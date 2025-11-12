ETV Bharat / bharat

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025: બંને તબક્કામાં 66.90% મતદાન, આ મતદારોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા

આ ચૂંટણીમાં મહિલાઓની મજબૂત ભાગીદારીની ચર્ચા થઈ રહી છે. 2020ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મહિલાઓનું મતદાન કેટલું હતું?

બિહારમાં બંપર મતદાન
બિહારમાં બંપર મતદાન (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 12, 2025 at 8:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

પટના: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ના પહેલા અને બીજા તબક્કામાં મતદાનની ટકાવારી એ અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. કુલ 66.90% ટકા મતદાન નોંધાયું છે, જે 1951થી થયેલી અત્યાર સુધીની ચૂંટણીમાં આ સૌથી વધુ મતદાન છે. બંને તબક્કામાં કુલ 3.7 કરોડ મતદારોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો.

બિહારના મતદારોએ ઇતિહાસ રચ્યો: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પર કહ્યું, "...આજે, મતદારોએ સ્વતંત્ર ભારતમાં પણ ઇતિહાસ રચ્યો છે. બિહારના મતદારોએ 1951 બાદ થયેલી અત્યાર સુધીની તમામ ચૂંટણીઓમાં સૌથી વધુ મતદાન કર્યું, લગભગ 66.9 ટકા મતદાન કર્યુ છે, તેમણે કહ્યું કે મહિલાઓએ ચૂંટણી પંચ પ્રત્યે પોતાનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ દર્શાવ્યો કર્યો છે.

બિહારના 20 જિલ્લાઓમાં 122 વિધાનસભા બેઠકો પર ચૂંટણીના બીજા તબક્કામાં બમ્પર મતદાન થયું હતું. ચૂંટણી પંચના ડેટા અનુસાર, 68.80 ટકા મતદાન થયું હતું. એકંદરે, મતદાનના બીજા તબક્કામાં મતદારોએ બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. 6 નવેમ્બરના રોજ પ્રથમ તબક્કામાં, 121 બેઠકો પર 65 ટકાથી વધુનું રેકોર્ડ મતદાન નોંધાયું હતું. જો કે, આ વધેલા મતદાન પાછળની વાસ્તવિક વાત ત્યારે બહાર આવી જ્યારે આપણે સ્ત્રી અને પુરુષ મતદાનના આંકડાઓનું અલગથી વિશ્લેષણ કરીએ.

મજબૂત થયું મહિલા મતદાન: અહેવાલો અનુસાર, મતદાનના પહેલા તબક્કામાં મહિલા મતદાન 69.04 ટકા હતું, જ્યારે પુરુષોમાં 61.56 ટકા મતદાન થયું હતું. આ 7.5 ટકાનો તફાવત બિહારના રાજકારણમાં એક મહત્વપૂર્ણ વલણ દર્શાવે છે. બિહારમાં છેલ્લી ત્રણ ચૂંટણીઓમાં, મહિલા મતદાન પુરુષ મતદાન કરતા 3 થી 7 ટકા વધુ રહ્યું છે.

મહિલા મતદાનમાં મજબૂત મતદાને સમીકરણ બદલી નાખ્યું છે: રાજ્યની 243 બેઠકોમાંથી આશરે 167 બેઠકો પર, મહિલા મતદાન પુરુષ મતદાન કરતા વધુ હતું. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આમાંના ઘણા મતવિસ્તારોમાં મહિલા મતદારોએ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી હતી.

બિહારમાં બીજા તબક્કામાં જોવા મળી મહિલા મતદારોની વિશેષ ભાગીદારી
બિહારમાં બીજા તબક્કામાં જોવા મળી મહિલા મતદારોની વિશેષ ભાગીદારી (Etv Bharat)

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2020 ડેટા: 2020 બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન પ્રક્રિયામાં મહિલાઓએ મજબૂત હાજરી આપી હતી. માહિતી અનુસાર, મહિલા મતદાન 59.6 ટકા હતું, જે 54.7 ટકા પુરુષ મતદાન કરતા લગભગ 5 ટકા વધુ હતું. આ સતત ત્રીજી ચૂંટણી હતી જેમાં મહિલા મતદારો પુરુષો કરતાં વધુ હતા. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં એકંદર મતદાન 57.05 ટકા હતું.

બિહારમાં મહિલાઓની વધતી રાજકીય ભાગીદારી: છેલ્લા દાયકામાં બિહારમાં મહિલાઓએ ચૂંટણી રાજકારણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. પંચાયતોમાં 50 ટકા અનામત બાદ, મહિલાઓની રાજકીય ભાગીદારીમાં સતત વધારો થયો છે. 2020 વિધાનસભા ચૂંટણીઓએ દર્શાવ્યું કે મહિલા મતદાન હવે બિહારના રાજકારણમાં નિર્ણાયક પરિબળ બની ગયું છે.

