગયું

એ અલગ વાત છે કે પાર્ટીનું બહુપ્રચારિત "વોટ ચોર" રાષ્ટ્રીય અભિયાન નિષ્ફળ ગયા પછી તેને એક નવા દ્રષ્ટિકોણની જરૂર છે. તેના સૂત્ર, "વોટ ચોર, ગાદી ચોર" ને બિહારમાં ખાસ લોકપ્રિયતા મળી ન હતી.

નીતિશનો આત્મવિશ્વાસ અને 10,000 રૂપિયાનો દાવ

બિહારમાં ખરેખર જે કામ કર્યું તે હતું જનતા દળ યુનાઈટેડ (JDU) ના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર અને તેમના નેતૃત્વમાં લોકોનો વિશ્વાસ. વધુમાં, ભાજપ નેતૃત્વએ 12 મિલિયન મહિલાઓને રુ.10,000નું વિતરણ કરવા માટે એક વ્યૂહાત્મક પગલું ભર્યું. આ પૈસા મતદાનના એક કે બે દિવસ પહેલા જ તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ કોઈપણ રીતે ચૂંટણીલક્ષી ગેરરીતિ હતી, પરંતુ ચૂંટણી પંચે તેને અવગણી.

ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન નીતિશ કુમાર
ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન નીતિશ કુમાર (PTI)

કોંગ્રેસના નેતા તારિક અનવર જણાવે છે કે, 10,000 રૂપિયા એક નોંધપાત્ર રકમ છે અને ચૂંટણી પહેલાં આ પૈસા વહેંચવાથી ખરાબ મિસાલ સ્થાપિત થાય છે. અર્થશાસ્ત્રીઓનો દાવો છે કે તે સરેરાશ બિહારી માટે બે મહિનાના વેતન બરાબર છે.

ECI સામે પક્ષપાતના ગંભીર આરોપો

ચૂંટણીના શુદ્ધતાવાદીઓને સૌથી વધુ ગુસ્સો એ આવ્યો કે ચૂંટણી પંચે ચૂંટણીના એક મહિના પહેલા મતદાર યાદીઓની ખાસ સઘન સમીક્ષા (SIR) હાથ ધરવાનો નિર્ણય લીધો. ચૂંટણી પંચ પર 6.5 મિલિયન મતદારોના નામ દૂર કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ઘણા મતદારોએ દાવો કર્યો હતો કે તેમના નામ ભૂલથી મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

જોકે, મીડિયા તપાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મતદાર યાદીમાં ઘણા વધુ ડુપ્લિકેટ નામો રહેવા દેવામાં આવ્યા હતા. અને લાંબી યાદીમાંથી ડુપ્લિકેટ નામો દૂર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સોફ્ટવેરને પણ દૂર કરવામાં આવ્યું ન હતું. સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ કપિલ સિબ્બલે નિર્દેશ કર્યો હતો તેમ, મતદારોને વિવિધ સ્થળોએ લઈ જવા માટે ખાસ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી હતી. આ અસામાન્ય હતું, પરંતુ ચૂંટણી પંચે, ભારે પક્ષપાતી સંસ્થા તરીકે તેની વધતી જતી પ્રતિષ્ઠા હોવા છતાં, કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નહીં.

મુસ્લિમ-યાદવ ગઠબંધન તૂટી ગયું

હારનું મુખ્ય કારણ મુસ્લિમ-યાદવ ગઠબંધનનું તૂટવું હતું, જેનો ફાયદો આરજેડીને થયો હતો. પહેલા નાની જાતિઓ મોટી જાતિઓ સામે એક થઈ હતી, અને પછી મુસ્લિમ મત વિભાજીત થઈ ગયા હતા. આ વખતે, સીમાંચલમાં 40% થી વધુ મુસ્લિમ મતો એનડીએ (ખાસ કરીને જેડીયુ) ને ગયા - ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તેને ઘુસણખોરો માટે સ્વર્ગ તરીકે વર્ણવ્યું હતું.

