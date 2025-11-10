બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: 11મી નવેમ્બરે બીજા તબક્કામાં 20 જિલ્લાની 122 બેઠકો પર મતદાન
બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં 20 જિલ્લાની 122 બેઠકો પર મતદાન યોજાશે, આ તમામ 243 બેઠકોના પરિણામો 14 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.
Published : November 10, 2025 at 1:39 PM IST
પટના: બિહારમાં બીજા તબક્કાના મતદાન માટેનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચુક્યું છે. 11મી નવેમ્બર મંગળવારના રોજ સવારે 7 કલાકે બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થશે, આ બીજા તબક્કામાં 20 જિલ્લાની 122 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં ગયાજી, કૈમુર, રોહતાસ, ઔરંગાબાદ, અરવલ, જહાનાબાદ, નવાદા, ભાગલપુર, બાંકા, જમુઈ, સીતામઢી, શિવહર, મધુબની, સુપૌલ, પૂર્ણિયા, અરરિયા, કટિહાર, કિશનગંજ, પૂર્વ ચંપારણ (મોતિહારી), પશ્ચિમ ચંપારણ (બેતિયા)નો સમાવેશ થાય છે.
કેટલા મતદારો મતદાન કરશે ?
બીજા તબક્કામાં 3.7 કરોડથી વધુ મતદારો 1,302 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. બીજા તબક્કામાં એક કરોડ 95 લાખ 444 હજાર 41 પુરુષ મતદારો અને 1 કરોડ 74 લાખ 68 હજાર 572 મહિલા મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે.
122 બેઠકોમાંથી 21 બેઠકો અનામત
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં, 6 વિભાગોના 18 જિલ્લાઓમાં 121 બેઠકો માટે 06 નવેમ્બરના રોજ મતદાન થયું હતું. હવે, બીજા તબક્કામાં, 20 જિલ્લાઓમાં 122 વિધાનસભા બેઠકો માટે આવતીકાલે એટલે કે, 11 નવેમ્બરના રોજ મતદાન થશે. આમાંથી 101 સામાન્ય બેઠકો છે, જ્યારે 19 અનુસૂચિત જાતિ માટે અને 2 અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામત છે.
આ બેઠકો પર વધુ ઉમેદવારો
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, કુલ 1,302 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જેમાંથી, સૌથી વધુ ઉમેદવારો ત્રણ વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં છે: કૈમુરમાં ચૈનપુર, રોહતાસમાં સાસારામ અને ગયામાં ગયા શહેર, જેમાં દરેકમાં 22 ઉમેદવારો છે.
45399 મતદાન મથકો:
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, બીજા તબક્કામાં 45399 બૂથ બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી 40073 ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અને 5326 શહેરી વિસ્તારોમાં છે. 45388 સામાન્ય બૂથ છે અને 11 સહાયક બૂથ બનાવવામાં આવ્યા છે. બીજા તબક્કામાં 3 કરોડ 70 લાખ 13556 મતદારો છે. તેમાંથી 7 લાખ 69 હજાર 356 પ્રથમ વખત મતદાન કરનારા છે. 943 થર્ડ જેન્ડર મતદારો પણ મતદાન કરશે. બીજા તબક્કામાં 43 NRI મતદારો પણ છે. 100 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 6255 મતદારો છે, જ્યારે સેવા મતદારોની સંખ્યા 63373 છે.
શું મતદાનનો રેકોર્ડ તૂટશે?:
મહત્વપૂર્ણ છે કે, પ્રથમ તબક્કામાં 6 નવેમ્બરે 121 બેઠકો ઉપર રેકોર્ડ 65% મતદાન નોંધાયું હતું. બધાની નજર હવે બીજા તબક્કા પર છે કે બિહારના મતદારો આ 122 મતવિસ્તારોમાં શું જાદુ કરશે. ચૂંટણી પંચે નિષ્પક્ષ અને સુરક્ષિત ચૂંટણી માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી છે. તેણે વ્યાપક પ્રચાર પણ કર્યો છે. આ તમામ 243 બેઠકોના પરિણામો 14 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.