મોટી સંખ્યામાં લોકોએ કર્યુ બીજા તબક્કામાં મતદાન
મોટી સંખ્યામાં લોકોએ કર્યુ બીજા તબક્કામાં મતદાન (Etv Bharat)

નીતિશ કુમારના કાર્યકાળ દરમિયાન શું બદલાયું?: જ્યારે નીતિશ કુમારે ઓક્ટોબર 2005 માં ચૂંટણી જીતી, ત્યારે મહિલા મતદાન પુરુષો કરતા 2.6 ટકા ઓછું હતું. જોકે, નીતિશના કાર્યકાળ દરમિયાન, કાયદો અને વ્યવસ્થામાં સુધારો અને મહિલા-કેન્દ્રિત પહેલથી આ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ. સાયકલ વિતરણ, નોકરીમાં અનામત, પોષણ યોજનાઓ, જીવિકા દીદી કાર્યક્રમ, સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં અનામત અને દારૂબંધી જેવી પહેલથી મહિલાઓ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વધુ સક્રિય રીતે ભાગ લેતી થઈ.

2010માં, પુરુષો કરતાં મહિલા મતદાન 3.35 ટકા વધુ હતું. 2015માં, આ અંતર વધીને 7.2 ટકા થયું. 2020ના કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન મતદાનમાં ઘટાડો થયો. જોકે, તે પછી પણ, મહિલાઓએ પુરુષો કરતાં 5.3 ટકા વધુ મતદાન કર્યું. હવે, 2025ની ચૂંટણીના પહેલા તબક્કામાં, આ તફાવત 7.5 ટકા સુધી પહોંચી ગયો છે, જે નોંધપાત્ર ઉછાળો દર્શાવે છે.

બંને તબક્કામાં 66.90% મતદાન
બંને તબક્કામાં 66.90% મતદાન (Etv Bharat)

બિહાર મતદારોના મતદાન પર સ્થળાંતરની અસર: મહિલા મતદાનમાં વધારો થવાનું એક મહત્વપૂર્ણ કારણ પુરુષોનું કામ માટે સ્થળાંતર છે. ઘણા પુરુષો રોજગાર માટે અન્ય રાજ્યોમાં જાય છે અને મતદાન કરવા પાછા ફરવાનું પોસાય તેમ નથી. પુરુષોની ગેરહાજરીમાં, મહિલાઓ ઘરનું સંચાલન કરે છે અને નિર્ણયો લે છે, જેનાથી તેમની રાજકીય જાગૃતિ અને ભાગીદારીમાં વધારો થયો છે.

રાજકીય અસર: JDU અને NDAને ફાયદા: ઉચ્ચ મહિલા મતદાન NDA માટે ફાયદાકારક રહ્યું છે, અને ખાસ કરીને જનતા દળ યુનાઇટેડ (JDU) માટે. NDA એ 2010 અને 2020માં પુરુષો કરતાં વધુ મહિલા મતદાનના આધારે જીત મેળવી હતી. જે બેઠકો પર પુરુષો કરતાં મહિલાઓનું મતદાન ટકાવારી વધુ હતી ત્યાં JDUનો સફળતા દર 70 ટકાથી 90 ટકા રહ્યો છે.

બિહારના મતદારોએ ઇતિહાસ રચ્યો
બિહારના મતદારોએ ઇતિહાસ રચ્યો (Etv Bharat)

2020માં, NDA એ 167 બેઠકોમાંથી 99 બેઠકો જીતી હતી જ્યાં મહિલાઓએ પુરુષો કરતાં વધુ મતદાન કર્યું હતું. તેનાથી વિપરીત, 76 બેઠકો જ્યાં પુરુષ મતદારોનું મતદાન વધુ હતું, ત્યાં મહાગઠબંધને 49 બેઠકો જીતી હતી. 2020 માં NDAના પાતળી સરસાઈથી મળેલા વિજયમાં મહિલાઓએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. NDAને મહિલાઓમાં 1 ટકાની લીડ હતી, જ્યારે મહાગઠબંધનને પુરુષોમાં 2 ટકાની લીડ હતી.

2025ની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરશે કે કયા ગઠબંધનને સૌથી વધુ ફાયદો મળ્યો છે. બિહારમાં મહિલાઓના મતદાનનો વધતો ટ્રેન્ડ રાજ્યના રાજકારણમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે. મહિલા સશક્તિકરણ યોજનાઓ, કાયદો અને વ્યવસ્થામાં સુધારો અને મહિલાઓની વધતી જતી રાજકીય જાગૃતિએ તેમને નિર્ણાયક મતદાતા જૂથ બનાવ્યા છે. 2025ના ચૂંટણી પરિણામો નક્કી કરશે કે આ ટ્રેન્ડ ચાલુ રહે છે કે નહીં અને કયા ગઠબંધનને મહત્તમ લાભ મળે છે.

મહિલા મતદારોની વધતી ભાગીદારી માત્ર લોકશાહી માટે સારી નિશાની નથી પણ બિહારના સામાજિક-રાજકીય પરિદૃશ્યમાં સકારાત્મક પરિવર્તનને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.

  1. બિહાર ચૂંટણી 2025: સામે આવ્યા એક્ઝિટ પોલ, બિહારમાં બનશે આ પક્ષની સરકાર
  2. બિહાર ચૂંટણી 2025: મતદાનનો અંતિમ તબક્કો પૂર્ણ, ઉમેદવારોના ભાવિનો નિર્ણય 14 નવેમ્બરે થશે

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025 RESULT
BIHAR SECOND PHASE OF VOTING
BIHAR EXIT POLL 2025
VOTERS OF BIHAR
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.