રાહુલની ખોટી રણનીતિ

પરિવર્તનની ઇચ્છા સ્પષ્ટ હતી, પરંતુ રાહુલ ગાંધીના બિહાર આગમનથી સમીકરણ ખોરવાઈ ગયું. પછાત જાતિઓના નવા તારણહાર બનવાના પ્રયાસમાં, તેમણે વારંવાર ઉચ્ચ જાતિઓ પર હુમલો કર્યો. વાસ્તવિક ઉદ્દેશ્ય નીતિશની બિન-યાદવ વોટ બેંકને તોડવાનો હતો. ઉચ્ચ જાતિઓ, પરંપરાગત રીતે ભાજપ સમર્થક અને જેડીયુ-એનડીએથી નારાજ, તેમને નિશાન બનાવવી જોઈતી હતી.

પરંતુ રાહુલના પ્રચારથી ઉચ્ચ જાતિના લોકો નારાજ થયા અને તેમને પાછા ભાજપ તરફ ધકેલી દીધા. મહિલાઓ માટે 10,000 રૂપિયાની સહાય સાથે, આ બે પરિબળો MGB ની સત્તા પાછી મેળવવાની આશાઓ માટે ફટકો સાબિત થયા.

નીતિશની મહિલા-મૈત્રીપૂર્ણ છબી

આ ચૂંટણીઓમાં આ ચૂંટણીલક્ષી મુદ્દાઓએ ભૂમિકા ભજવી હતી, પરંતુ કલ્યાણકારી યોજનાઓની વાત આવે ત્યારે નીતિશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળની NDA સરકારે બહુ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું નથી. રાજ્યમાં પોતાના લોકોને રોજગારી આપવા માટે ફેક્ટરીઓ ન હોય શકે, પરંતુ સ્થળાંતરિત કામદારો દ્વારા તેમના પરિવારોને મોકલવામાં આવતા પૈસાને કારણે બિહારની અર્થવ્યવસ્થા સ્થિર રહે છે. રાજ્ય સરકાર એક યા બીજા બહાના હેઠળ લાખો લોકોને રોકડ સહાય પૂરી પાડી રહી છે.

બિહારમાં NDAની જીત બાદ ભાજપ મુખ્યાલયમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત
બિહારમાં NDAની જીત બાદ ભાજપ મુખ્યાલયમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત (PTI)

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, રાજ્ય સરકારે અનુભવ્યું છે કે મહિલાઓ એક વોટ બેંક તરીકે ઉભરી રહી છે જે તેમને તેમની નબળાઈઓને દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તેમના માટે, વૃદ્ધ નીતિશ કુમાર એક એવા સ્ટાર છે જેમણે રાજ્યમાં દારૂબંધી લાગુ કરી અને પરિવારના મર્યાદિત ભંડોળને દારૂ પર વેડફતા અટકાવ્યું. વડા પ્રધાન મોદી આ વાતથી વાકેફ હતા અને તેમણે મહિલાઓને રુ.10,000 નું દાન આપીને નીતિશ કુમારના મહિલા-પ્રેમી ઓળખપત્રને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરી.

લાલુના શાસન કરતાં બિહાર સારું

વધુમાં, રાજ્ય લાલુના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળ કરતાં સારી સ્થિતિમાં છે, જેને ઉચ્ચ જાતિઓ "જંગલ રાજ"ના કાળા દિવસો તરીકે યાદ કરે છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા સારી છે, અને મોટાભાગના માફિયા બોસ કાં તો મરી ગયા છે અથવા ફરાર છે. રસ્તાઓ વધુ સારા છે, અને વીજળીનો સતત પુરવઠો છે. એક સ્થળાંતરિત કામદાર જેણે વર્ષોથી પોતાના રાજ્યમાં પરિવર્તન જોયું છે તે કહે છે, "પહેલાં, કોઈ ક્રિકેટ વિશે જાણતું ન હતું. પરંતુ હવે, સતત વીજળી પુરવઠાએ તેને સૌથી વધુ જોવાયેલી રમત બનાવી દીધી છે." પહેલા, ડ્રીમ11 પર સટ્ટો લગાવવામાં આવતો હતો, હવે ચૂંટણીઓ પૂરી થઈ ગઈ છે - બેચેન યુવાનોને નવી પ્રવૃત્તિઓ શોધવી પડશે.

(અસ્વીકરણ: આ લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા વિચારો લેખકના પોતાના છે. અહીં વ્યક્ત કરાયેલા તથ્યો અને મંતવ્યો ETV ભારતના વિચારોને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી)

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

