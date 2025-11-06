બિહારના આ ગામમાં સાંજે 5 વાગ્યા સુધી એક પણ મત ન પડ્યો, કેમ લોકો વોટ આપવા ન આવ્યા?
બિહાર લોકશાહીના ભવ્ય પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યું છે, ત્યારે નાલંદાના એક ગામમાં એક પણ મતદાન થયું નથી. આગળ વાંચો.
Published : November 6, 2025 at 6:49 PM IST
નાલંદા : બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા માટે આજે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. જેમાં 18 જિલ્લાઓની 121 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા લોકો તેમના લોકશાહી અધિકારોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ નાલંદા જિલ્લાના દિહરીમાં હજુ સુધી મતદાન શરૂ થયું નથી. ફ્લાયઓવર માટે અંડરપાસ ન હોવાને કારણે રહેવાસીઓએ મતદાનનો બહિષ્કાર કર્યો છે.
ગ્રામજનોએ મતદાનનો બહિષ્કાર કર્યો
મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના ગૃહ જિલ્લા હરનૌતના દિહારીમાં ફ્લાયઓવર માટે અંડરપાસ બનાવવામાં નિષ્ફળતાથી લોકો ગુસ્સે છે. મુસાહારી ગામના ગ્રામજનોએ મતદાનનો બહિષ્કાર કર્યો. સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં ગામના આંગણવાડી કેન્દ્ર પર સ્થિત બૂથ નંબર 280 પર એક પણ મતદાન થયું ન હતું.
અંડરપાસની માંગ
દિહારી પંચાયતમાં 2 મતદાન મથકો છે. જ્યાં 1,500 મતદારો છે, પરંતુ કોઈ મતદાન કરવા આવ્યું નથી. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 20 પર ચાર-માર્ગીય રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ મુસાહારી ગામ પાસે અંડરપાસ બનાવવામાં આવ્યો નથી. પરિણામે, તેમને રસ્તો પાર કરવા માટે ત્રણથી ચાર કિલોમીટર મુસાફરી કરવી પડે છે.
ગ્રામજનો તેમની માંગ પર અડગ છે
ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે તેઓએ ભૂતકાળમાં આ મુદ્દા અંગે ઘણી જગ્યાએ લેખિત અરજીઓ આપી હતી. તેમ છતાં, તેમની સમસ્યાનો ઉકેલ આવ્યો નથી. તેથી, તેમને ગામમાં કોઈ પણ મતદાન નહીં કરવાનો નિર્ણય લેવાની ફરજ પડી છે.
"નેશનલ હાઇવે 20 ચાર-માર્ગીય થઈ ગયો છે, પરંતુ મુસાહારી ગામ પાસે કોઈ અંડરપાસ બનાવવામાં આવ્યો નથી. અમારે ત્રણથી ચાર કિલોમીટર મુસાફરી કર્યા પછી રસ્તો ક્રોસ કરવો પડે છે. અમે ઘણી વખત લેખિત અરજીઓ આપી છે, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આવી સ્થિતિમાં મતદાન કરવાનો શું અર્થ છે?" - ગ્રામજનો
અધિકારીઓ ખાલી હાથે પાછા ફર્યા
મતદાન મથક નંબર 280 પર કુલ 715 પુરુષ અને સ્ત્રી મતદારો હતા. આમ છતાં, કોઈ મતદાન થયું ન હોવાના સમાચાર મળતાં, સુપર ઝોનલ મેજિસ્ટ્રેટ રણજીત કુમાર ગામમાં પહોંચ્યા અને લોકોને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, વાટાઘાટોનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નહીં, અને તેઓ ખાલી હાથે પાછા ફર્યા.
"બહિષ્કારની માહિતી મળ્યા પછી, અમે ગામમાં ગયા. અમે ગ્રામજનોની વાત સાંભળી અને તેમને તેમની સમસ્યાઓના ઉકેલની ખાતરી આપી, પરંતુ તેઓ મક્કમ છે." - રણજીત કુમાર, સુપર ઝોનલ મેજિસ્ટ્રેટ
