બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી, આવતીકાલે બુધવારે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન, 121 બેઠકો પર 1314 ઉમેદવારો મેદાનમાં
આવતીકાલે બુધવારે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાશે, 121 બેઠકો પર 1314 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.
Published : November 5, 2025 at 11:02 AM IST
પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા માટે પ્રચાર પડઘમ શાંત થઈ ગયા છે. આવતીકાલે 6 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ 18 જિલ્લાઓની 121 બેઠકો માટે મતદાન થશે. આજે પ્રથમ તબક્કાના 1,314 ઉમેદવારો ઘરે ઘરે જઈને ડોર ટૂ ડોર પ્રચાર કરશે. જ્યારે બીજા તબક્કા માટે રાજકીય દિગ્ગજો જાહેર સભાઓ કરી રહ્યા છે.
ઘણી બેઠકો પર ત્રિપાંખીયો જંગ
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પહેલા તબક્કામાં, કુલ 1,314 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે જેમાંથી 1192 પુરુષો, 121 મહિલા અને 1 ટ્રાન્સજેન્ડર) ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તમામ મતદાન મથકો પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પ્રથમ તબક્કામાં NDA અને મહાગઠબંધન વચ્ચે સીધી ટક્કર થવાની ધારણા છે. જોકે, ઘણી બેઠકો પર ત્રિપાંખીયો જંગ પણ ઉભરી રહ્યો છે. મહાગઠબંધનની અંદર મૈત્રીપૂર્ણ મુકાબલાના કારણે ઘણી બેઠકો પર મહાગઠબંધનની મુશ્કેલીઓ વધારી છે, જેનો ફાયદો NDAને મળી શકે છે.
બિહારની રસપ્રદ ચૂંટણી
રાજકીય નિષ્ણાતોના મતે, આ ચૂંટણી ઘણી રીતે અલગ છે. ચર્ચા હેઠળના મુદ્દાઓ બદલાયા છે. જાહેરાત કરવામાં કોઈ પાછળ નથી, પરંતુ ચૂંટણી જંગ વધુ રસપ્રદ બની શકે છે. મહિલાઓ અને યુવાનો માટે લેવામાં આવેલા નિર્ણયો ગેમ-ચેન્જર હોઈ શકે છે. 2020ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, NDA એ 121 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 60 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે મહાગઠબંધન પાસે 61 બેઠકો હતી, પરંતુ આ વખતે, ઘણી બેઠકો ઉલટાવી શકાય છે.
પટણા વિસ્તારની સ્થિતિ
પટણા વિભાગમાં કુલ 32 વિધાનસભા બેઠકો છે. 2020 માં, NDAએ 13 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે મહાગઠબંધને 19 બેઠકો જીતી હતી. આ વખતે, મજબૂત ચહેરાઓના કારણે ઘણી બેઠકો ચર્ચામાં છે. ખાસ કરીને મોકામા, દુલારચંદ યાદવની હત્યા બાદ ચર્ચામાં આવી છે. અનંત સિંહ અહીંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે પરંતુ હાલમાં હત્યાના આરોપમાં જેલમાં છે.