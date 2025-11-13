બિહારમાં આવતીકાલે 14 નવેમ્બરે મતગણતરી, 243 બેઠકોના જાહેર થશે પરિણામ
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જંગી મતદાન બાદ, હવે સૌ કોઈની નજર આવતીકાલે 14 નવેમ્બર પર છે. શુક્રવારે સવારે 8 વાગ્યાથી તમામ 243 બેઠકોના પરિણામો જાહેર થશે.
Published : November 13, 2025 at 1:11 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 1:36 PM IST
બિહાર: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જંગી મતદાન બાદ, હવે સૌ કોઈની નજર આવતીકાલે 14 નવેમ્બર પર છે. શુક્રવારે સવારે 8 વાગ્યાથી તમામ 243 બેઠકોના પરિણામો આવવાનું શરૂ થશે.
કુલ 243 મતગણતરી નિરીક્ષકોની નિમણૂક
રાજ્યમાં કુલ 243 મતગણતરી નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેઓ મતગણતરીના દિવસે વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કરશે. NDAના તમામ પક્ષો એક્ઝિટ પોલથી ઉત્સાહિત છે. તેજસ્વી યાદવનો દાવો છે કે પરિણામો તેમના પક્ષમાં આવશે અને તેઓ 18 નવેમ્બરે શપથ લેશે.
8 વાગ્યાથી શરૂ થશે મતગણતરી
બે તબક્કામાં સંપન્ન થયેલી બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ, હવે આવતીકાલે 14 નવેમ્બરે 46 મતગણતરી કેન્દ્રો પર મતગણતરી હાથ ધરાશે તેના માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. શુક્રવારે સવારે 8 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ થશે, જેમાં પહેલા પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી કરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચે મુક્ત અને ન્યાયી મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક સૂચનાઓ જારી કરી છે. કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, અને મતગણતરી પ્રક્રિયા પારદર્શક રાખવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે.
મત ગણતરી કેન્દ્રો પર ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા
મત ગણતરી કેન્દ્રો પર ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા રહેશે. નિરીક્ષણ દરમિયાન કોઈ પણ મોબાઇલ ફોન, કેલ્ક્યુલેટર, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, સ્ટીલ અથવા વિડીયો કેમેરા અંદર લઈ જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. દરેક ગણતરી હોલમાં EVM ગણતરી માટે 15 ટેબલ હશે. ગણતરી 14 ટેબલ પર થશે, અને એક ટેબલ સહાયક રિટર્નિંગ ઓફિસર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે. દરેક ટેબલ પર ગણતરી સુપરવાઇઝર, ગણતરી સહાયક અને એક માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વરનો સ્ટાફ રહેશે.
ટેબલની સંખ્યાના આધારે ગણતરી એજન્ટોની નિમણૂક
બધા ઉમેદવારો ટેબલની સંખ્યાના આધારે ગણતરી એજન્ટોની નિમણૂક કરી શકે છે. વધુમાં, પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી માટે એક અલગ ટેબલ નિયુક્ત કરવામાં આવશે, જેમાં ઉમેદવારો ગણતરી એજન્ટની નિમણૂક કરશે. ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા ઘેરા સાથે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવશે.
ચૂંટણી પંચે તમામ 46 ગણતરી કેન્દ્રો પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનાઓ જારી કરી છે. ગણતરી કેન્દ્રોને ત્રણ-સ્તરીય સુરક્ષા ઘેરાથી ઘેરાવામાં આવશે. પ્રથમ ઘેરામાં કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળો, બીજા ઘેરામાં બિહાર લશ્કરી પોલીસ અને ત્રીજા ઘેરામાં જિલ્લા પોલીસ તૈનાત રહેશે.
વધુમાં, EVM ધરાવતા સ્ટ્રોંગ રૂમમાં દેખરેખ રાખવા માટે ખાસ સુરક્ષા ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, જે ગણતરી પ્રક્રિયા શરૂ થાય ત્યાં સુધી તે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે 24/7 તેનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે.
ગણતરી પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા પર ભાર
ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 46 કેન્દ્રો પર ગણતરી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક રહેશે. દરેક કેન્દ્ર પર ગણતરી એજન્ટો માટે બેઠક વ્યવસ્થાથી લઈને પરિણામોની જાહેરાત સુધી, તમામ તબક્કે કમિશનની માર્ગદર્શિકાનું કડક પાલન કરવામાં આવશે.
38 જિલ્લાઓમાં 46 કેન્દ્રોની આ વ્યવસ્થા બિહારના ચૂંટણી ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, જે ગણતરી પ્રક્રિયાને વ્યવસ્થિત રીતે હાથ ધરવા માટે કમિશનની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.